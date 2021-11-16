«Сафонов был невероятен». Теперь у России точно есть сильный вратарь

В это трудно поверить, но ещё полгода назад Станислава Черчесова закидывали вопросами о возвращении Игоря Акинфеева. Бывший тренер сам говорил с героем ЧМ-2018, просил ассистентов и даже выбирал его лучшим игроком 2020 года в России – не помогло. Вратарь ЦСКА устал от войн и не захотел возвращаться к полевому командиру.

Игнор Черчесова

Станислав имел несколько кандидатов на позицию вратаря, но ни одного очевидного. Из-за грубых ляпов в матче с Сербией (0:5) Гильерме перестал приглашаться в сборную. Видимо, как любил говорить Черчесов, вратарь неправильно отреагировал на ошибки. Хотя и проводил весной один из самых сильных отрезков в карьере. Из-за этого первой опцией неожиданно стал Антон Шунин, с которым Станислав работал ещё в «Динамо» и видел в нём стабильного вратаря, который не подведёт в трудный момент. Хотя всем было очевидно, что в РПЛ есть голкиперы сильнее. И когда стало понятно, что Акинфеева не будет, Черчесова замучили вопросами о Сафонове.

Станислав держался. У него было два важных аргумента, почему Матвей не приглашается в сборную, а когда приглашается – не играет. Первый – он основной голкипер молодежки, поэтому должен помогать им. Второй – всему своё время. Но вне плана Черчесова время Матвея пришло по ходу Евро-2020, когда после неудачной игры Шунина с Бельгией (0:3) на второй матч — с финнами (1:0) — в старте вышел Сафонов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И сразу удивил своей уверенной игрой. Никакого волнения. Да, Финляндия почти не атаковала и только раз ударила в створ. Однако Матвей органично вписался в командные действия – управлял обороной и быстро начинал атаки, выбрасывая мяч руками. Следующий кошмарный матч с Данией (1:4) лучше не вспоминать. Но и там он был одним из лучших.

Лучший при Карпине

В тот момент многие сделали важное умозаключение: при любых раскладах он уже – основной вратарь сборной. Тем неожиданнее, что Виталий Кафанов проигнорировал Сафонова и не пригласил его на первые матчи под руководством Карпина.

«В двух из первых трех матчей РПЛ Матвей сыграл не очень хорошо: с «Химками» и «Зенитом». Допустил ошибки, которые напрямую повлияли на результат. Не надо опережать события. Каждый голкипер должен понимать, что для сборной есть главный критерий. Нужно играть стабильно, допускать меньше голевых ошибок и действовать надежно длительный период времени», – так объяснял Кафанов своё решение в интервью «Чемпионату».

У Сафонова получилось решить проблемы за месяц. В октябрьских матчах отбора он посадил на скамейку Гильерме и затащил со Словакией (1:0). Со Словений (2:1) было чуть проще, но спасения тоже потребовались.

Потом – Кипр (6:0). И классный сейв в конце первого тайма. Уже после появилось милое видео, где Кафанов ещё перед матчем объясняет Сафонову, что любой защитник может ошибиться. И важно не терять концентрацию в любых ситуациях.

Лучший в Сплите

С Хорватией (0:1) Матвей также сыграл мощно – пять отраженных ударов. При этом сделал самый крутой финт матча в первом тайме, когда устал от неспособности защитников начинать атаки. Он сам отбежал от ворот на 25 метров и сделал первый пас. А параллельно классно вводил мяч руками.

Любой другой вратарь в такой ответственный момент мог занервничать. У Матвея не такой большой международный опыт и ещё меньше – опыт игры в ливень на разваливающемся поле. Но это не помешало ему сыграть уверенно. А после получить награду лучшему игроку матча.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«На сегодняшний момент можно сказать, что Сафонов — вратарь номер один. Дальше — всё будет зависеть от него. На первый сбор он не попал даже в пятёрку вратарей. Я очень рад, что та ситуация заставила его выжать из себя максимум и заставила работать. К следующему сбору он уже был первый. Повторюсь, всё зависит от Матвея.

Ливень? Сложно было играть. Он говорил, что не было быстроты в ногах во втором тайме. Было тяжело добраться на подачах.

В моменте с обыгрышем нападающего в первом тайме он всё делал правильно. Я ему сказал, что он очень смело играл. Если бы он тогда не обыграл нападающего, его бы накрыли.

Тренеры вратарей всегда говорят, что вратари должны обострять игру и делать её более опасной. Если мы говорим о вводе мяча в игру. Мы сейчас говорили с Матвеем в самолёте. И я сказал, что хотел бы, чтобы другие вратари, смотря на него, начинали играть так же», – сказал после возвращения из Сплита Кафанов.

А сразу после матча голкипера похвалил Деян Ловрен.

«Это была сложная игра. С первой минуты показали свое качество, создали огромное количество моментов. Но Сафонов был сегодня просто невероятен. Во втором тайме очень сложно стало играть из-за дождя, поле было ужасным. Но все вместе мы заслужили победу.

Россия – хорошая команда, но мы были лучше, с нами были фанаты, которые сделали достижение итогового успеха легче», – сказал Ловрен.

Теперь уже вряд ли кто-то сомневается, что Сафонов – первый номер на долгие годы. Сборная наконец-то получила равноценную замену Акинфееву.