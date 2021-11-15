3 причины поражения России от Хорватии. Кроме автогола Кудряшова

Хэппи-энда не случилось. Сборная России приехала в Хорватию на решающий матч отбора ЧМ-2022 и проиграла. Вдобавок единственный гол наша команда пропустила в концовке, да ещё и от собственного защитника — Фёдора Кудряшова. А какие ещё причины у поражения в Сплите?

Плохая игра Смолова и всей атаки

По статистике Смолов — главный атакующий игрок сборной при Валерии Карпине. Однако в матче с Хорватией Фёдор не затащил. Он выиграл всего 29 процентов единоборств и ни разу не пробил по воротам.



Справедливости ради Смолов, как и большинство центрфорвардов, — зависимый игрок. Поэтому в этот пункт можно занести выступление остальных созидающих футболистов. Алексей Ионов и Зелимхан Бакаев, которые должны были поддерживать Фёдора с флангов, выдали ещё более низкий процент выигранных единоборств. Первый абсолютно выпал из игры и превратился в невидимку, а второй потерял мяч 12 раз — больше всех.

Полузащита тоже не блистала. У двух «восьмёрок» — Александра Головина и Даниила Фомина — низкая точность передач, слабая активность, куча потерь (причём второй почти во всех случаях лишался мяча на своей половине поля) и проигранных единоборств.

Неудачная тройная замена Карпина

В начале второго тайма, на 57-й минуте, Карпин решил радикально освежить игру. Он провернул тройную замену — вместо Головина, Ионова и Смолова вышли Чистяков, Зобнин и Заболотный. Стало ли лучше? Нет.



Зобнин, который в последнее время находится в ужасной форме, сюрприза не выдал. Зато выдал самую низкую точность передач — всего 36 процентов. Для центрального полузащитника показатель катастрофический. Заболотный дважды выиграл «воздух», но не сориентировался в единственном моменте, где мог забить. Чистяков практически ничем не запомнился.

Здесь тоже следует сделать оговорку — у Карпина не было возможности усилить игру. Помимо названных игроков, на скамейке запасных были Андрей Мостовой и Данил Глебов (вышли попозже), ни разу не игравший за сборную Иван Сергеев, находящийся не в лучшем состоянии Алексей Миранчук, фланговые защитники Алексей Сутормин и Данил Круговой, а также вратари Маринато Гильерме и Никита Хайкин. Единственный опытный боец, который мог выйти в центр поля, — Александр Ерохин, но Карпин предпочёл ему Зобнина. Из-за травм главный тренер не может рассчитывать на таких людей как Далер Кузяев, Рифат Жемалетдинов и Арсен Захарян. Конечно, это потери.

Трусливый футбол

Весь матч не покидало ощущение, что сборной не хватает уверенности в себе. Наши футболисты не рисковали и не брали на себя лишнюю ответственность. Главное доказательство — слова Карпина. «Вчера как раз говорили, что каждый будет играть так, как ему позволит соперник. Нам играть в атаку не позволили — мы защищались. Почему так произошло, надо будет проанализировать и понять.



Самое главное, что не получилось, — это контригра, игра с мячом. Говорили про это, про психологию много, но у многих футболистов не было желания получать мяч. Обороняться 90 минут без мяча нереально. Это как раз не получилось — у команды с мячом не было передышки ни секунды. У нас были возможности, но для этого нужно хотеть получать мяч и не бояться этого», — сказал Карпин.

Однако откровенность Карпина не снимает ответственности с него самого. Он тренер сборной, он собрал этих футболистов (пускай и не все были доступны), и он отвечает за психологический аспект. Хочется верить, что к стыковым матчам эта проблема будет решена. Или хотя бы станет не такой критичной.