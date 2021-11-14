«Боже, какой же он старый!» Где сборная России сыграет главный матч года

Сборная России поборется за путёвку на чемпионат мира – 2022 в Сплите – это второй по величине хорватский город в центральной части адриатического побережья. Здесь мягкий климат, чистейшее море и много исторических памятников, оставшихся ещё со времён Римской империи, поэтому ежегодно в город стягиваются тысячи туристов (ну, кроме того самого года, когда весь мир остановился).

О Сплите нам рассказала Ваня – женщина, которая здесь родилась и живёт всю жизнь. На пару часов она стала нашим гидом, и за это время мы узнали гораздо больше, чем из путеводителей.

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Заезжаем и оказываемся, кажется, в Анапе.

Фото: «Чемпионат»

«Наш город разрастался постепенно – вся застройка шла от главной достопримечательности, дворца Диоктелиана, построенного в 305 году нашей эры и в 1979-м внесённого в список наследия ЮНЕСКО, – говорит Ваня. — Совсем на окраинах постройки уже поздние. Мы сейчас с вами находимся в той части, которая строилась в 70-х».

Выглядит, конечно, не очень весело.

Фото: «Чемпионат»

«Вон там, вдалеке – яхта российского миллиардера, – показывает наш гид в сторону моря. — Его зовут Андрей Мельниченко, его жена – бывшая сербская певица. Они очень любят тут отдыхать – яхта стоит с весны. Местным она очень не нравится, потому что, кхм, уродская».

Фото: «Чемпионат»

История: в гостях у императора, который отрёкся от престола Римской империи

Едем подальше от хаотично выстроенных и не самых приглядных окраин в центр. Перед входом в старый город – огромный памятник Гргуру Нинскому, большой палец ноги которого натёрт до золотого блеска.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Это епископ, который очень уважаем хорватами за то, что боролся против Римско-католической церкви, выступая за богослужения на хорватском, – поясняет Ваня. — Палец ему, конечно, затёрли! Есть поверье, что это исполняет желания – особенно касающиеся богатства и детей».

Заходим в старый город через золотые ворота, которые раньше служили входом во дворец. Раньше они были на два метра выше, но со временем просели.

Дальше мы попадаем в дворцовый комплекс с муравейником из узких улиц, утыканных магазинами и ресторанами.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«История нашего города начинается в третьем веке, когда здесь родился Диоклетиан, – рассказывает Ваня. — Позже он стал императором Римской империи и вошёл в историю как большой реформатор. В Сплите же для него строился дворец, в который он переехал после отречения от власти. Забавно, что Диоклетиан боролся против христиан, а сейчас мавзолей, в котором он был похоронен, является как раз христианским собором».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«В 20 метрах от главной площади Перестиль есть настолько узкая улица, что мы называем её в народе «Дай пройти», – говорит Ваня. — Там просто невозможно разойтись двоим!».

Из старого города выходим на набережную Рива, утыканную с одной стороны яхтами, а с другой – кафе и ресторанами.

«Мы, местные, очень любим здесь гулять, – говорит Ваня. — Ходим туда-сюда, а потом садимся где-нибудь и с чашкой кофе сидим часа два-три. С одной и той же чашкой! Мы просто очень любим размеренный образ жизни. Куда торопиться?».

Спорт: аллея славы олимпийских чемпионов и собственная игры

«У нас очень спортивный город: мы все здесь занимаемся спортом!, – говорит Ваня. — Во-первых, постоянно ходим пешком. Во-вторых, бегаем, катаемся на велосипедах, ходим в треккинг. У нас есть отличный парк Марьян, где постоянно можно встретить местных «спортсменов». Там есть всё: дорожки для хайкинга, бега, велосипедов, даже места для каякинга. Очень любим это место – называем его «лёгкими» города».

Мы в парк не попали – было уже темно, но в «Инастаграме» виды впечатляют.

Недалеко от входа в парк есть набережная West Bank, дорожка которой на несколько сотен метров украшена табличками с именами спортсменов.

«Это наши олимпийские чемпионы, – поясняет Ваня. — Наши – это местные, из Сплита. Посмотрите, сколько их! Десятки человек. Говорю же, мы очень любим спорт. У нас тут рос победитель Уимблдона Горан Иванишевич, ещё один довольно известный теннисист Марио Анчич. Тони Кукоч и Дино Раджа – баскетболисты, которые играли в НБА. Бланка Влашич становилась призёром Олимпийских игр».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«У нас здесь много талантов и желающих заниматься спортом – дети заняты в различных секциях, во многие школы просто не попасть из-за количества желающих, – продолжает Ваня. — Только вот инфраструктуры нормальной для этого нет. Вы можете поверить, что Бланка тренировалась на единственном стадионе, а Иванишевич всё время ходил на один и тот же корт, потому что других у нас просто не было? Сейчас, конечно, что-то развивается, но всё равно – денег в это вкладывается мало».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Чтобы вы понимали, насколько мы любим спорт: мы придумали собственную игру!, – говорит наш гид. — Она называется пичигин. Для неё изготавливается специальный мяч, сделанный из теннисного: его просто очищают от жёлтого ворса, оставляя только чёрную резинку. Участники заходят в воду примерно по щиколотку, и их задача – удержать мячик в воздухе как можно дольше. Фотки получаются смешные!»

Фото: picigin.org

Главная спортивная достопримечательность города – клуб «Хайдук». Город усыпан посвящёнными ему граффити – мы как минимум насчитали штук десять за короткую прогулку.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Команду здесь очень любят. А наш стадион мы называем ласково – шалашик, – говорит Ваня. — Его форма сама по себе напоминает какое-то пристанище, а внутри – хорошо и уютно. Но боже! Какой же он старый!, – смеётся она. — Ему явно не помешала бы хотя бы косметическая отделка».

