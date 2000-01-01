С кем можем сыграть в финале за путёвку на ЧМ-2022?

Там будет совсем мощный соперник, например, Португалия или Италия. Но это задача уже на будущее. Сначала нужно пройти полуфинал. Напоминаем, жеребьёвка — 26 ноября.