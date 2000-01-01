С кем сборная России 🇷🇺 сыграет в стыках за ЧМ-2022? Все варианты
Для попадания на ЧМ-2022 нужно преодолеть два раунда. Точно будет сложно, но шансы на героический выход есть.
Всего в стыках 12 команд
10 пришли со вторых мест в отборочных группах, ещё 2 — из Лиги наций. Играть предстоит по одному матчу — полуфинал и финал.
Россия — в первой группе и сеяная
В полуфинале получим не такого статусного соперника. Хотя вряд ли в этой ситуации вообще стоит оценивать кого-то. Жеребьёвка пройдёт 26 ноября. Давайте изучим, что у нас за потенциальные соперники.
Сборная Турции 🇹🇷
Турки провалились на Евро-2020, но по-прежнему могут пробиться на ЧМ-2022. Опасаться в этой команде надо многих, но особенно — хавбека «Интера» Хакана Чалханоглу.
Сборная Польши
Поляки, пожалуй, самый опасный из возможных соперников по полуфиналу. Чего стоит один Роберт Левандовски — 8 голов в отборе. Зверь!
Сборная Северной Македонии 🇲🇰
Летом македонцы играли на Евро, а теперь пробились в стыки ЧМ-2022. Лидер команды — полузащитник «Наполи» Элиф Элмаз.
Сборная Австрии 🇦🇹
Австрийцы в отборе ЧМ выступили неудачно, но обеспечили себе место в стыках, выиграв группу в Лиге наций. Главная звезда команды — форвард Марко Арнаутович.
Сборная Чехии 🇨🇿
Чехи, как и австрийцы, пролезли в стыки через Лигу наций. Но если что, просто с ними будет. Особенно опасен форвард «Байера» Патрик Шик.
С кем можем сыграть в финале за путёвку на ЧМ-2022?
Там будет совсем мощный соперник, например, Португалия или Италия. Но это задача уже на будущее. Сначала нужно пройти полуфинал. Напоминаем, жеребьёвка — 26 ноября.
С кем сборная России 🇷🇺 сыграет в стыках за ЧМ-2022? Все варианты
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