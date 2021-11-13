«Команда Карпина сыграет так, как мы позволим». Тренер Хорватии — о матче с Россией

Меньше суток осталось до решающей для сборной России игры отборочного цикла ЧМ-2022 с Хорватией в Сплите. На предматчевой пресс-конференции хозяев представляли главный тренер Златко Далич и полузащитник «Реала» Лука Модрич. Держались они спокойно и дружелюбно, при этом излучали абсолютную уверенность в собственных силах. Кажется, хорваты действительно не сомневаются в том, что завтра решат задачу – финишируют на первом месте в группе. Их, напомним, устроит победа с любым счётом.

Далич — о Карпине и тактике сборной России

— Конечно, мы хорошо знаем сборную России, – признался Далич. – Сильно её уважаем. Это очень качественная команда. У неё пять побед, Карпин отлично работает. Но мы играем дома и уверены в своих силах. Знаем, что в Сплите являемся фаворитами.

Я не думаю, что Россия собирается защищать ничью. Карпин выйдет играть в атаку. Очень тяжело обороняться с самого начала. Но сборная России сыграет настолько хорошо, насколько мы позволим.

Уверены, что завтра сыграют Джикия и Баринов. Соперник будет использовать схему 4-3-3, а левым защитником выйдет Караваев. Это наши предположения. Победы дали России уверенность. У неё есть молодые футболисты, но игра опирается на Смолова, Головина и Джикию.

У нас травм нет, все здоровы. Влашич в хорошей форме, полностью готов. Завтра он одна из наших главных надежд.

Рейтинг ФИФА? Вообще не смотрю на него. Меня интересуют только игра и состояние футболистов на данный момент. Матч с Россией на чемпионате мира – другая история. Карпин был агрессивным игроком, и в сборную он привносит такую же энергию. У вас много молодых и хороших игроков. Это совсем новая ситуация.

Решение играть в Сплите принято давно. Мы догадывались, что это будет решающий матч. Здесь всегда горячая публика, огненная атмосфера. Это нам поможет. Но в любом городе Хорватии нас подгоняли болельщики.

Инсайды от Олича, Чорлуки и Плетикосы? (Ассистенты Далича, игравшие в России. – Прим. «Чемпионата»). Их не было. Но я благодарен своему штабу, они мне сильно помогают. Мы не сомневаемся, что соперник тоже хорошо знает нас.

Модрич — о талантливых футболистах сборной России и игре в Сплите

— Я играл несколько раз с Россией, – сказал, в свою очередь, Модрич. – Во всех этих играх была ничья. Знаем, что завтра нам нужна победа – только так можем выйти на чемпионат мира. Мы сыграем агрессивно. Увидим, как будет действовать Россия. Допускаем, что соперник выстроит массированную оборону.

Я знаю почти всех игроков сборной России. Много хороших, молодых, талантливых футболистов. Но не хочу никого выделять.

Какие опасения? Футбол – это игра. Никто никого не должен бояться. Мы не должны бояться Россию, а Россия не должна бояться нас. Всё будет видно только на поле.

Мы любим играть в Сплите. Поддержка здесь нам помогает. Уверен, перенос матча сюда сыграет в нашу пользу.

Не сюрприз, что с Россией нас ждёт решающая игра. Знали, что эта сборная – главный соперник Хорватии. Завтра будет главный матч для обеих команд. Мы играем дома, и всё, что было до этого, уже не имеет значения. Впереди финал.