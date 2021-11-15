Кудряшова поддерживают после автогола. Это главное достижение сборной России

Многие из нас вчера пережили не самые приятные минуты, так что повторяться про автогол Кудряшова не буду: просто гол был и случился из-за ошибки защитника сборной.

Самое любопытное и удивительное в этой истории для меня другое. А именно – что происходило в отношении Кудряшова после матча. Как по-особенному его осмыслил народ и как поддержали болельщики и журналисты.

События развивались молниеносно.

Естественно, сначала в социальные сети Фёдора полилась грязь. Особенно под последний пост, где игрок написал про полную концентрацию перед матчем с Хорватией. Вскоре Фёдор закрыл комментарии в «инстаграме», и внимание переключилось на жену футболиста Анастасию, которая показала, что семью Кудряшовых не только оскорбляют, но и пишут им слова поддержки или просят вернуть деньги за результат (у автора такого сообщения Анастасия, кстати, спросила номер карты). Тем временем в спортивных медиа и в комментариях распространялась мысль: Кудряшов – мужик и трудяга, ему не повезло, но не стоит сваливать всё на него. Что играла ужасно вся команда, что в футболе надо забивать, а не удерживать результат под диким давлением. Что наши бы и так пропустили. Ещё одна деталь: оказалось, что за полминуты до гола Кудряшов схватился за заднюю поверхность бедра, с трудом передвигался, но всё равно играл.

Фото: rfs.ru

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Естественно, давать общественную оценку всему, что писали про Кудряшова, у меня не получится – тут вряд ли справится и всероссийская перепись населения. Но общий мотив я почувствовал (особенно по самым популярным комментариям) – болельщики ужасно огорчены, винят в поражении в том числе Кудряшова, но не сжигают его и не называют тем, из-за кого мы не поедем на чемпионат мира.

Чаще всего рядом с фамилией Кудряшова стоит слово «поддержка». Не жалость или разочарование, а именно поддержка. Оно встречается и в заголовках, и в комментариях, и в «сториз» болельщиков, которых цитирует Анастасия Кудряшова.

Неожиданно? Точно да. Ведь мы живём в стране, где комментатор без мата не может среагировать на ошибки спартаковца Рассказова. Где после поражения от Бельгии на взрослом Евро уничтожили Семёнова, а после красной на молодёжном чемпионате – ещё и Маслова. Где героя чемпионата мира посылают через год после его речей и голов.

Разочарование и боль никогда не питаются у нас поддержкой.

Но не в случае Кудряшова. Почему ему сопереживают?

У меня есть несколько объяснений.

Во-первых, Россия чемпионат мира ещё не упустила. И у Кудряшова есть реальный шанс разорвать свой фланг и соперника уже весной.

Во-вторых, Кудряшову точно проще, чем молодым Маслову и Рассказову. За ним – авторитет. Качественная игра на чемпионате мира. Статус самого взрослого и заодно опытного футболиста сборной. А также раскрывающие его истории вроде той, что после победы над испанцами летом 2018-го его и Дзюбу развезли по домам простые москвичи, всем было тепло и весело.

В-третьих, сборная Карпина действительно открыта. Особенно на контрасте со сборной Черчесова.

Тот же пост Кудряшова перед Хорватией – не то чтобы типичная история. Футболисты сборной стали чаще вести соцсети и не боятся писать «готовимся к Хорватии». Потому что в таком посте нет ничего отвлекающего от футбола: такое минималистичное общение в соцсетях не отбирает у игроков тренировочное время, зато даёт возможность для самовыражения.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Плюс эта сборная не боится признавать ошибки и вообще отвечать за свои действия. Карпин не любит допросы со стороны журналистов, но комментирует каждую тему. Например, его присутствие на дне рождения Глебова (когда начинался локдаун).

В такой ситуации закрытие комментариев Кудряшова не выглядит закрытием от мира. Относительно открытый футболист ещё выступит и расскажет: что чувствовал, что случилось с его бедром и как он провёл следующие дни.

И, наконец, в-четвёртых, многим известно, что Кудряшов ещё и неплохой мужик. Откуда знаем? Потому что Фёдор открыт и не стесняется рассказывать о жизни, общаться, давать интервью.

Именно поэтому известно, что ради сборной Фёдор уехал в Турцию и получает там сильно меньше, чем мог бы в России.

Что не носит дорогие бренды и приехал в сборную в лёгкой одежде – потому что в Турции тёплых вещей у него нет.

Что в родном Барнауле, несмотря на все сложности, открыл манеж для маленьких футболистов.

Что на всех фото с игры Кудряшов эмоционирует, широко открывает рот и постоянно кричит.

Фото: instagram.com/fed.kudryashov

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Обычно за таких игроков приятно болеть.

А в очень сложные моменты (автогол в матче с Хорватией ровно такой) – как минимум не срываться, а уважать человека и футболиста.

Фёдора Кудряшова.