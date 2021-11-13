Чемпионы Европы могут улететь в стыки ЧМ! Якин круто остановил Манчини

Швейцария под руководством экс-тренера «Спартака» отняла очки у Италии с бывшим тренером «Зенита». Всё решил промах с пенальти.

Сборная Италии не сумела победить дома Швейцарию и теперь рискует отправиться в стыки, проиграв борьбу за первое место и прямую путёвку на ЧМ-2022. За тур до финиша команда Роберто Манчини опережает команду Мурата Якина лишь по разнице мячей (напомним, этот показатель становится определяющим при равенстве очков), имея +11 против +9 у конкурента. Но в заключительном матче группового этапа «Скуадра Адзурра» сыграет на выезде с Северной Ирландией, которая в этом цикле не пропустила на своём поле ни одного мяча. Швейцарцы же примут Болгарию, чья оборона далеко не бетон. Отыграть отставание от чемпионов Европы – посильная задача.

В первые полтайма «Скуадра Адзурра» вообще не была не похожа на себя. Сборная Италии по игре скорее напоминала поздний «Зенит» Манчини. А вот «Спартак» при Якине, кажется, ни на каком отрезке сезона не был так хорош, как сборная Швейцарии в Риме. Гости здорово прессинговали хозяев, сделав акцент на давление на центрхавов соперника Жоржиньо и Мануэля Локателли. У чемпионов Европы не получалось нормально выходить из обороны в атаку – невероятно!

Вдобавок, как и на Евро-2020, сборная Италии как будто без нападающего играла. Андреа Белотти в плохом состоянии (за час на поле он отметился лишь одним неточным ударом), и даже странно, что Манчини сделал ставку на собирающегося уходить из «Торино» игрока. Может, перейди Белотти летом в «Зенит», был бы сейчас в более приличной форме.

Команда Якина опасно контратаковала, а в центре внимания был малоизвестный в России центрфорвард Ноа Окафор. В «Ред Булл Зальцбург» зажигается новая звёздочка. В этом сезоне 21-летний швейцарец выбил 9+5 в 20 матчах, причём недавно оформил дубль в ворота «Вольфсбурга» в Лиге чемпионов. Благодаря мощному, подвижному и техничному Окафору гости и забили быстрый гол. Ноа протащил мяч с центра поля к штрафной хозяев, после чего сделал передачу на набежавшего Сильвана Видмера. И тот нанёс сумасшедший удар из-за штрафной под перекладину!

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Только когда швейцарцы подустали прессинговать, команда Манчини смогла прижать их и создавать моменты. Впервые «Скуадра Адзурра» пробила в створ в середине первого тайма, а отыгралась благодаря ошибке Яна Зоммера. Лучший голкипер Евро-2020 (наряду с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой, конечно) промахнулся на выходе, и Джованни Ди Лоренцо сравнял счёт. Зоммер жаловался судье, указывая то ли на фол Ди Лоренцо, то ли на офсайд, но никакого нарушения не было. Система VAR доказала это.

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Во втором тайме, отдохнув 15 минут, Швейцария тоже хорошо начала. Чаще контролировала мяч, претендовала на пенальти после попадания мяча в руку защитника итальянцев. Забей в тот отрезок команда Якина, никто бы не удивился. Но этого не случилось, а потом игра как-то сама по себе успокоилась. Но какой же горячей получилась концовка!

На 88-й минуте система VAR снова подыграла итальянцам. Судья Энтони Тейлор, посмотрев повтор, убедился, что Улиссес Гарсия толкнул в штрафной Доменико Берарди. Формально англичанин был прав. Победу сборной Италии мог принести Жоржиньо, однако ужасно исполнил пенальти – пробил выше ворот. Любопытно, что и во встрече первого круга центрхав «Челси» не сумел забил Зоммеру с «точки» (тогда сыграли 0:0).

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Более того, Швейцария в последней атаке едва не вырвала победу после ошибки Доннаруммы. Если бы гости забили, то хозяева почти наверняка остались бы без прямой путёвки на ЧМ-2022. Надо признать, в этот вечер Якин сработал блестяще: экс-тренер «Спартака» круто остановил чемпионов Европы, пусть его команде и повезло с «киксом» Жоржиньо.