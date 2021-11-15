«Не знаю, буду ли тренером сборной в стыках». Карпин в сомнениях

После поражения от Хорватии главный тренер сборной России Валерий Карпин пришёл в студию «Коммент.Шоу» и дал большое интервью. Вот самое главное из разговора тренера с комментаторами.

О боязни соперника

– Проблема одна — в голове. Планировали, чтобы у нас мяч задерживался если не 50% времени, то хотя бы больше пяти секунд. Много обдумываю, анализирую, можно связать поражение со многими вещами. Задавал вопрос игрокам: чего вы боитесь? Начиная с первого сбора говорили, что нам некого бояться. Мы всё равно боимся. Проиграли Хорватии, но никто не умер. Кто-то боится журналистов, болельщиков, громких имён, но всё это вылилось во вчерашней игре. Предполагал, что с этой фобией мы поборолись, игра со Словенией ввела меня в заблуждение. После Словакии взял вину на себя, возможно, что сказал что-то лишнее. В игре с Хорватией все проблемы вылезли наружу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Об игре

– В футбол мы не играли. Можем ли мы играть в футбол? Пока у меня нет ответа на этот вопрос. Считал, что схема 4-3-3 — это дееспособный вариант, игра со Словенией меня в этом убедила. После игры, возможно, могу сказать, что можно было перейти на игру в три защитника. Если играть попроще, то надо было ставить Заболотного.

Мы оборонялись всей командой. Проблема в том, что мы ничего не создали, а не в схеме. Если бы было три центральных защитника, то не было бы брака? Самое страшное, что мы не пытались выйти ни через середину, ни через фланг. Между защитниками Дивеев – Джикия нет взаимодействий, по одной передаче. Лучше бы проиграли 0:3, пытаясь играть в футбол, чем 0:1 без попыток атаковать. Можно было играть спокойно, не было никакого сумасшедшего прессинга от хорватов.

У нас никогда не было психолога, да и слова такого не было. Нужен ли он сейчас? Сборной за три-четыре дня до матча никто не поможет. Это, скорее, зависит от каждого отдельного футболиста.

О Миранчуке, Головине и Смолове

– Миранчук сыграл неплохо с Кипром, но ему сейчас не хватает игровой практики. С Кипром надо вскрывать низкую оборону, Миранчук под это подходил больше, чем Ионов. С хорватами Алексей мог бы быстро убежать, он лучше открывается за спину.

Головин — мастеровитый футболист, который в сборной не показывает всё, на что он способен, всего мастерства. Головин может большее. Пока не могу сказать, что не так. От кого он должен получать мяч? Разве у наших защитников был мяч? Нет.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто должен быть лидером сборной? Все могут. Вчера этот человек был на поле, но, наверное, не показал. Не надо вести игру, надо открыться и дать адрес. Это могут все, но вчера это не делал никто – начиная от вратаря и заканчивая нападающим.

Шли забросы на Смолова, но он не может вести борьбу наверху. Мы надеялись играть по-другому, я надеялся. Я — идиот. Надеялся, что будем играть в футбол в первом тайме, потом – что ребята успокоятся после перерыва. Поражение заслуженное.

О будущем в сборной

– Есть ли уверенность, что буду тренером сборной в стыковых матчах? Не знаю, думаю. Допустим, у меня есть контракт, но если я не хочу? Меня что, удержат силой? Сейчас я размышляю. Сейчас контракт автоматически продлён до марта. Мне надо отдохнуть, проанализировать всё, через неделю скажу, что я надумал. Меня разочаровала игра, а не результат. Что дальше делать? В стыках будет ещё большее давление. Может ли эта сборная играть при таком давлении?

Сложно сравнивать тренера клуба и сборной. В клубе есть определённый состав, тут ты не знаешь, какой у тебя состав в сентябре, в ноябре — ты не контролируешь ситуацию. В клубе легче с точки зрения контроля, тренировочного процесса.

О словах Тарасовой и Ловчева

– Слова Тарасовой, что у нас нет футбола? Мнение ещё одного человека. В футбол же мы играем, значит, в России он есть, но вопрос, какого уровня. Слова Ловчева, что футбол сборной — дерьмо? Согласен. Вчерашняя игра — это катастрофа.

О будущем Дзюбы в сборной

— Что значит – его нет в сборной? Он был в расширенном списке. Потом я позвонил, чтобы включить его в основной. Да, я закрыл этот вопрос после того, как он сказал, что ему надо готовиться дальше, что он не готов физически. Перед Словенией и Словакией я ему звонил, чтобы включить в расширенный список. Он сказал — нет, ему надо готовиться. Вернусь ли к его кандидатуре перед мартовскими матчами? Может быть, всё может быть. Он должен играть хорошо за «Зенит». В прошлом месяце он со «Спартаком» не играл, с «Динамо» не играл… С «Уралом» вышел на тайм, его заменили.