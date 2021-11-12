Драма Агуэро: сначала не сыграл с Месси в «Барселоне», а теперь может завершить карьеру

У Серхио Агуэро был отличный план на финальные годы карьеры. Летом он получил хороший контракт в «Барсе», куда пришёл свободным агентом, поэтому в ближайшие пару лет должен был играть вместе с близким другом Лео Месси и завоёвывать титулы. Но с самого начала всё пошло не так. Сначала в Париж переехал Месси, с которым Кун так и не сыграл ни одного матча. А теперь сложности у самого Агуэро. As со ссылкой на Catalunya Ràdio сегодня сообщил, что аргентинец может завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Настоящая драма!

Что случилось?

30 октября «Барса» играла с «Алавесом», и в конце первого тайма матч прервали. Агуэро неожиданно схватился за грудь и не смог продолжить матч. Через несколько секунд он сел на газон, к нему подбежал медперсонал клуба. Несколько минут они приводили игрока в чувство, а на газоне даже появилась медицинская машина. Но в итоге Кун поднялся и покинул поле без помощи персонала. Сначала в «Барселоне» заявили, что с игроком нет никаких проблем, а его замена связана в первую очередь с предотвращением возможных последствий. Игрока со стадиона отправили на обследование в кардиологическое отделение, ведь, как отмечали некоторые испанские медиа, у нападающего случился приступ тахикардии.

Уже в понедельник стало понятно: результаты не самые хорошие. «Барса» сделала заявление, в котором сообщила, что игрок пропустит неопределённое время.

«Куна Агуэро обследовали и провели терапевтические процедуры под руководством доктора Хосепа Бругада. Серхио нельзя играть. В течение следующих трёх месяцев врачи оценят эффективность лечения, чтобы точнее назвать сроки восстановления нападающего», – сообщалось в заявлении клуба.

Так дело всё-таки в тахикардии?

Вероятно, да. Хотя и до этого у Куна были сложности со здоровьем. Чуть больше года назад, ещё играя за «Манчестер Сити», он жаловался на проблемы с давлением и головокружение, которые случались прямо во время матчей. Но тогда врачи списали это на лишний вес, нормализовали диету игрока, и ситуация улучшилась.

Нынешняя история вряд ли связана с прошлым. Видимо, речь идёт о физиологической тахикардии, которая возникает из-за эмоциональных или физических нагрузок, либо на фоне панических атак, лихорадок и других патологических состояний. Среди жалоб – учащённое сердцебиение, боли в грудной клетке, затруднённое дыхание, головокружение.

Проблема в том, что тахикардия может вызывать большое количество заболеваний, связанных с разными органами тела. В том числе с сердцем. Именно поэтому «Барселона», вероятно, указала срок в три месяца, чтобы провести всевозможные медицинские обследования и исключить вероятность проблем.

Завершение карьеры при негативном сценарии тоже возможно, однако существует и благоприятный вариант возвращения на поле, если удастся быстро выявить проблему и решить её.

В этом случае Кун вернётся и ещё точно поможет «Барсе». Хави наверняка будет только рад.