«Если бы нас устраивала только победа, было бы проблематичнее». Карпин – перед Хорватией

14 ноября Россия сыграет матч года в Сплите против Хорватии. На кону прямая путёвка на чемпионат мира в Катар. Напомним, что нашу сборную устраивает и ничья. За день до игры главный тренер команды Валерий Карпин ответил на главные вопросы.

О важности этого матча в своей карьере

— Ощущения, как и перед любым важным матчем. Не думаю, что испытаю что-то новое. Это не самый важный матч в моей карьере. Самым важным был «Ростов» — «Урал», когда мы играли за право остаться в РПЛ. А здесь, даже если что-то завтра пойдёт не так, есть второй шанс – выйти через стыковые матчи.



Все, кто прилетел, здоровы. Головин здоров. У Терехова сильный ушиб колена, он не сумел бы восстановиться. Решили отправить сразу в клуб.



Не боюсь ли, что мне будут припоминать фразу про «Ростов» — «Урал»? Каким надо быть дебилом, чтобы мне это припоминать? Для всей России это важнейший матч, да. Но меня же спросили про мою карьеру. Для России, да. Но таких важнейших матчей было уже много – 20, 30, заканчивая Украиной. Никто не умер вроде, все живы и здоровы. Я здесь тоже до сих пор.

О том, угадал ли Далич состав России

— Если за ночь не случится ничего, то Джикия сыграет. Здесь он близок. Баринов тоже, скорее всего, сыграет. Остальное завтра увидите. Если Джикия выйдет завтра с повязкой, тогда и закольцуем. Пока ещё никто ничего не закольцевал.



Далич прав, что Россия будет играть так, как Хорватия позволит. То же самое и в обратную сторону. Ни одного матча не видел, чтобы всё зависело только от одной команды. Ты можешь хотеть атаковать, а тебе просто мяч не отдадут, к примеру. Проблематичнее было бы, если бы нас устраивала только победа. А здесь нас устраивает ещё и ничья. Давайте у хорватов спросим, хотели бы они поменяться с нами? Или кто-то из вас хотел бы поменяться?

О подготовке к Хорватии

— Подготовка к Хорватии такая же. Представляем, как они будут играть. Могут и 4-3-3 сыграть, могут 4-4-2 ромбом, как играли в Москве. Но сейчас было легче, чем перед игрой в Москве. Тогда мы познакомились за два дня до матча. Сейчас уже знакомы, требования многие футболисты знают. С этой точки зрения намного легче.

Футболисты не изменились, я тоже не изменился. Расслабона нет. Шутить нельзя что ли? Надо сидеть в номере и уставиться в стену, чтобы настроиться? Напряжение есть, оно будет, завтра оно проявится. Но на сегодняшний день готовимся так же, как и к остальным играм.



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Матч Хорватия — Россия начнётся в 17:00 по Москве.