В АПЛ возвращают стоячие трибуны. 30 лет назад их отменила трагедия

«Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» с 1 января станут первыми за почти 33 года клубами АПЛ, которые откроют на стадионе стоячие трибуны. Пока что на пробу, но в случае успешных тестов стоячие места разрешат ввести на всех стадионах Премьер-лиги.

Когда отменили стоячие трибуны

Эта новость – огромное событие для Британии, но она сложно понимается без контекста. Отмена стоячих трибун произошла не по экономическим причинам или из-за прихоти какого-то чиновника, на их закрытие повлияла трагедия. Нет большого смысла пересказывать события на «Хиллсборо», но для тех, кто забыл, напомним: полуфинал Кубка Англии – 1989, «Ливерпуль» – «Ноттингем Форрест», страшная давка на трибунах, 96 погибших, 766 раненых.



Сложно говорить о виновниках и причинах случившегося (суд разбирался 25 лет), однако через год после трагедии в Британии опубликовали доклад Тейлора. 88-страничный документ о случившемся на «Хиллсборо»: почему это произошло и что делать, чтобы не допустить подобного в будущем. Доклад стал одним из важнейших документов эпохи и среди прочего привёл к отмене стоячих трибун. В нём также сообщалось, что стоячие места могут быть сохранены при правильной эксплуатации (должны занимать не больше трети стадиона), но английское правительство в 1989-м запретило их совсем – УЕФА подождал до 1998-го и сделал то же самое со стоячими трибунами в еврокубках.

Фанаты выступали против

Решение об отмене не понравилось фанатам и вызвало серьёзное недовольство. Не сразу, а через 10 лет, когда события «Хиллсборо» утихли. Начиная с 1999 года английские фанаты проводили кампании по возвращению стоячих мест, но власти долго их игнорировали. Параллельно с этим с УЕФА боролись немецкие фанаты и болельщики из других европейских стран.

Фото: Stu Forster/Getty Images

В Германии стоячие трибуны – один из главных атрибутов футбольных арен. 25-тысячная стена дортмундской «Боруссии» и вовсе культурное явление, которое доступно только в дни матчей в чемпионате и в Кубке Германии. Во время ЛЧ и еврокубков попроще работники стадиона вынужденно возвращают на стоячие места кресла и делают стадион менее атмосферным.

Фанаты активно высказывают свою позицию через акции. Самая большая прошла в ЛЧ-2018/2019 (спустя 21 год после введения запрета на стоячие трибуны в еврокубках). Перформанс «Европа хочет стоять» перед матчем ЛЧ между дортмундской «Боруссией» и «Тоттенхэмом» сопровождался плакатами, баннерами и письменным обращением к главе УЕФА Александеру Чеферину. Под письмом, в котором вспомнили о том, что не трибуны были виноваты в трагедии на «Хиллсборо», подписались 17 крупнейших европейских фан-сообществ (вся топ-5 за исключением Италии, Португалия, Нидерланды и даже Израиль. Россия – нет).

УЕФА на протесты пока не реагирует, а вот в Англии спустя годы решились на возвращение стоячих мест. Конструкционные особенности стадионов существенно изменились за 30 лет после трагедии, а требования к безопасности на каждом стадионе мира являются важнейшими для допуска арен к проведению матчей. Тем более в мире накопился опыт по организации стоячих трибун.

Футбол готов к возвращению стоячих трибун — это положительно скажется на экономике

В той же Германии почти половина клубов Бундеслиги использует стоячие трибуны формата железнодорожных кресел. Жителям России и стран СНГ сложно понять, как это устроено, поэтому пример проще – такие трибуны напоминают стойки в зоне ожидания заказов в McDonald’s. Сейчас в трибуны встраивают кресла, чтобы использовать их во время еврокубковых матчей, но в будущем (если УЕФА пойдет по пути британских властей) от них можно будет отказаться.

Фото: Christopher Lee/Getty Images

Возвращение стоячих мест – это не только психологическая проработка трагедии в Хиллсборо, но и помощь британским клубам. В пандемию их доходы существенно снизились, а возвращение стоячих мест даёт возможность пустить на стадион больше болельщиков. Помимо этого, выиграют и сами фанаты. Возвращение к реалиям прошлого позволит снизить среднюю стоимость билета на матч. В сезоне-2019/2020 поход на стадион обходился в среднем в £ 32 фунта (3000 рублей), теперь ценник будет ниже. К тому же для некоторых клубов, например, для «Челси», введение стоячих трибун позволит увеличить посещаемость. Лучший клуб Европы обладает лишь 11-м по размеру стадионом (42 449 человек) в Англии и точно готов принимать больше зрителей на каждом домашнем матче.

«Болельщики заслуживают разных вариантов того, как они могут наслаждаться матчем, и я буду с интересом наблюдать за ходом этих испытаний», – сказал в одном из интервью министр спорта Британии Найджел Хаддлстон, и с его словами сложно не согласиться. Наверное, Англия – это страна с наиболее развитой культурой боления в мире. И она заслуживает возвращения к истокам.