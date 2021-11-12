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Как Дэвид Мойес выводит «Вест Хэм» в лидеры английской Премьер-лиги, разбор игры клуба в сезоне-2021/2022

Мойес перезапустил карьеру. Теперь «Вест Хэм» впервые в истории может попасть в ЛЧ
Кирилл Ясюкевич
Дэвид Мойес выводит «Вест Хэм» в лидеры
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В прошлом сезоне не хватило всего двух очков.

В 11-м туре АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» внезапно прикончил 25-матчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля» и залез на третье место в таблице с 23 очками. Больше только у «Челси» (26), столько же у «Манчестер Сити».

Результаты клуба в нынешнем сезоне действительно удивляют:

  • 11 матчей в чемпионате: 7 побед, 2 ничьи и 2 поражения;
  • 23 очка ― столько у клуба в Премьер-лиге ещё не было за этот промежуток;
  • Четвёртые по xPTS (ожидаемым очкам) ― 20,26 (по Understat);
  • Разница голов ― плюс 10;
  • В Лиге Европы идут без поражений, возглавляя группу: 3 победы и ничья.

Дэвид Мойес оптимистично смотрит в будущее: «Думаю, мы демонстрируем качественный футбол. Сейчас у нас позитивный настрой, но мы не витаем в облаках. Я хочу, чтобы против моей команды было сложно играть».

Если брать суммарные очки в Премьер-лиге за 2021-й год, «Вест Хэм» и тут третий с 65 баллами после 33 матчей. Первый ― «Ман Сити» с 83 очками в 35 встречах. Второй ― «Челси», который в 33 играх набрал 67 очков.

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Мойес оправился после провалов и начал разрывать

Дэвид шикарно начал тренерскую карьеру: выстроил симпатичный «Престон» и добротно трудился в «Эвертоне», где и слепил себе репутацию. В Ливерпуле он трижды забрал награду тренер года по версии Ассоциации тренеров лиги (2002/2003, 2004/2005, 2008/2009). И 10 раз становился тренером месяца в Премьер-лиге. Высшее достижение Мойеса в «Эвертоне» — четвёртое место в сезоне-2004/2005. Плюс в 2009-м он дошёл до финала Кубка Англии.

«Никакого секрета успеха нет. Просто большой объём тяжёлой работы и предельное внимание к мелким деталям», — утверждал Алан Ирвайн, работавший ранее с Мойесом в «Эвертоне».

Он раскрывал футболистов (Фил Джагелка, Джолеон Лескотт, Тим Кэхилл, Микель Артета, Маруан Феллайни и другие) и регулярно ловил респекты от селебрити вроде Арсена Венгера и Алекса Фергюсона.

В 2013 году Моейс считался одним из самых многообещающих менеджеров в Англии. Поэтому Фергюсон позвал его в «Манчестер Юнайтед», где Мойес с треском провалился. После были неудачные проекты с «Реалом Сосьедад» и «Сандерлендом», который впервые за 10 лет упал в Чемпионшип. Казалось, что после громкого краха Мойес уже не получит достойный оффер, но тут мелькнул «Вест Хэм».

Он пришёл в середине сезона-2017/2018, помог клубу выкарабкаться из зоны вылета и финишировал 13-м. Отличная работа, но руководству не понравилось качество игры при новом специалисте, поэтому шотландца выкинули из «Вест Хэма». Вернулся Мойес уже в конце 2019-го, когда после Мануэля Пеллегрини клуб гнил на пороге зоны вылета.

Болельщики встретили этот камбэк с недовольством: 77,5% опрошенных в день его прихода высказались против назначения. Тезис был следующим: Мойес — это шаг в обратном направлении для клуба. Теперь же фанаты поют песни в честь тренера.

На первой пресс-конференции Мойес выдал следующий спич: «Я всегда причислял себя к сообществу топ-тренеров, и я докажу это снова». Тогда высказывание распилили на мемы, но шотландец подтвердил слова результатами на поле.

Уже в прошлом сезоне «Вест Хэм» серьёзно прибавил: прыгнул с 16-го места на шестое. До Лиги чемпионов не хватило всего двух баллов. По ожидаемым очкам скачок ещё внушительнее: 59 против 38. Плюс подросли все ключевые параметры.

Следующий шаг ― квалификация в Лигу чемпионов, в которой клуб никогда не участвовал. «Мы боремся за топ-4. Почему нам не по силам пробиться туда? В прошлом сезоне мы отстали от лигочемпионской зоны на два очка», — рассказал Мойес на старте сезона.

