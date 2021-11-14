Хорватия и Россия утонули. Поле превратилось в болото

Дождались. Сборные Хорватии и России встретились в матче за прямую путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в следующем году в Катаре. Все ждали футбола, но в итоге его было немного.

Днём в Сплите шёл дождь, и с первых минут было чётко видно, что поле очень влажное. Больше всего пострадала вратарская площадь, где в первом тайме играл Матвей Сафонов. Наш вратарь вступал в игру чаще своего хорватского коллеги, поэтому выглядели они по-разному. Сафонов был весь в грязи, а Иво Грбич вообще не пострадал.



Просто посмотрите на бедного Матвея.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хуже всего стало во втором тайме. В перерыве дождь усилился до диких масштабов. Тот случай, когда фразу «льёт как из ведра» можно воспринимать буквально. Поле превратилось в болото, и мяч перестал катиться. Передачи перестали идти так, как задумывали футболисты: мяч останавливался на несколько метров раньше, что добавило непредсказуемости. В центральном круге вообще можно было открывать бассейн.

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К сожалению, болото вместо поля хоть и усложнило хорватам жизнь, но не помешало им добиться результата. На 81-й минуте произошла трагедия — автогол забил Фёдор Кудряшов. В оставшееся время сборная России создала пару полумоментов, но для ответного гола этого оказалось недостаточно. Итог: Хорватия отправляется Катар, а мы — в стыковые матчи.