«Вы не смогли, дорогой Карпин». Что пишут в Хорватии после победы над Россией

Сборная Хорватии, обыграв Россию, вышла на чемпионат мира в шестой раз в истории. Для вице-чемпионов планеты это важное событие: «Едем защищать медали» встречается почти в каждой статье хорватских СМИ.

Примерно столько же пишут про героев, но Sata 24 выделилось и назвало героем страны ещё и Фёдора Кудряшова. Издание опубликовало 21 материал (в том числе комментарии экспертов, оформленные статьями) сразу после матча, и почти в каждом выражается восхищение футболистами национальной сборной.

«Вы не смогли, дорогой Карпин. Все эти блоки и стены в защите не помешали Хорватии выйти на чемпионат мира в Катаре! «Огненный» промокший «Полюд» сумел разбить сборную России благодаря автоголу на 81-й минуте. Он герой для хорватов, трагик для россиян – Фёдор Кудряшов забил (не) удачный гол в свои ворота».

«Мы начали доминировать с первых минут, показав, что знаем, чего хотим. Сложные условия в Сплите не пошли на пользу нашей фантастически отточенной технически команде.

Мы били, комбинировали, атаковали, но пробить Сафонова в первом тайме не удалось. Россияне играли по двойному, тройному блоку, а наши сконцентрировались на атаках с флангов. Условия во втором тайме стали ещё тяжелее – на поле была лужа на луже – но наши бились как львы. И на 81-й минуте наконец заслуженно вышли вперёд! Против россиян мы показали превосходство, знания и качество, но больше всего — желание!»

В комментариях к статье «Что показывал Кудряшов перед голом?» читатели издания защищают главного неудачника вечера.

škorpion1980: «Оставьте мужика в покое».

TAKE IT BACK: «Мы не победили, нам россияне просто подарили эту победу. Зачем столько ненависти?»

Presveti2: «Мы смеёмся над ним, а на днях Брозович перехитрил сам себя и тоже забил автогол».

Издание Index.hr пишет, что выход сборной Хорватии на чемпионат мира принёс федерации $ 12 млн. «Кстати, призовой фонд следующего ЧМ составит около $ 700 млн, что на 22% больше, чем в России три года назад», – уточняет СМИ.

И о самой игре: «Хорватия с первых минут овладела собой и взяла игру под свой контроль, в то время как россияне плотно блокировали свои ворота. И пока Далич вносил изменения в нападении, Валерий Карпин всё больше закрывал сборную России. Они удачно оборонялись, пока на 81-й минуте не забили в свои же ворота. После этого концентрация россиян снизилась, но они всё равно постарались бежать в атаку. Это не помогло – они так и не нанесли ни одного серьёзного удара по воротам».

«Спасибо, Россия! Хорватия едет в Катар: Кудряшов забил автогол в конце матча», – гласит заголовок одной из многочисленных послематчевых статей издания Vecernji List.

«Условия были на грани нормальности: на протяжении всего матча поле напитывалось проливным дождём, из-за чего мяч останавливался в образовавшихся лужах. Хорватия доминировала по владению мячом и по возможностям, но наши нападающие не могли осилить великого российского голкипера Матвея Сафонова. Зато это удалось россиянину – Фёдор Кудряшов неуклюже среагировал перед окончанием встречи, отправив мяч в свои ворота», – пишет издание.

«Участие в чемпионате мира – это не только награда за сверхчеловеческие усилия и жертвы нашей национальной сборной в игре года, но и признание 30 тысяч болельщиков, которые создали великолепную атмосферу в Сплите, – пишет колумнист Vecernji List. – На крыльях экстаза и эйфории, оглушительного крика и пульсирующей атмосферы, которую они приготовили и которая должна стать традицией при игре на национальном уровне, сборная смогла преуспеть в этой изнурительно сложной миссии. А теперь – новая подготовка и следующей зимой – к берегам Персидского залива, защищать серебро. Иншаллах! – сказали бы арабы. Или – дай бог!»