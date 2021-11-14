«Кудряшов уже признан иностранным агентом?» Соцсети — о матче Хорватия — Россия

Сборная России проиграла Хорватии в отборочном турнире ЧМ-2022 из-за автогола в конце матча. На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую, а Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота. Теперь команда Валерия Карпина сыграет в стыках.
Встреча в Сплите прошла под проливным дождём и вызвала бурю разных эмоций. Вот как реагировали на события игры в соцсетях:
Болельщики всё ещё помнят нырки Александра Соболева.
Болотный футбол – это же наша любимая забава!
Головин не научился главному, живя у Лигурийского моря.
Хороший постер для матча сборной России.
А вот и «Зенит» вспомнил свой матч.
Кажется, после этой игры стадион в Сплите переименуют.
Прогноз погоды от сборной России.
Не того опекали. Классика.
Эх, Федя, Федя…
Неожиданный вопрос:
В финале ЧМ-2018 дождь тоже лил как из ведра.
Сафонов в стиле Нойера.
С включением комментатора Андрея Голованова все вспомнили матч с Украиной.
Будет много таких шуток про Кудряшова.
Кстати, Фёдор похож на Джигана.
Сафонову пришлось много валяться на мокром и грязном газоне.
- 14 ноября 2021
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