«Многие умирали с эмблемой клуба на груди». История хорватского футбола в четырёх частях

Если вы думаете, что хорватский футбол начался после распада Югославии в 1991-м, вы заблуждаетесь. Эта игра появилась в Хорватии почти полтора века назад, а её история — часть истории страны. Последние часы перед решающим матчем между сборными Хорватии и России — лучший момент, чтобы изучить историю хорватского футбола.

Часть 1. От первого удара до Первой мировой войны

В 1873-м англичане, которые приехали в Риеку строить фабрику, по инициативе инженера Роберта Уайтхэда провели первый матч на территории нынешней Хорватии. Несмотря на то что город, где состоялась игра, тогда был частью Италии, этот факт хорваты считают частью своей футбольной истории. В Риеке даже есть памятная табличка на месте того самого матча.

Фото: nk-rijeka.hr

В 1887 году корабль британского флота встал на якорь в порту Задара, где английские моряки провели ещё один публичный матч в присутствии английского герцога Эдинбургского, сына королевы Виктории, и многочисленных местных зрителей. Забавно, что хорваты не совсем понимали развлечение приезжих: «Эти англичане – странные люди. Взрослые, а играют в мяч, словно дети». В 1890-е писатель Франьо Бучар много писал об игре с мячом, в частности, он же причастен к появлению в хорватском языке слова nogomet, что значит «футбол».



Первое издание Правил игры на хорватском языке было опубликовано в 1896 году в Загребе. Составляя сборник, доктор Милован Зоричич обратился в Футбольную ассоциацию Англии с просьбой о профессиональной помощи. Первые клубы начали появляться уже в новом веке: в 1903-м были созданы сразу два – ПНИШК (Первый футбольный и спортивный клуб) и ХАШК (Хорватский академический и спортивный клуб).



В 1907-м футболисты обеих команд отправились в Прагу – провести товарищеский матч со «Славией». Игроки сыграли в двух встречах, выйдя на поле под национальным флагом Королевства Хорватии, Славонии и Далмации (оно было независимым и входило в состав венгерской части Австро-Венгрии). Первая игра завершилась со счётом 15:0, а вторая с ещё более разгромным — 20:0.



Спустя четыре года на территории Королевства появились ещё два клуба – «Хайдук» и «ХШК Граджански». В 1912-м хорватский футбол обрёл официальный управленческий орган – Хорватский Футбольный Союз, – но развитие затормозила начавшаяся в 1914-м Первая мировая война.

Часть 2. Членство в ФИФА и бойкот первого чемпионата мира

После первой мировой войны хорватские земли вместе с боснийскими и словенскими объединились в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. В апреле 1919 года проходит первое учредительное собрание футбольного союза новой страны, которое должно было регулировать развитие футбола не только внутри новоиспечённого государства, но и за его пределами. Для признания мировым сообществом органу понадобилось два года: сначала он получил временный статус члена ФИФА, а в 1923-м – уже постоянный.



Тогда же был проведён первый официальный чемпионат, но не в самом привычном для национальных розыгрышей формате – медали разыгрывали по кубковой системе, начиная с четвертьфинала. С 1927 года ввели систему лиги, а в сезоне-1931/1932 начали играть по системе осень-весна. Состав участников в каждом сезоне варьировался от 5 до 12, но одно оставалось неизменным: за 17 лет (до 1940-го) чемпионами становились исключительно клубы с хорватских земель.



В январе 1929 года король Александр I Карагеоргиевич опубликовал манифест, который фактически устанавливал его диктатуру. В сентябре того же года произошёл военный переворот, в результате чего страна была переименована в Королевство Югославия. Государство поделили на бановины – провинции, которые не соответствовали территориям расселения народностей страны. Это было сделано для того, чтобы избежать межэтнических конфликтов, но только лишь разозлило меньшинства.



