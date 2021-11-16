Сборная России отлично провела отбор на ЧМ. А вот сам отбор вызывает вопросы

Сборная России не умеет без драм. Её победы всегда героические, с оттенком подвига, а поражения – какие-то нелепые, со стечением обстоятельств на грани абсурда. Всё это добавляет эмоций, но затрудняет спокойную оценку.

На первый взгляд, оценивать квалификацию к чемпионату мира проще всего: либо команда отобралась, либо нет — вот и вся оценка. Но этот подход не работает. И дело не в поиске оправданий для сборной России – к ней мы ещё вернёмся. Дело в самом принципе отбора.

На ЧМ не могут попасть все сильнейшие сборные мира

В идеальной жизни чемпионат мира как главный турнир для сборных проходил бы с участием всех сильнейших сборных планеты. В реальной жизни всё по-другому. Участвующие команды и сильнейшие команды – это два разных списка, даже по критериям самой ФИФА. Просто по условиям отбора.



Топ-32 рейтинга ФИФА состоит из европейских сборных больше чем наполовину. Там 18 команд, начиная с первого места (Бельгия), заканчивая 32-м (Австрия). Можно сомневаться в адекватности этого рейтинга, но сейчас речь не о том: рейтинг составляет та же организация, что проводит чемпионат мира, поэтому важно, чтобы правила отбора позволяли принять участие всем сильнейшим именно в рамках рейтинга этой организации. Чтобы не было внутреннего противоречия.



Но оно есть, потому что только 13 европейских сборных отправятся в Катар. Можно сделать скидку на то, что рейтинг быстро меняется, но и в таком случае представительство на ЧМ всё равно нерепрезентативно. Если взять следующую десятку после топ-32 рейтинга, то в ней две команды из азиатского региона, по одной из Африки и Южной Америки и шесть, то есть больше половины, представляют Европу. Конечно, эту игру можно продолжать бесконечно, и рано или поздно зона УЕФА проиграет: в остальном мире просто намного больше стран, чем в Европе. Но тем не менее, если брать сильнейшие, хорошие и просто неплохие команды, то в этом списке по критериям ФИФА доминирование Европы по сравнению с другими зонами очевидно. Просто оно не отражено в квотах на чемпионате мира.

Понять, чем руководствуется ФИФА, довольно легко. Решают деньги. В том же топе из 32 сильнейших сборных всего три команды представляют Северную Америку и Азию: Мексика, США, Япония. Но на эти два региона приходится восемь мест на чемпионате мира. А в Катаре будет девять, потому что сборная Катара, хозяйка турнира, тоже относится к региону АФК (то есть играет в азиатской зоне). Звучит абсурдно, но только если не вспоминать, что Северная Америка и Азия – это крупнейшие и богатейшие рынки, которые всё ещё имеют потенциал освоения. Развивать популярность футбола в Европе некуда, а в то же время шанс попасть на ЧМ для Малайзии, Индонезии или Канады – это золотое дно.



Логика понятна, но в итоге на чемпионат мира в Катаре попадают (на данный момент, отбор ещё не завершён, и итоговый список может незначительно измениться) и Южная Корея, и Иран, и Саудовская Аравия, и Австралия, и Канада одновременно. Плюс ещё Панама или Япония (через стыки).



Зато могут не попасть Португалия, Швеция и Италия. Это несправедливо и чревато тем, что мимо ЧМ может пролететь даже какая-то из топ-сборных. Как Нидерланды и Италия пролетели мимо прошлого турнира.

Принципы отбора больше всего бьют по европейским середнякам

Но оставим фаворитов с их проблемами (Италия и Португалия – это команды такого уровня, когда любое место в группе, кроме первого, действительно может считаться провалом) и поговорим о командах второго-третьего эшелона. У них проблемы серьёзнее. Конкуренция в Европе настолько высока, что почти все места разбирают заведомые фавориты. Англия, Франция, Италия, Испания, Бельгия, Германия, Нидерланды, Португалия, Хорватия – это уже девять из десяти потенциальных победителей отборочных групп, чьё второе место станет сенсацией. Что же остаётся? Всего одно место на 10 групп плюс надежда, что кто-то из фаворитов угодит в кризис. А потом лютый стыковой раунд, в котором не будет даже ответных матчей, то есть риск каких-то случайностей и их влияние на результат будут зашкаливающе высокими.



