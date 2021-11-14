«Ничего нельзя, полный жесткач!» Что творилось в Сплите перед матчем Хорватия — Россия

В Сплит, по ощущениям, съехалась половина Хорватии: уже вечером в субботу местные бары были заполнены преимущественно мужчинами в форме сборной, а на набережной немалая группа болельщиков оккупировала один из пабов, где просидела вплоть до закрытия под песни и алкоголь.

В день матча в центре города чаще можно было встретить людей с национальной символикой, нежели в обычной одежде. В магазинах, барах, кафе — всё буквально окрашивалось в красно-белые цвета.

Местом сбора стала набережная Рива — отсюда по улицам старого города был запланирован организованный проход к стадиону. Песни, многочисленные файеры и литры пива – главные атрибуты этой вечеринки.



«Вообще у нас такое на матчах сборной происходит очень редко, – поделился один из болельщиков. – Просто сейчас нам предстоит очень важный матч, и нашей команде нужна поддержка всей страны».

«Мы живем отсюда в 700 километрах, – говорит его друг. – Но пропустить такое не могли. Как и вся Хорватия!»

Атмосфера была жаркая: заводящий с граммофоном командовал толпе, которая тут же заводилась, перебирая одну кричалку за другой – скандировали и просто «Хорватия!», и затягивали гимн, и что-то мелодично-бойкое, но сложноуловимое для наших ушей. По команде также присаживались, а потом выпрыгивали наверх, обливая всех вокруг пивом. Жгли пиро – очень много пиро. В эпицентре этой вечеринки порой казалось, что нам вернули наш 2018-й.

В 12:30 (это 14:30 по Москве) с набережной начался организованный проход в сторону стадиона. Во главе колонны болельщики несли баннер с надписью «Вуковар» – то же самое собравшиеся выкрикивали и во время самого шествия. Посвящено это было погибшим хорватам во время Вуковарской резни 18-21 ноября 1991-го – массового убийства хорватских военнопленных во время войны в Хорватии. Преступление совершили сербские добровольцы и военнослужащие Югославской народной армии на свиноферме Овчары: людей привезли туда на грузовиках, а после расстреляли и закатали в землю бульдозером.

Весь проход длился примерно час: болельщики шли медленно, периодически останавливаясь, чтобы присесть или зажечь пиро. Полицейских на такую «горящую» толпу было не так много: во главе колонны шли человек пять, которые сами снимали видео в «сториз».

Фото: «Чемпионат»

Всю полицию стянули, кажется, к нашим болельщикам – сотрудники правоохранительных органов начали «нейтрализовывать» их с самого утра: тех, кто гулял по улицам, забирали и отвозили в специально отведённое «место сбора», откуда потом всех организованно отправили на автобусах на стадион, доставив ровно к месту входа на трибуну.

«Плохо, что полиция так охраняет российских фанатов, – сказал «Чемпионату» один из болельщиков. – Погулять вообще не дали. Жесть полная. Если брать чемпионат мира, люди гуляли, пили: виски, колу, водку пили в метро. Здесь же мы сидели закрытые. Планы были погулять по центру, но ничего нельзя. Полный жесткач!»

К кому-то вообще наведались в гости сотрудники полиции. «Мы прилетели, к полуночи заселились в отель, и к нам пришёл сотрудник отеля с полицейским, – сказал болельщик Сергей. – Сотрудник сказал, что нужно побеседовать, нас угостили кофе и вином. Спрашивали, планируем ли мы гулять, как пойдём на стадион, понимаем ли мы, что нельзя носить атрибутику. Поговорили вежливо, попросили не переживать – в городе много полиции».

Такая бдительность хорватских полицейских связана с тем, что они опасаются нападений местных болельщиков на россиян. Поэтому гостей из России постарались обезопасить по максимуму.



Другая проблема, с которой столкнулись наши болельщики, – это проход на стадион. Изначально сообщалось, что у входов будут менять «Спутник» или ПЦР-тест на европейский сертификат, но в итоге многим пришлось делать тест на месте. При этом кому-то удалось пройти и так – в общем, происходила какая-то неразбериха.



Местные тоже с трудом попадали на стадион: за час до матча у входов были огромные очереди из-за неработающих турникетов. Болельщики пили пиво и там же, в толпе, писали.



«Хорошо, что здесь много полиции. Российские фанаты сумасшедшие, это опасно для города», – сказал нам один из хорватских фанатов. Они настроены серьёзно, команды тоже. Нас ждёт битва».