С кем сборная России сыграет в стыковых матчах. Изучаем расклады

Будем сеяными и начнём дома, но потом можем попасть даже на Португалию с Роналду.

Сборная России не завоевала прямую путёвку на ЧМ-2022, но это ещё не означает, что чемпионат мира в Катаре пройдёт без нас. Команда Валерия Карпина сыграет в стыковых матчах. Ждём жеребьёвку стыков, которая состоится менее чем через две недели – 26 ноября в Цюрихе.

Напомним, за три оставшихся места поборются 12 команд – это 10 сборных, занявших вторые места на групповом этапе квалификации ЧМ-2022, а также две лучшие сборные по результатам выступления в Лиге наций. При жеребьёвке будут составлены три квартета по типу «финала четырёх». В каждой четвёрке сначала пройдут полуфиналы (24-25 марта 2022 года), а потом финалы (28-29 марта). Победители трёх квартетов получат право сыграть на ЧМ-2022. Таким образом, чтобы выступить на чемпионате мира, сборная России должна будет выиграть два матча.

Неприятная новость – полуфинал пропустят Александр Головин и Фёдор Смолов, заработавшие предупреждения в матче с Хорватией. Они «висели» на карточках перед встречей в Сплите, так что теперь будут дисквалифицированы. Приятная новость – сборная России будет сеяной при жеребьёвке полуфиналов, поэтому первую игру точно проведёт на своём поле. Дома, как ни банально, и стены помогают. Почему мы сеяные? Всё просто. Сборная России вне зависимости от результатов заключительных матчей отборочного цикла попадёт в топ-6 команд, набравших наибольшее количество очков среди финишировавших вторыми. К слову, хозяев финалов определит жребий, и если повезёт, то команда Карпина оба стыка проведёт на своём поле. Скрестим пальцы.

На данный момент по итогам группового турнира квалификации ЧМ-2022 определились пять участников стыковых матчей. Помимо России, это сборные Шотландии, Португалии, Швеции и Северной Македонии. В остальных группах всё решится в понедельник-вторник. Разбираемся с раскладами.

В группе С на втором месте находится Швейцария. Но команда экс-тренера «Спартака» Мурата Якина имеет столько же очков, сколько и Италия – 15. Уступает только по разнице мячей – всего два гола. То есть в случае крупной победы дома над Болгарией в последнем туре швейцарцы могут обойти итальянцев, даже если чемпионы Европы минимально выиграют в гостях у Северной Ирландии.

В группе D вторая пока Финляндия. Однако Украина отстаёт всего на два очка. Финнам нужно выиграть дома у потерявшей турнирную мотивацию Франции, если украинцы переиграют на выезде Боснию и Герцеговину. Впрочем, может устроить и ничья в случае минимальной победы команды Александра Петракова. Подробнее – здесь:

В группе Е Уэльсу достаточно не уступить дома Бельгии, досрочно завоевавшей путёвку на ЧМ-2022, чтобы финишировать на второй строчке. Отстающая от валлийцев на три балла Чехия наверняка крупно победит дома Эстонию и при равенстве очков будет выше по разнице мячей.

В группе G запутанная ситуация. У Нидерландов 20 очков, а у Турции и Норвегии – по 18. В заключительном туре команда Луи ван Гала по идее не должна проиграть дома норвежцам. Тогда Турции для второго места хватит и ничьей в Черногории (первое при этом не светит из-за большого преимущества голландцев по разнице мячей).

В группе I на втором месте останется Польша, так как Англия вряд ли потерпит поражение в Сан-Марино. Тем более – с крупным счётом. Таких историй даже в разделе «фантастика» не сыскать.

Если в стыки выйдут Швейцария, Финляндия, Уэльс, Турция и Польша, то ещё два места в плей-офф должны получить через Лигу наций Австрия с Чехией. И вот тут мы начнём следить за тем, кто сеяный, а кто несеяный. Наших потенциальных соперников по полуфиналу – шесть.

В группу несеяных попадут Северная Македония, Австрия и Чехия. Скорее всего, там же окажутся Финляндия (Украину в любом случае не берём, так как нас с соседями разводят при жеребьёвке), Турция и Шотландия. Либо Уэльс. С какой-то из этих сборных наша команда, судя по всему, встретится в первом матче.

Уже известно, что в группе сеяных, кроме России, будет Португалия. Высоки шансы получить место в топ-6 у Швейцарии, Швеции и Польши. С этими сборными раньше финала, если мы туда пробьёмся, не сыграем. Пока расклады такие. Но скоро всё узнаем точно.