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При Мойесе улучшилась трансферная политика клуба

С Мойесом клуб вкладывается прилично, но есть серьёзный профит. Ниже — закупки под шотландца за полтора сезона:

  • Джаррод Боуэн, «Халл Сити» – € 21,3 млн
  • Даррен Рэндольф, «Мидлсбро» – € 4,7 млн
  • Томаш Соучек, «Славия» – € 16,2 млн
  • Владимир Цоуфал, «Славия» – € 6 млн
  • Саид Бенрахма, «Брентфорд» – € 23,1 млн
  • Крэйг Доусон, «Уотфорд» – € 2,3 млн
  • Джесси Лингард, «Ман Юнайтед» – € 2,3 млн, аренда
  • Курт Зума, «Челси» – € 35 млн
  • Никола Влашич, «ЦСКА» – € 30 млн
  • Алекс Крал, «Спартак» – € 5,2 млн, аренда
  • Альфонс Ареола, «ПСЖ» – € 2 млн, аренда

Суммарно клуб отдал € 147,5 млн на трансферные запросы Дэвида Мойеса, слил неликвид, закупленный предшественниками, сразу на € 103,6 млн. Из подписаний шотландца в неудачные можно занести только вратаря Даррена Рэндольфа. По Влашичу и Кралу пока рано делать выводы: они ещё толком не играли. Все остальные вместе с главным тренером рвутся в Лигу чемпионов.

Тут сработал подход Мойеса: забирать футболистов на перспективу, а не дорогих и переоценённых. «Я не буду покупать хайповых футболистов за огромные деньги. В прошлом клуб тратил сотни миллионов, но это не сработало. Мы не будем подписывать игрока из-за громкой фамилии, чтобы успокоить людей», — объяснил свою позицию тренер. Кейс сработал — так стрельнули ноунеймы (Цоуфал и Соучек) и десант из Чемпионшипа (Боуэн и Бенрахма).

Для сравнения: за полтора сезона с Пеллегрини трансферный баланс «Вест Хэма» ушёл в минус на € 150,6 млн. В этот промежуток только два удачных трансфера: Пабло Форнальс и Лукаш Фабиански. А Фелипе Андерсон и Себастьен Аллер, за которых клуб выложил суммарно € 88 млн, провалились и ушли за бесценок.

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Что там по игре?

В «Вест Хэм» Мойес вернулся всё с теми же идеями: упор на физику, глубокая оборона и контратаки. Но в этом сезоне он пытается отойти от игры вторым номером (исключение — большие матчи).

Мойес продолжает прокачивать «Вест Хэм» (данные Wyscout)
В среднем за игру2020/20212021/2022
Владение43,3%47,4%
Передачи398421
Передачи в разрез5,36,5
Передачи в финальную треть48,953,8
Касания в чужой штрафной17,522,3
Передачи с продвижением66,565,3
xG (ожидаемые голы)1,62,0
xGA (допущенные ожидаемые голы)1,51,5
PPDA (прессинг)15,813,1

За предсезонку команда прокачала владение, игру с мячом и атаку. «Я продолжу улучшать стиль «Вест Хэма». Хотел бы играть в зрелищный футбол и забивать больше голов, но также я знаю, что если ты плохо обороняешься, то не выигрываешь матчи. Мы ищем правильный баланс», — заявил недавно Мойес.

В атаке команда действительно прибавила. При Дэвиде «Вест Хэм» забил три и более голов за матч 15 раз в чемпионате. Только «Ман Сити» (19) и «Ман Юнайтед» (17) делали это чаще. Плюс ожидаемые голы с 1,6 за матч взлетели до 2 на старте сезона (выше «Ливерпуль» и «Сити»).

Перед открытием чемпионата Мойес рассказал про амбиции в больших матчах: «Мы хотим навязать борьбу командам из топ-6».

В прошлом сезоне «Вест Хэм» действительно ужасно играл с топами: без побед и всего два очка. В этом розыгрыше клуб закрыл недостаток: шесть очков (обыграли «Тоттенхэм» и «Ливерпуль») из девяти возможных. И выбили из Кубка лиги оба манчестерских клуба.

Ещё Дэвид Мойес серьезно улучшил стандарты. «Вест Хэм» забил 32 таких гола с января 2020-го (без учёта пенальти) — лучшие в лиге по этому параметру.

«Мы развиваемся, нам ещё предстоит пройти долгий путь, но мы, безусловно, прокачали многие аспекты», — сказал коуч после победы над «Астон Виллой» в конце октября.

***

Успехи «Вест Хэма» параллельно бустят репутацию самого Дэвида. Есть ощущение, что мы бы сейчас всерьёз рассматривали Мойеса в качестве потенциальной замены Сульшеру, если бы он никогда не тренировал «Ман Юнайтед».

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