«Полюд», который хотели переименовать в «Стадион Тито»

От старого города до стадиона – 20 минут пешком по прямой. Сначала идёшь по узким выбеленным улочкам, потом они сменяются на широкие и уже не такие приглядные. Но в целом «Полюд» расположился прекрасно: вокруг – жилые дома, море и вид на горы.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Раньше здесь была деревня с огородами и ванны с лечебными грязями – вот так выглядела эта территория в 1975 году.

Фото: Facebook

Спустя несколько лет тут началось строительство одного из современнейших для того времени стадиона. Проект разработки главной арены Средиземноморских игр-1979 доверили архитектору из Риеки Борису Магашу – он стал известен в стране после строительства музея освобождения в Сараево и двух гостиничных комплексов. Несмотря на то что академик никогда раньше не занимался проектированием стадионов, его работу высоко оценили не только в Югославии, но и за её пределами: «Полюд» долгое время привлекал внимание деятелей спортивной архитектуры как стилистически интересный объект.

Фото: Facebook

Если посмотреть на стадион с разных ракурсов, то можно представить… приземлившуюся летающую тарелку?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Полюд» был открыт в 1979-м – ленточку на глазах 50 000 зрителей перерезал лично Иосип Броз Тито. Кажется, ну что такого: глава государства приехал на открытие стадиона, который принимал международные соревнования… И правда в этом нет ничего сверхъестественного, если бы не один интересный факт, который раскопало в архивах хорватское издание Telegram: руководство сплитского «Хайдука» (арена перешла клубу после Средиземноморских игр) после смерти Тито захотели переименовать стадион в его честь.

На следующий день после похорон президента руководство команды на общем собрании единогласно одобрило четырёхстраничное предложение из восьми пунктов, в которых объяснялось, почему «Полюд» нужно переименовать в «STADION TITO». «Тито умер 4 мая 1980 года, и об этой новости футбольные болельщики «Црвены Звезды» и «Хайдука» узнали прямо на трибунах. 50 000 зрителей отреагировали на новость песней «Товарищ Тито, мы тебе клянёмся», после чего исполнили гимн Югославии «Гей, славяне!», чем и определили новое название стадиона. Присвоение арене имени товарища Тито – это, прежде всего, выражение глубочайшей любви, уважения и признательности», – говорится в документе.

Второй пункт самый большой: в нём объясняется роль «Хайдука» во второй мировой войне. Клуб один из немногих, кто сохранил не только своё довоенное название, но и историю. Дело в том, что во время итальянской оккупации Далмации «Хайдук» отказался выступать в Серии А – «чужом и оккупантском первенстве», – предпочтя на время распуститься. В 1943-м в Сплит пришли усташи (хорватские националисты) и предложили клубу присоединиться к чемпионату Независимого Государства Хорватия (марионеточное государство, в котором сферы влияния были разделены между Германией и Италией), но «Хайдук» отказался: большинство игроков и сотрудников клуба входили в партизанское движение, возглавляемое коммунистами.

«Во время войны наша команда провела 65 матчей на полях Виса, Италии, Мальты, Египта, Сирии, Палестины и Ливана, всегда достойно защищая репутацию Югославии Тито», – говорится в документе.

Фото: Государственный архив Хорватии

Также там упоминается, что Тито трижды посещал юбилейные торжества «Хайдука», а в 1961-м преподнёс клубу «личный подарок»: бронзовые бюсты Маркса, Энгельса и Ленина. Говорится также о заслугах президента в организации Средиземноморских игр и его заявлении о том, что «Хайдук» заслуживает получить стадион после соревнований.

Фото: Государственный архив Хорватии

Но предложение принято не было – причину назвать сложно, а в архивах не нашлось никаких документов с отказом. Самое интересное, что предложение даже не было обнародовано в газетах, являвшихся официальными вестниками Социалистического союза трудового народа Хорватии. В заметках о заседании клуба говорится лишь об инициативе проводить мемориальный матч между «Хайдуком» и «Црвеной Звездой» ежегодно 4 мая. «Матч будет прерван на 41-й минуте 32-й секунде, как это было 4 мая 1980 года, когда на «Полюде» было объявлено о смерти Тито, чтобы минутой молчания отдать дань уважения покойному главе государства», – говорилось в заметке «Вьесника».

Фото: Telegram.hr

Вернёмся в нынешнее время. Стадион зарегистрирован как недвижимое культурное наследие – к таковым относятся здания, исторические места и памятники, которые нужно сохранить. Наверняка там что-то указано про то, как это делать, – например, ремонтировать раз в несколько десятков лет. «Полюду» бы это не помешало: стадион выглядит обшарпанным, а местами даже ветхим.

Вот вход на трибуну, например.

Фото: «Чемпионат»

Нижний центральный ярус.

Фото: «Чемпионат»

И шатающаяся ступенька, с которой я чуть не улетела носом вперёд.

Фото: «Чемпионат»

Но общий вид красивый – находиться в целом приятно.

Сборная России здесь уже побывала – вечером в субботу приехала на «Полюд» на недолгую прогулку.

А незадолго до наших парней по трибунам ходили хорватские болельщики, подготавливавшие всё к предстоящему матчу.

Судя по количеству хорватских фанатов в городе и их настрою, нам будет непросто. Но путёвку на чемпионат мира из Сплита надо увозить – любой ценой.