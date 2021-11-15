Кудряшов — не единственный, кто привёз гол. Вот что сделал вратарь сборной Армении

Сборная Армении завершила выступление на отборочном этапе ЧМ-2022. Команда Хоакина Капарроса не пробилась в финальную часть турнира, проиграв четыре из семи последних матчей. Армяне ударно стартовали в квалификации – обыграли Лихтенштейн (1:0), Исландию (2:0) и Румынию (3:2), но не смогли продолжить победную серию, набрав после этого лишь три очка.

В заключительном туре Армения встретилась с Германией и была разобрана парнями Флика (1:4). Уже на 15-й минуте счёт открыл Кай Хаверц. А в концовке тайма преимущество гостей удвоил Илкай Гюндоган, реализовавший пенальти. На старте второй половины игры полузащитник «Ман Сити» оформил дубль, но не без помощи вратаря сборной Армении. Не самый сильный удар Гюндогана пришёлся по центру – Станислав Бучнев сыграл ужасно. Посмотрите сами.

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Примечательно, что это дебютный матч для Бучнева в сборной Армении. Станислав, родившийся во Владикавказе и имеющий российское гражданство, впервые получил вызов в национальную команду в сентябре этого года. Проведя шесть матчей на скамейке, Бучнев наконец дебютировал за сборную. 31-летний вратарь заслужил вызов хорошей игрой в клубе: в чемпионате Армении он провёл 13 матчей за «Пюник» и 7 раз оставлял ворота в неприкосновенности.

В «Пюник» Бучнев перешёл летом 2020 года, до этого он выступал в России за «Волгарь», «Тюмень» и «Факел». Болельщики ЦСКА, вероятно, помнят Бучнева: в октябре 2018 года, выступая за «Тюмень», он взял все три пенальти в послематчевой серии в Кубке России и помог своей команде победить армейцев.

Ну а матч Армения — Германия закончился со счётом 1:4. После того как счёт на табло стал 0:3, Генрих Мхитарян отыграл один мяч, но на 64-й минуте точку в матче поставил Йонас Хофман. В этом отборе он забил армянам дважды.

Немцы обеспечили себе первое место в группе J ещё в октябре: они едут на чемпионат мира. В стыковых матчах сыграет сборная Северной Македонии. Македонцы точно будут среди несеяных команд, так что они могут стать соперником российской команды. А Армения осталась четвёртой, отстав от второго места на шесть очков.