На следующий день после публикации манифеста Александра I на территории Италии образуется движение усташей: во многом их взгляды вторили идеям Бенито Муссолини, с одним лишь отличием – ко всему прочему добавлялась ещё ненависть к сербам.

Фото: Getty Images

В 1934-м именно усташи поучаствуют в убийстве правителя Королевства Югославия, а в апреле 1941-го провозгласят своё государство, у которого даже будет собственная сборная по футболу. Но об этом чуть позже.



Когда в 1930 году штаб-квартиру Футбольного союза Югославии перенесли из Загреба в Белград, хорваты запротестовали: им настолько не понравилось это решение властей, что игроки национальной сборной отказались ехать на чемпионат мира в Уругвай. Югославию в итоге представляли одни сербы – команда заняла четвёртое место.



При этом на мировой арене успешнее были хорватские клубы: они обыгрывали «Ливерпуль», «Интер» и «Ювентус», участвовали в международных турнирах – и им очень не нравилось соседство с сербами в одной лиге.

Часть 3. Хорватская бановина и Независимое Государство Хорватия

В 1939 году после полугодовых переговоров между премьер-министром Королевства Югославия Драгишей Цветковичем и председателем Хорватской крестьянской партии Владко Мачеком заключается соглашение, согласно которому создаётся автономная Хорватская бановина. В неё вошли территория современной Хорватии (за исключением Истрии и прибрежных территорий, входивших в состав Италии) и 40% нынешней Боснии и Герцеговины. Автономию создали для того, чтобы урегулировать нараставшее напряжение между хорватами и сербами, но подавить рост хорватского сепаратизма этим решением не удалось.



На футболе это тоже сказалось: хорваты и словенцы отделились от югославской лиги и объединились в свою – Хорватско-словенскую. При этом некоторые клубы продолжили выступать в чемпионате Югославии: так, «Граждански» стал чемпионом дважды – в двух разных турнирах.



После начала Второй мировой войны чемпионат Югославии приостановился. Королевство объявило о своём нейтралитете, но всё равно начало наращивать военную технику и усиливать армию. 28 ноября 1940-го Германия предложила Югославии заключить пакт о ненападении, а спустя месяц – присоединиться к Тройственному пакту. Югославский премьер-министр в итоге принял это предложение: в марте 1941-го Цветкович подписал в Вене соответствующий протокол. Спустя месяц Югославия была захвачена.

Фото: Getty Images

К власти нацисты привели усташей – мы уже говорили о них выше. Они провозгласили создание Независимого Государства Хорватия. НГХ было марионеткой в руках Берлина и Рима – Германия и Италия поровну делили сферы влияния на его территории. Внутри развернулся жесточайший террор, направленный на уничтожение православных сербов: по разным оценкам в концлагерях НГХ их погибло от 330 тысяч до 1,2 млн человек.

При этом футбол продолжался: вместо чемпионата Хорватской бановины организовали чемпионат НГХ, участие в котором принимали всё те же клубы – «Хайдук» из Осиека, «Граждански», «ХАШК», «Конкордия». С каждым годом система проведения розыгрыша всё усложнялась, команд становилось больше, но в 1944-м чемпионат провели последний раз. И то не смогли доиграть из-за событий на фронтах мировой войны.



Сборная за несколько лет существования НГХ тоже собиралась – в неё входили игроки бывшей сборной Хорватской бановины. Команда даже была официально признана ФИФА! Играли в основном с немцами, итальянцами и другими сборными из стран «оси».



После войны некоторые клубы, близкие к режиму усташей, в числе которых оказались «ХАШК», «ПНСК» и «Граждански», были расформированы. Вместо них появились новые команды: например, «Црвена Звезда», «Партизан», загребское «Динамо». Югославский футбол быстро развивался – правительство Тито вкладывалось в футбол не только в Сербии и Хорватии, но и в Словении и Боснии. Это быстро дало результат: на Олимпийских играх – 1948 многонациональная сборная Югославии стала второй, а затем вышла на ЧМ-1950.

