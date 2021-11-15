«У нас нет футбола» или «Карпин выполнил задачу»? Спортивная Россия разделилась пополам

После матча Хорватия – Россия прошло уже больше 20 часов. Эмоции не утихают: болельщики и эксперты из мира спорта продолжают высказываться на тему поражения сборной России. Некоторые защищают команду, ведь общий итог не так и плох – ещё есть шанс попасть на чемпионат мира. Но есть и те, кто видит провал даже не в поражении сборной, а в её игре в целом. Смотрим, кто встал на защиту команды, а кто возмутился игрой.

Остались недовольны

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил матч с Хорватией с игрой команды при Черчесове: «Как будто Черчесов передал привет из забытья. Честно говоря, наши игроки уступают в классе. Хорошо, что бились, и обидно, что не устояли. Играли мы очень плохо, трусо. Наши боялись выбивать мяч вперёд. Только после пропущенного гола они поняли, что выходить при такой погоде можно было через центр. Стояла задача «автобуса»? Тогда всё было верно. У хорватов не было шансов, залетел дурак, а нужно было просто отстоять».

Жёстче всех высказалась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Её отец был легендарным хоккейным тренером, но недолго работал и с футбольным ЦСКА: «Где у нас детский футбол? Юношеский? Молодёжный? О чём разговор? Вы ведь настаиваете, что он есть? Где он? Так просто ничего не бывает. У нас нет футбола!»

Бывший тренер «Ростова» Анатолий Байдачный удивлялся: где наши нападающие, Смолов и Ионов – уже отыгранные футболисты:

«Сборная России лучше играть не может, что с них брать? Они сражались, бились, мешали играть, но сами создать ничего не могут. У нас нападающих вообще нет. Ни обежать, ни обыграть, ни за мяч зацепиться — ничего не могут. Толку от этих Смоловых, Ионовых – они уже отыгранные футболисты. В таком матче должны все играть, а не мешать играть. Наверняка Карпин их к этому призывает, но уже психологическая привычка, выработанная годами — садиться в оборону. Всю борьбу проиграли».

Бывший футболист сборной России Роман Широков не был столь категоричен, считая, что пропущенный гол – вина поля, а в стыковых матчах нет никакой трагедии: «России надо было просто выстоять, но чуть-чуть не получилось. План был простой – отстоять, но поле не давало возможности выходить в контратаки. Пропущенный гол России – это вина поля. Все были разобраны, просто мяч неудачно отскочил. То, что сейчас оскорбляют Кудряшова, – это нормальная ситуация, к сожалению, для России. Ни в чём Федя не виноват. Хотел выбить, чуть не получилось. Ничего страшного, что вышли в стыки – никакой трагедии. Посмотрим, кто выпадет. Я предполагал, что первыми, скорее всего, не будем. Можно и через стыки выйти. Стало ли лучше при Карпине? Вопрос — в чём лучше? В результате — то же самое, в игре заметных улучшений пока нет. Команда перестроилась, но существенного прогресса нет».

Экс-голкипер сборной СССР и «Спартака» Ринат Дасаев похвалил Карпина, но задался вопросом – для чего нужно было говорить, что порвём хорватов?

«За такой короткий срок, как у Карпина, тяжело что-то сделать. К тому же не надо пиариться раньше времени. Мы Кипр обыграли и говорили, что порвём хорватов. Зачем?! Сначала дело надо сделать, а потом говорить и кидать какие-то лестные слова в адрес сборной.

Карпин выглядит хорошо как тренер, приглашает молодых. Надо долго ждать возрождения нашего футбола. На данный момент Карпин сделал всё, что мог. Если наша сборная выйдет на чемпионат мира, скажем, что они молодцы. Если не выйдут – это закономерность, к сожалению».

Футбольный эксперт Андрей Созин прошёлся по тренеру сборной гораздо жёстче:

– Главное — автогол, это следствие. Да, турнирная таблица давала возможность сборной играть на ничью. Но должен же быть футбол! Даже с Испанией на ЧМ мы проводили контратаки, а здесь план Карпина для сборной – не переходить центр поля. Это его смелый футбол? Мы раз пять перешли на половину поля хорватов! Говорили, как скучно играл Черчесов. Посмотрите на игру с Хорватией – у нас не было никакого плана на игру в атаке.

Карпин не собирался играть на ничью? А на какой результат он играл, не переходя центр поля? План был один – отстоять, затянуть и отлежать. Но футбольный бог на стороне Хорватии – и это справедливо. Хорваты наиграли на один гол, Россия на 0:0 – нет».

Также двоякие впечатления от игры остались у экс-футболиста «Спартака» Александра Мостового и бывшего главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева.

Не видят трагедии в поражении сборной

Но категорично о сборной высказались далеко не все. Бывший главный тренер «Локомотива» и национальной команды Юрий Сёмин заявил, что футболисты сборной России хорошо подготовлены физически, а хорваты практически ничего не создали:

«Сегодня мы увидели более высокое индивидуальное мастерство хорватов. Но увидели и то, что у нас есть хорошая молодая сборная, которая в состоянии прогрессировать, может выиграть отборочный матч. Футболисты дисциплинированы, хорошо подготовлены физически, играют друг за друга и за тренера.

Мы должны поддержать сборную перед следующими матчами. Случаи бывают всякие. Хорваты имели индивидуальное мастерство достаточно выше, но они практически ничего не создали у наших ворот. Чистый случай, который помог им победить».

Депутату Госдумы Дмитрию Свищёву тоже не было стыдно за игру сборной:

– Мне не было стыдно за российскую сборную в игре с Хорватией. С большим интересом следил за матчем. Да, хорваты доминировали, но разве кто-то думал, что они будут отсиживаться на своей половине поля? Нам не хватило 10 минут, чтобы попасть на чемпионат мира. Сейчас нам надо поддержать команду. Мне было приятно смотреть за игрой в групповом этапе. Сборная прибавляла от матча к матчу — мы все это видели. Карпин — красавчик. Роковая ошибка стоила нам успеха и счастья.

Детский тренер Матвея Сафонова считает, что его воспитанник делал всё возможное для ничьей, но Хорватия – очень сильная команда: «В принципе, было ожидаемо, что мы не выиграем. Надежда была на ничью. Матвей всё для этого сделал, всё получалось. Трагедии из этого делать не надо, наш уровень футбола сейчас такой. Сафонов — молодец, порадовал, выручил в двух моментах, к нему никаких претензий. Команда отдавалась полностью, пытались прессинговать, но против хорватов прессинг не получился».

Призывает не переживать и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов: «Молодцы, несчастный случай – такое бывает. Давление в течение игры приводит к таким нелепым ошибкам. Надо готовиться к стыковым матчам, забыть, наверное, ничего уже не сделаешь. Сборная Хорватии по классу нас сильнее. Я бы не стал сейчас переживать».

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец тоже положительно оценил работу Карпина, ведь команда решила поставленную задачу:

– Сборная России продолжает борьбу. В ситуации, в которой оказался Карпин, команда решила поставленную задачу. Работу тренера оцениваю положительно, учитывая сложности. Наша ахиллесова пята, начиная с моих времён, когда приходится делать всё с места в карьер. Что касается матча, то хорваты имели преимущество, играли с инициативой, заслуженно победили. Конечно, можно сослаться на удачу, но преимущество Хорватии вынудило нашу сборную играть на ничейный результат, приводить игру к себе в штрафную площадь».