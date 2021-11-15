Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Хорватия – Россия – 1:0, как футболисты сборной России вернулись в Москву, слова Дмитрия Баринова, видео

«Мне нечего сказать. Опустошение». Как сборную России встречали в Москве
Павел Левкович Салават Муртазин
,
Футболисты сборной России вернулись в Москву
Комментарии
Кажется, футболистов на родине узнали только таксисты.

Сборная России сразу после поражения от Хорватии (0:1) улетела в Москву. Игроки приземлились в Шереметьево около половины первого ночи – одновременно с другими спортсменами: паспортный контроль игроки проходили сразу после хоккеистов финского «Йокерита», рейс которого до этого задержали. Ни о какой толпе болельщиков, встречающих своих кумиров, речи, конечно, не было – всё-таки не олимпийские чемпионы прилетели. Игроков ждали только несколько журналистов и водители – чтобы развести футболистов по домам.

3 причины поражения России от Хорватии. Кроме автогола Кудряшова 3 причины поражения России от Хорватии. Кроме автогола Кудряшова

Общаться после поражения и перелёта сборники не хотели. Шедевральных отмазок, как слова Рязанцева про пирожки, никто не придумал – сегодня футболисты научились отказывать в комментариях вежливо или просто молча проходить мимо. Заболотный, Зобнин, Ахметов, Фомин, Бакаев – на лицах игроков не было полного опустошения или злости, скорее, усталость и желание побыстрее забыть прошедший день.

Футболистов, несмотря на экипировку, почти никто не узнал. Людей в Шереметьево, в принципе, было мало, так что приветствовала игроков только пара таксистов: «Заба, не расстраивайся! Нет сильней армейца на свете!» — Антон своих фанатов проигнорировал.

Одним из последних выходил Дмитрий Баринов. Полузащитник, как и его партнёры, комментировать итог матча не хотел, но пару фраз всё-таки произнёс:

– Мне нечего сказать.

– Когда летели, какое было чувство? Это стыд, грусть?
– Опустошение.

– Проигран бой, а не война?
– Будем биться.

После Баринова к журналистам вышел тренер вратарей сборной Виталий Кафанов. По его ответам настроение команды становится очевидным.

– Матвей сегодня всё делал правильно, каждое решение. Он заслуженно получил звание лучшего игрока этого матча. Матвей сказал, что ливень усложнил жизнь. Как он сказал — во втором тайме уже не было быстроты в ногах. Ноги были тяжёлые.

– Момент с голом Кудряшова уже разобрали?
– Нет. Я ничего не видел, мы сидели, и там не было ничего видно. Да и желания не было пока смотреть, завтра сделаю это.

– Сафонов – первый выбор окончательно?
– На сегодняшний момент можно сказать, что Сафонов — вратарь номер один. Дальше всё будет зависеть от него. На первый сбор он не попал даже в пятёрку вратарей. Я очень рад, что та ситуация заставила его выжать из себя максимум и заставила работать. К следующему сбору он уже был первый. Повторюсь, всё зависит от Матвея.

– Как вам эпизод с его финтом?
– Он всё делал правильно. Я ему сказал, что он очень смело играл. Если бы он тогда не обыграл нападающего, его бы накрыли. Тренеры вратарей всегда говорят, что вратари должны обострять игру и делать её более опасной. Если мы говорим о вводе мяча в игру. Мы сейчас говорили с Матвеем в самолёте. И я сказал, что хотел бы, чтобы другие вратари, смотря на него, начинали играть так же.

– Какие у вас ощущения от работы с Хайкиным?
– Впечатление после сбора лучше, чем то впечатление, которое сложилось от просмотра по телевизору.

«Ну что мне, пойти повеситься?» Фатальные ошибки игроков сборной России «Ну что мне, пойти повеситься?» Фатальные ошибки игроков сборной России

***

Больше остальных, конечно, интересовали эмоции Фёдора Кудряшова. Игрок подвергся хейту в соцсетях, чего мы, конечно же, не приветствуем. Но чаще всего такие эпизоды футболисты всё-таки комментируют в СМИ. Кудряшов же уехал из аэропорта незамеченным: он вышел из зоны таможенной зоны первым (видимо, был без багажа) в неприглядной одежде с капюшоном на голове. Здание аэропорта Фёдор покинул быстро – вместе с техническим директором РФС Андреем Лексаковым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021