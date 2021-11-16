Италия тоже в стыках! А кто уже пробился на чемпионат мира?

После сыгранных в понедельник матчей европейского отбора ЧМ-2022 в финальную часть турнира вышли уже 11 сборных. Новыми участниками стали Швейцария и Англия.

Главное событие понедельника — это, конечно, неудача Италии. Команда Манчини не смогла обыграть Северную Ирландию (0:0), а в параллельной игре Швейцария разгромила Болгарию (4:0). Швейцарцы едут в Катар, а итальянцы остались вторыми и теперь сыграют в стыковых матчах. Сразу скажем, что Россия и Италия могут встретиться только во втором стыке: перед жеребьёвкой обе команды будут сеяными.

На данный момент из 12 участников плей-офф европейского отбора известны 10: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Польша, Уэльс, Северная Македония, Австрия и Чехия. Ещё две команды определятся во вторник, 16 ноября. В марте они разыграют три путёвки на ЧМ-2022.

А тут мы рассказываем о сборных, которые точно сыграют на чемпионате мира.

Катар

Рейтинг ФИФА: 46 место.

Хозяева турнира – первый участник ЧМ-2022. Их место уже определено – группа А, первая позиция. Летом этого года Катар принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ и дошёл до полуфинала, где проиграл США на последних минутах. С сентября команда Феликса Санчеса проводит товарищеские матчи и готовится к Арабскому кубку ФИФА, который будет использован в качестве тестового турнира перед ЧМ-2022. Подготовка к нему идёт у сборной Катара не лучшим образом – они дважды сыграли вничью и проиграли пять матчей за три месяца.

Бразилия

Рейтинг ФИФА: 2 место.

Бразилия – первый участник ЧМ-2022 из Южной Америки. Она не знает поражений в отборочном цикле: набрали 34 очка в 12 матчах. За последние три года команда Тите проиграла один официальный матч – Бразилии в финале Кубка Америки – 2021.

Дания

Рейтинг ФИФА: 10 место.

Датчане вышли с первого места из группы F, опередив Шотландию и Австрию. За 10 матчей команда Каспера Юльманна набрала 27 очков, забила 30 голов, пропустила три мяча и проиграла Шотландии. В этом году датчане не смогли обыграть Финляндию, Бельгию и Англию на Евро-2020.

Германия

Рейтинг ФИФА: 12 место.

Немцы, как и датчане, вышли с первого места в группе, набрав 27 очков. Германия одержала девять побед (из них шесть с разницей в три и более голов). Напомним, что на Евро-2020 немцы дошли до 1/8 финала, где проиграли англичанам.

Франция

Рейтинг ФИФА: 3 место.

Чемпионы мира обеспечили прямую путёвку в Катар за тур до конца. Команда Дешама обыграла Казахстан (8:0) и с 15-ю очками занимает первое место перед последним матчем с Финляндией. Французы ни разу не проиграли в отборе и трижды сыграли вничью – дважды с Украиной и один раз с Боснией и Герцеговиной.

Бельгия

Рейтинг ФИФА: 1 место.

Бельгия обеспечила выход на ЧМ-2022 за тур до конца отбора. У команды Мартинеса не возникло проблем, за исключением матча с Чехией (1:1). Последнюю встречу бельгийцы проведут на выезде с Уэльсом. Самая талантливая сборная терпит неудачи на крупных турнирах – не смогли дойти до финала на ЧМ-2018 и Евро-2020. Кажется, Катар – последнее место, где это поколение бельгийцев может на что-то рассчитывать.

Хорватия

Рейтинг ФИФА: 18 место.

Обыграв в последнем туре сборную России, хорваты вышли на ЧМ-2022. Команда Далича трижды оступилась в квалификации – проиграла Словении и не смогла взять три очка на выезде с Россией и Словакией. Что касается Евро-2020, то там Хорватия отлетела в сумасшедшем матче Испании (3:5) в 1/8 финала.

Сербия

Рейтинг ФИФА: 25 место.

Сербия совершила невозможное – забила победный мяч Португалии в последнем матче отбора и с первого места вышла на ЧМ-2022. Точный удар Митровича на 90-й минуте обрадовал каждого сербского болельщика. Команда Стойковича набрала 20 очков в восьми встречах и опередила португальцев на три очка.

Испания

Рейтинг ФИФА: 7 место

Испанцы не отметились большой результативностью в отборе, но смогли взять своё – 19 очков в восьми матчах и первое место в группе B. Команда Луиса Энрике потеряла очки в играх с Грецией (1:1) и Швецией (1:2). В этом году испанцы проиграли Италии (1:2) в полуфинале Евро-2020 и Франции (1:2) в финале Лиги наций.

Швейцария

Рейтинг ФИФА: 14 место

Про то, как Швейцария опередила Италию, мы написали в начале этой статьи. В этом отборе команда Мурата Якина выиграла пять матчей, трижды сыграла вничью – и едет в Катар!

Англия

Рейтинг ФИФА: 5 место

После поражения в финале Евро-2020 англичане катком прошлись по соперникам: забили по четыре гола Венгрии и Андорре, по пять – Албании и снова Андорре, отправили 10 безответных мячей Сан-Марино. Став самой забивной сборной в отборе, Англия одержала восемь побед и едет на ЧМ-2022.