Другими словами, сборная Шотландии может пережить ренессанс, проиграть только Дании, набрать 23 очка – и не получить ничего. Сборная Норвегии с молодым составом и Холандом может отобрать очки у Нидерландов – и не получить ничего, если в решающим матче не обыграет те же Нидерланды в гостях. А если обыграет – то ЧМ может пройти уже без Депая, ван Дейка и де Йонга.

Итак, разные регионы представлены на чемпионате мира не пропорционально их спортивному потенциалу, а с искажением на экономический потенциал. Именно он и будет определять будущее турнира. На ЧМ-2026 сыграет уже 48 команд, но не за счёт Европы: УЕФА получит на три гарантированных места больше, а те же Азия и Северная Америка – на шесть.



Что это значит для сборной России? То же, что и для Шотландии, Норвегии, Турции, Швеции, Украины, Австрии, Польши и Чехии. Что оценивать отборочный турнир придётся по-новому. В условиях нынешнего отбора считать непопадание на ЧМ провалом – просто неправильно. Это провал для Португалии и Италии, но не для команды, которая даже не входит в топ-32 рейтинга ФИФА.



России нужно обязательно отбираться на Евро: не попасть туда – это действительно провал. Но попасть на чемпионат мира для средней команды – это требует сочетания подвига и фантастического стечения обстоятельств. Как в случае Сербии.

Сравните: сербы блестяще провели отбор, на равных играли с Португалией как в первом матче, так и во втором. Пусть они победили отчасти нелогично (оба гола были забиты с ошибками вратаря), но кто назовёт их успех незаслуженным? За эту команду хочется радоваться.



Вот только кроме двух ошибок Руя Патрисиу в решающем матче был ещё первый матч, где судьи абсурдно не засчитали чистый гол Роналду, не заметив, что мяч побывал в воротах. В 2021 году. Вот что понадобилось, чтобы классная сборная Сербии попала на чемпионат мира. Не просто мастерство и везение, но и немыслимое стечение обстоятельств. А ведь у Сербии по сравнению с Россией состав намного лучше.

Как оценивать прошедший отбор и поражение от хорватов

Повторюсь: это не поиск оправданий для Валерия Карпина и игроков. Сборная провалила матч с Хорватией. Но для того, чтобы этот провал вообще имел значение, понадобилось сначала прыгнуть выше головы. Сборная России уже выжала свой кадровый максимум, и ей уже несколько раз везло по ходу отбора. Например, в домашних матчах со Словакией и Хорватией.

На минуту забудем про странности отбора и предстоящие стыки. Просто посмотрите на группу, на состав участников. На место сборной России, количество очков и разницу голов. Это не просто не провал. Это отличный отборочный турнир, особенно с учётом кризиса и смены тренера прямо по ходу квалификации.



И последнее. Чтобы сборная России в будущем попадала на чемпионаты мира, менять нужно не сборную, а клубный футбол. Системный кризис в клубном футболе – вот причина, по которой даже лучшие футболисты страны так легко теряются под прессингом, забывают про план тренера и начинают играть на отбой. Посмотрите на лучшие российские клубы в еврокубках: предел ожиданий – это поражения «за которые не стыдно».

Я не предлагаю гордиться вторым местом в отборочной группе и ничего не делать. Наоборот, сохранение инерции приведёт к тому, что отставание от других европейских стран будет только расти. Но нужно правильно выбрать точку приложения для своих эмоций. Есть футболисты, которые в клубах не прессингуют (и их не прессингуют) и для которых рядовой матч с европейскими соперниками – это стресс и новые обстоятельства. И это ужасная ситуация, которая требует исправления. А есть сборная этих футболистов, которая до 81-й минуты последнего тура сохраняла первое место в группе с вице-чемпионами мира. К ней нет вопросов.