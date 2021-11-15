«Мы думали, Россия сильнее». Бывший главный тренер ЦСКА едет на ЧМ-2022

Ещё недавно Олич и Чорлука работали в России: Ивица — главным тренером в ЦСКА, Ведран — футболистом в «Локомотиве». Теперь оба в штабе сборной Хорватии, празднуют решающую победу в отборе ЧМ-2022 — в том числе над бывшими одноклубниками. После странной отставки из столичного клуба Олич избегал общения с российскими СМИ, но по такому поводу нарушил молчание. Правда, обсудить клубные дела мы не успели — на 15-й минуте разговора связь со Сплитом оборвалась и более не восстанавливалась.

— Ивица, в Хорватии праздник?

— Ещё не праздник, но мы довольны своей игрой. Я думал, Россия хотя бы попробует атаковать в Сплите, а получилась игра в одни ворота. В такую погоду на тяжёлом поле легче обороняться, чем наступать. Ваши игроки, наверное, думали весь матч так отыграть. Но отбиваться все 90 минут очень тяжело, и особенно против такой сборной, как Хорватия, способной забить в любой момент. Повторюсь, мы очень рады победе, но я думал, Россия будет сильнее. Возможно, вас подвело то, что для выхода на Кубок мира нужно было всего одно очко. Может быть, поэтому российские футболисты так плохо играли?

— Как атакующей команде вести игру на таком болоте?

— В первом тайме поле было более-менее нормальное. А во втором дождь усилился — везде вода была. Нам это, конечно, мешало больше, чем русским. Менять направление атак, быстро выбегать из защиты было очень сложно. Разрушать в таких условиях намного проще. Но я считаю, сборная Хорватии заслуженно выиграла и заняла первое место в таблице.

— Ожидали настолько закрытой игры от России?

— В последних трёх матчах у сборной России было много удачи. Словаки создали несколько очень хороших моментов, чтобы сравнять счёт и даже выиграть. Первый тайм с Кипром не предполагал крупной победы. Поэтому я ожидал чего-то такого. Между хорватскими и российскими футболистами огромная разница в качестве. В футболе не всегда побеждает лучшая команда, но честно скажу: здесь я был уверен в победе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Да, но за два матча с Россией хорватские игроки забили только раз, и то с помощью чужого защитника.

— Когда всю игру сидишь в защите, какая разница, с каким счётом проиграть — 0:1, 0:2 или 0:3? Кто смотрел игру — всё видел. И в Европе, и в России пишут, что была игра в одни ворота. Минимальный счёт не соответствует тому, что происходило на поле. Мы должны были забивать больше.

— В матче приняли участие два ваших бывших одноклубника по ЦСКА. Как вам игра Влашича и Дивеева?

— Никола пока не в том состоянии, к какому мы привыкли. Он только недавно поменял команду, попал в новую страну и сыграл всего пару матчей в Лиге Европы. В чемпионате Англии Влашич пока не играет, так как «Вест Хэм» и без него очень хорошо идёт по дистанции. Поэтому Николе сложно набрать форму. А Дивеева мы после игры обсуждали и с тренерами, и с игроками. Игорь был одним из лучших в сборной России. Я его знаю лучше всех в вашей команде и считаю, что в будущем он будет одним из главных игроков России. И не только России. У него есть качества, чтобы играть в любом клубе Европы. Если он этого по-настоящему захочет — так и будет. Очень сильный защитник.

— Не пора ли ему уезжать, чтобы дальше расти?

— Если он хочет подняться на самый высокий уровень, стоит подумать о том, чтобы поменять команду и лигу. Может быть, не сейчас, а года через два. Просто у российских футболистов немного другой менталитет, чем у хорватов. Наши при первой возможности уезжают в лучшие команды и чемпионаты. В России не так. Я не знаю, чего хочет Игорь, но качества, чтобы добиться успеха в Европе, у него есть, и он это показал в Сплите. Все наши игроки согласились, что он был одним из лучших.

— Влашич так рвался из ЦСКА, а теперь почти не играет в «Вест Хэме» — в октябре-ноябре провёл 1 минуту в АПЛ. Не ошибся он с выбором?

— Пока тяжело сказать. Он не вовремя попал в новую команду. Они уже были сыграны и готовы, а Никола не провёл с «Вест Хэмом» ни одного сбора, всё пропустил. Теперь команда играет в свой лучший футбол за 10 лет. В такой ситуации влиться в новый клуб особенно тяжело. Но я хорошо знаю Влашича и уверен, что через несколько месяцев всё у него наладится. Качества есть. Нужно время. Для сборной Хорватии он был и остаётся очень важной фигурой, поэтому и вышел против России с первых минут.

Игорь Дивеев и Никола Влашич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Не находите, что Ловрену в России не всегда хватает собранности и мотивации?

— Ловрен вчера сыграл с большим желанием и показал себя с наилучшей стороны. Окей, у них с Гвардиолом практически не было работы, но там, где нужно было, они сыграли отлично. Видно, что у него есть опыт и класс. «Зенит» сейчас на первом месте в таблице — для него это самое главное. В Европе пока не везёт, но один футболист не в состоянии всё поменять. Я его хорошо знаю и считаю, что «Зенит» купил сильного игрока. Не верю, что у него не осталось мотивации. Он большой профессионал и каждой тренировке отдаёт всего себя. Убеждён, и «Зениту» Деян ещё поможет.

— Уровень современного чемпионата России не способствует регрессу классных иностранцев?

— Самая большая проблема чемпионата России — это российские игроки, а не легионеры. Благодаря лимиту футболист, которого Transfermarkt оценивает в € 1 млн, в вашей стране стоит € 5 млн. Качественных русских игроков мало, а лимит только поднимает на них цену. Результат мы видим в Лиге чемпионов, Лиге Европы, где российские клубы давно не добиваются успеха. Футбольным властям об этом надо подумать. Мы вчера сидели, разговаривали с Модричем, другими игроками. Они все думали, что Россия сильнее. Ожидали намного большего.

— Россия образца ЧМ-2018 была круче?

— Конечно, однозначно. Тогда силы были равны, а шансы — 50 на 50. В 2018-м нам пришлось очень трудно с русскими. Но три года назад и мотивация у них была намного выше — домашний чемпионат мира, свои болельщики. Тогда была равная игра, сейчас — в одни ворота. Невозможно сравнивать.