Часть 4. Побоище на «Максимире»

В 1980-х геополитическое напряжение внутри Югославии вновь начало нарастать, и причин тому было множество. Главные — нестабильность и экономический кризис, на фоне которого давние межнациональные конфликты вспыхнули вновь. Радикализм пришёл в околофутбол – в 80-х футбольные стадионы в Югославии резко политизировались.



Впервые это проявилось в 1983-м на матче «Партизана» и «Приштины». Фанаты из Косово начали скандировать «Э-Хо! Э-Хо!» в поддержку Энвера Ходжи – албанского диктатора. «Вмешалась полиция, а сербские политики потребовали извинений. Примерно в это же время было разрушено почтовое отделение, была выведена из строя электростанция», – писал о том матче The New York Times.

Фото: Getty Images

Националистические настроения росли, особенно среди хорватских фанатов. В 1986-м в Загребе была организована группировка Bad Blue Boys: парней, которые в неё вступали, сближала не столько любовь к футболу, сколько любовь к Хорватии и жажда её независимости.



«Весёлые бои «BBB» на футбольных полях переросли в бои на полях войны за независимость. Болельщики не боялись идти и сражаться. Многие умирали с эмблемой «Динамо» на груди», – рассказывалось в фильме про «Динамо» Загреб, который вышел в конце 90-х.



В Сербии был свой «филиал» агрессии – фан-клуб «Делижа». В 1990-м обе группировки встретились на кубковом матче в Загребе – стычки начались уже за несколько часов до игры. Спустя 10 минут после стартового свистка встреча была остановлена, потому что на трибунах происходил ад: фанаты «Црвены Звезды» крушили рекламные щиты, ограждавшие их сектор, чтобы добраться до «врагов». В дело шли оторванные сиденья, ножи и другие предметы, попадавшиеся им под руку.



Полиция сдерживала хорватов, но они всё равно смогли прорваться на поле, где начали дико махаться с сербами. Кровавого беспредела не выдержал футболист загребского «Динамо» Звонимир Бобан: он выскочил на поле с криками «Где полиция?! Где эта чёртова полиция?!», а потом дал с колена одному из полицейских, отбивая фаната «Динамо».

Фото: twitter.com/gnkdinamo

События на «Максимире», по мнению многих, положили начало гражданской войне – подробнее о них мы уже писали.

Новый сезон чемпионата Югославии начался уже без участия словенских и хорватских клубов. Тогда же хорватские футболисты дали понять тренерскому штабу сборной, что играть за национальную команду они больше не намерены. Роберт Просинечки в интервью испанцам (он тем летом перешёл в «Реал») вообще выдал: «Я бы давно перестал играть за сборную Югославии, но я боялся за здоровье и жизнь своих близких». Потом от своих слов он отказался, но вряд ли многие ему поверили.

25 июня 1991 года Хорватия стала независимым государством, в 1992-м – членом ФИФА, годом позже – вступила в УЕФА. Национальная сборная провела свой первый крупный турнир в 1996 году, отправившись на Евро в Англию, и с тех пор регулярно (за исключением Евро-2000 и ЧМ-2010) отбирается в финальную стадию международных соревнований.



Статистика выступлений сборной Хорватии



Чемпионаты мира

Франция-1998 – бронза

Южная Корея/Япония-2002 – групповой этап

Германия-2006 – групповой этап

ЮАР-2010 – не участвовала

Бразилия-2014 – групповой этап

Россия-2018 – серебро



Чемпионаты Европы

Англия-1996 – четвертьфинал

Бельгия/Нидерланды-2000 – не участвовала

Португалия-2004 – групповой этап

Австрия/Швейцария-2008 – четвертьфинал

Польша/Украина-2012 – групповой этап

Франция-2016 – 1/8 финала

Евро-2020 – 1/8 финала



Рейтинг ФИФА

Самое низкое место – 122 (1993)

Самое высокое место – 4 (1998, 2018)

Нынешняя позиция – 18