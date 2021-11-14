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Хорватия — Россия — 1:0, отборочный матч ЧМ-2022, 14 ноября 2021, Россия попала в стыки, что дальше?

Россия попала в стыки. И что теперь?
Андрей Мельников
Россия попала в стыки. И что теперь?
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Играем весной, 12 претендентов на 3 путёвки на чемпионат мира.

Если первые эмоции после поражения сборной России от Хорватии у вас уже улеглись, то самое время задаться вопросом: а что там со стыковыми матчами? Расклады по потенциальным соперникам ещё будут меняться: последние матчи европейского отборочного турнира ЧМ-2022 пройдут вечером 16 ноября. А пока — коротко о том, что известно.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 10-й тур
14 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Кудряшов – 81' (автогол)
  • В стыковых матчах примут участие 12 команд, они разыграют три путёвки на ЧМ-2022: нас ждут шесть полуфиналов и три финала. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы — 29 марта.
  • 10 участников стыков — это сборные, занявшие вторые места в своих отборочных группах. Ещё два — команды из Лиги наций.
  • Перед жеребьёвкой 26 ноября 12 команд будут разделены на две корзины. В первой окажутся 6 сеяных сборных, во второй — шесть несеяных. Сеяными станут команды с лучшими показателями в отборочных группах, несеяными — ещё четыре команды из отбора плюс две сборные из Лиги наций.
  • Участники стыков сразу узнают не только соперника по полуфиналу, но и пару, в которой определится их потенциальный оппонент по финалу.
  • Полуфиналы состоятся на полях сеяных команд. Где пройдут финалы, определит дополнительная жеребьёвка.

Сборная России, скорее всего, будет в числе сеяных. На данный момент вместе с ней в этой шестёрке Сербия, Швейцария, Швеция, Польша и Уэльс. Несеяные команды прямо сейчас — это Шотландия, Турция, Финляндия, Северная Македония, Австрия и Чехия.

Путь в Катар простым не будет.

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