«Кудряшов уже признан иностранным агентом?» Соцсети — о матче Хорватия — Россия

Сборная России проиграла Хорватии в отборочном турнире ЧМ-2022 из-за автогола в конце матча. На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую, а Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота. Теперь команда Валерия Карпина сыграет в стыках.

Встреча в Сплите прошла под проливным дождём и вызвала бурю разных эмоций. Вот как реагировали на события игры в соцсетях:

Болельщики всё ещё помнят нырки Александра Соболева.

Болотный футбол – это же наша любимая забава!

Головин не научился главному, живя у Лигурийского моря.

Хороший постер для матча сборной России.

А вот и «Зенит» вспомнил свой матч.

Кажется, после этой игры стадион в Сплите переименуют.

Прогноз погоды от сборной России.

Не того опекали. Классика.

Эх, Федя, Федя…

Неожиданный вопрос:

В финале ЧМ-2018 дождь тоже лил как из ведра.

Сафонов в стиле Нойера.

С включением комментатора Андрея Голованова все вспомнили матч с Украиной.

Будет много таких шуток про Кудряшова.

Кстати, Фёдор похож на Джигана.

Сафонову пришлось много валяться на мокром и грязном газоне.