«Россиян ждёт ад». Что пишут в Хорватии о матче года

Хорватские журналисты уверены в итоговом успехе своей сборной не меньше, чем главный тренер Златко Далич. Уже на пресс-конференции он удивил многих заявлением, что не сомневается в победе своей команды. Медиа поддержали его. По общему мнению, Хорватия сильнее во всём, а в Сплите соперника ждёт ад.

«Далич может стать величайшим»

Портал Index.hr считает, что в случае успеха над Россией главный тренер станет лучшим в истории сборной.

«У Златко Далича не было проблем в этой квалификации. До недавнего времени он ни разу не позволил россиянам опередить себя и создать ситуацию, когда судьба выхода из группы решается в последнем туре. Расклад упростился бы, если бы не ничья со Словакией в Осиеке, но сейчас бессмысленно говорить об этом.

Если Далич всё-таки выведет Хорватию в Катар, то станет самым успешным хорватским тренером в истории. Станет величайшим, потому что приведёт национальную команду на три крупных турнира подряд. На чемпионате мира он стал вторым, обыграв в четвертьфинале россиян. После этого вывел команду на чемпионат Европы, где тоже был плей-офф. Теперь – новый вызов. И Златко должен справиться с ним».

«Россиян ждёт ад»

Портал Sportske.hr и 24stata.hr описывают поведение болельщиков накануне матча с Россией. Стадион в Сплите будет заполнен, а эмоциональная поддержка должна помочь хозяевам.

«Атмосфера в Сплите накаляется ещё накануне матча. Россиян ждёт ад. Более 30 тысяч болельщиков всеми силами поддержат команду в ключевом матче европейской квалификации.

Вчера дождь прекратился около 8 часов вечера, поэтому фанаты вышли на улицы и набережную с песнями и громкими аплодисментами, что стало увертюрой к настоящему зрелищу, которое ждёт нас завтра.

«Бегите люди, бегите из города, потому что здесь играет Хорватия» – это пели на набережной, а чуть дальше фанаты зажгли факел.

Сплитцы только начали разогреваться. Так что нет никаких сомнений в том, что песня продлится до поздней ночи, и в воскресенье эта прекрасная атмосфера перейдёт на стадион.

А после матча, если всё пойдет по плану, в городе организуют вечеринку, которая может пройти только в Сплите».

«Карпинские антиваксеры»

Хорватское издание 24sata опубликовало статью, в которой назвало российскую команду «карпинскими антиваксерами».

«Каждый раз, когда им нужно было пройти квалификацию на чемпионат мира, русские проигрывали. Но это чувство команде под руководством Валерия Карпина ещё не знакомо. Только 10 процентов российских болельщиков верят в победу, но половина из них ожидает прямого выхода на ЧМ-2022», — пишет автор.

В статье также приводится цитата Валерия Карпина о том, что около 70% игроков сборной России были вакцинированы. «Почему остальные не привились? Может, они антиваксеры, не знаю» – заявлял тренер. При этом отмечено, что почти все футболисты хорватской команды сделали прививку от COVID.

Уже в другой статье это же издание привело многочисленные статистические факты, показывающие, что хорваты – фавориты.

«Почти все точные цифры показывают, что Хорватия является фаворитом: мнение букмекеров, рейтинг ФИФА, Хорватия имеет 14 игроков из пяти сильнейших лиг, Россия – 2, Хорватия зачастую набирает больше очков в квалификациях, наши чаще бьют по воротам, дают меньше шансов сопернику, лучше единоборствах. Мы – императоры владения мячом, целых шесть наших игроков делают больше передач, чем лучший россиянин Головин. Мы – фавориты и должны это показать».

«Русские – бойцы, воины»

Бывший тренер «Луча-Энергии» и «Динамо» (Сплит) Зоран Вулич в интервью порталу Vecernji.hr отметил главное качество характера россиян.

«Русские – бойцы, воины. У них нет звёзд и они полагаются на команду, на командный дух, целеустремлённость, сплочённость. При этом они хладнокровные, полный стадион их точно не впечатлит. Команда Карпина будет играть в Сплите так, как если бы они играли без зрителей, и с этой стороны нужно быть осторожными. Однако когда мы записываем все имена на бумаге, когда мы знаем, какие игроки у нас есть, то на нашей стороне огромное преимущество, и русские не могут сравниться по качеству с нашими игроками», – сказал Вулич.