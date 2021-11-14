«У игроков не было желания получать мяч». Карпин — о причинах поражения от Хорватии

Первым с вопросами на Валерия Карпина пошёл хорватский коллега – спросил, почему Россия играла в закрытый футбол, хотя на предматчевой пресс-конференции говорилось про открытый.

«Да, мы защищались, – ответил Валерий Георгиевич. – Вчера как раз говорили, что каждый будет играть так, как ему позволит соперник. Нам играть в атаку не позволили – мы защищались. Почему так произошло – надо будет проанализировать и понять».

Самое главное, что не получилось, по словам Карпина, – это контригра. «Не контратаки, а именно игра с мячом, – уточнил он. – Говорили и про это, и про психологию, но у многих футболистов не было желания получать мяч. Обороняться 90 минут без мяча нереально. Что-нибудь залетит, если ты 80 минут проводишь в штрафной. Не было передышки с мячом ни секунды. И не потому, что нас прессинговала Хорватия, нужно искать возможности, хотеть этого и не бояться. Правильно, что я был недоволен розыгрышем мяча. Но я уже сказал почему: если мяч у нашего вратаря, а мы не хотим его получать, как тут будешь довольным?»

Вина

«В поражении полностью моя вина. 100%. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше. Что делать? Работать. Хорватия играла настолько хорошо, насколько мы это позволили. Если бы мы им столько не позволяли, они бы играли иначе».

Кудряшов

«Естественно, Кудряшов сейчас расстроен. Мы его поддержали. Такое могло случиться с каждым – мяч мог попасть в колено, руку, голову и отскочить. Какая может быть атмосфера в команде после такой игры? Все расстроены».

Перестановка

«Сборная Хорватии как играла, так и играла – перестановки были вызваны нашей игрой и состоянием поля. Мы были в обороне, а надо было из неё выходить. Мы выпустили Заболотного в надежде, что он будет цепляться за мячи. Чистяков вышел тоже бороться, подчищать и бороться за подбор.



Как я могу оценить оборону на флангах? Оценивать игру кого? И как можно её оценивать, если нет игры в центре? И наоборот. Одно в отрыве от другого в принципе нельзя оценивать. Караваев хорошо играет как в четыре, так и в пять защитников. Кудряшов — то же самое».

Поле

«Как такое можно ожидать? Мы же не знали, с какой силой будет идти дождь. Он шёл весь первый тайм, в перерыве полилось ещё больше, во втором тайме поле превратилось в лужи. Но опять же, говорить о том, что состояние газона помешало нам сыграть лучше — не дело».

Смолов

«Выбор Смолова не был ошибкой. Он плохо цепляется за мячи – да. Но мы не планировали играть так, как играли. Если бы сыграли так, как планировали, то всё было бы по-другому».

Болельщики

«Атмосфера была великолепная – дай бог всем командам во всех странах играть с такой поддержкой. Помогало ли это хорватам, лучше спросить у них. Всё-таки играют 11 на 11, на поле выступают футболисты, а не болельщики. Говорить, что мы проиграли, потому что тут был полный стадион, смешно».

Работа

«С выходом в стыки мой контракт продлевается автоматически. Соперников узнаем 26 числа. Сейчас играть сложно, потому что сыграли много игр, в марте будет сложно – потому что сыграли мало. А когда играть-то? Так что сложности будут постоянно».