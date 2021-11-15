Россия, учись! Сербия эпично отправила Роналду в стыки

В отборе ЧМ-2022 мало сенсаций, но они всё же есть! В последнем туре квалификации Португалия принимала Сербию в статусе фаворита группы. Для прямой путёвки в Катар Криштиану Роналду и его команде хватило бы и ничьей. Но вместо этого мы получили суперсюжет.

А началось всё для португальцев наилучшим образом. Они задавили сербов адским прессингом и забили уже на 2-й минуте — отличился Ренату Саншеш. Что после этого могло пойти не так?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Сербы отыгрались ещё в первом тайме. Подлый рикошет помешал Рую Патрисиу отбить удар Душана Тадича. За вратаря обидно — это был его 100-й матч в составе сборной Португалии.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Во втором тайме командам никак не удавалось забить. Португальцев счёт устраивал, поэтому чуть больше напрягались сербы. И на последней минуте основного времени это дало плоды. Получилось очень эпично: хозяева, известные своей игрой в обороне, неведомым образом оставили без присмотра сразу двоих соперников, Александр Митрович вложил всю душу и боднул мяч головой в ближний угол, а Патрисиу не спас.

Дальше чистый экстаз — на поле выбежали даже запасные игроки сборной Сербии. А с другой стороны — абсолютно противоположные эмоции. Камеры сразу выхватили раздосадованные лица Роналду и Жозе Фонте. Кажется, они всё поняли уже тогда.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

До финального свистка сборная Португалии пыталась устроить навал, но сербы хладнокровно сушили концовку и цинично зарабатывали ауты с угловыми. Поспешный удар Роналду из неудобной позиции по трибунам — очень символично.



В итоге сборная Сербии в следующем году летит в Катар. Кстати, сербы отобрались на второй чемпионат мира подряд — неплохое достижение. Россия, учись! А португальцы с Роналду обрекли себя на неприятное испытание и сыграют в стыках. Прямо как Россия!