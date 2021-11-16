Эта сборная России смелее карпинской! Наша молодёжка убрала Испанию

Пока все мы грустили из-за поражения России от Хорватии в отборе ЧМ-2022, нас порадовала другая сборная. Молодёжка под руководством Михаила Галактионова здорово играет в квалификации Евро-2023 (четыре победы подряд с общим счётом 13:0), но сегодня в Химки приехал самый грозный соперник. Именно Испании сборная проиграла единственный раз в этом отборе, причём тогда, в 1-м туре, был разгром (1:4). Но наша молодёжь отомстила! Да ещё и сыграла смелее, чем команда Валерия Карпина.

В первом тайме хозяева смотрелись лучше соперника. Испанцы, разумеется, больше владели мячом (на то они и испанцы), но не создавали моментов. Сборная России, напротив, много била (11 попыток). Однако для гола чего-то не хватало. В паре моментов наши были близки к тому, чтобы открыть счёт, но Эдгар Севикян, играющий в Испании за «Леванте», тянул одеяло на себя и не делился мячом с Гамидом Агаларовым, который находился в более выгодных позициях. Лучшего бомбардира РПЛ это бесило.

Голландский арбитр Йохем Камфус задал высокий уровень борьбы, но в концовке тайма это сыграло злую шутку. Футболисты стали рубить друг друга и пару раз даже устроили потасовку. Хамство судья игнорировать уже не мог — пришлось раздать несколько жёлтых карточек (в основном нашим).



В перерыве Галактионов снял с игры техничного, но передерживавшего мяч Севикяна. Наша сборная решила додавить соперника и очень бодро начала второй тайм. У ворот испанцев стало жарко, вот только поначалу российские игроки «пороли» моменты. А затем вместо Агаларова, который смотрелся очень достойно и здорово открывался за спины защитников, вышел Константин Тюкавин. И он забил уже спустя пару минут. Можно было отдать пас, но форвард «Динамо» взял игру на себя и пробил с линии штрафной. Выбор оправдался — 1:0.

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После гола сборная России немного сбавила темп, однако прижиматься к своим воротам всё равно не стала. По-прежнему достойная игра, по-прежнему хорошие атаки. Испанцы пытались устроить навал в концовке, но по-настоящему голевых моментов так и не создали. Итоговая статистика: 19 ударов хозяев против шести у гостей, в створ — семь против одного. Вау!



Благодаря этой победе Россия набрала 15 очков и догнала испанцев в таблице. Теперь наша молодёжка уступает лишь по дополнительным показателям. Впереди ещё четыре матча, и во всех у команды Галактионова будут соперники, которых можно и нужно побеждать. Сначала Мальта, а затем — Северная Ирландия, Литва и Словакия. Вперёд, парни!