С кем сборная России сыграет в стыках ЧМ-2022. Окончательный расклад

Во вторник определились все участники стыковых матчей европейского отбора ЧМ-2022. Сразу о главном: первым соперником сборной России станет кто-то из этих команд: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия. А если россияне выиграют в полуфинале, то число потенциальных оппонентов увеличится еще на пять команд. Вот они: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс. Ещё в стыковые матчи пробилась Украина, но с ней Россию при жеребьёвке разведут.
Теперь давайте разберёмся во всём подробнее. Сначала в очередной раз напомним про формат стыков.
- В стыковые матчи вышли 12 команд. Из них 10 — это сборные, которые стали вторыми в своих отборочных группах, ещё две — из Лиги наций. Они поборются за 3 путёвки на ЧМ-2022.
- 26 ноября в 19:00 по московскому времени в Цюрихе пройдет жеребьёвка. 12 команд разобьют на 6 полуфинальных пар. Победители полуфиналов в трёх финальных матчах разыграют три путёвки на чемпионат мира.
- Жеребьёвка будет проходить с учётом посева. Шесть лучших команд из занявших вторые места в отборочных группах, стали сеяными, остальные четыре (плюс две из Лиги наций) — несеяными.
- Каждая команда во время жеребьёвки узнает не только соперника по полуфиналу, но и потенциальных оппонентов в финале. То есть будут сформированы три мини-турнира из двух полуфиналов и финала.
- Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года на полях сеяных сборных, финалы — 29 марта. Хозяев трёх решающих матчей определит дополнительная жеребьёвка.
Вот так выглядит финальный список команд, занявших вторые места в отборочных группах, с учётом их результатов.
|Группа
|Команда
|Очки
|Мячи
|Посев
|А
|Португалия
|17
|17-6
|Да
|F
|Шотландия
|17
|14-7
|Да
|С
|Италия
|16
|13-2
|Да
|Н
|Россия
|16
|14-5
|Да
|В
|Швеция
|15
|12-6
|Да
|Е
|Уэльс
|15
|14-9
|Да
|G
|Турция
|15
|18-16
|Нет
|I
|Польша
|14
|18-10
|Нет
|J
|Северная Македония
|12
|14-11
|Нет
|D
|Украина
|12
|11-8
|Нет
|Лига наций
|Австрия
|-
|-
|Нет
|Лига наций
|Чехия
|-
|-
|Нет
Окончательно все участники стыков определились 16 ноября, когда были сыграны последние матчи в группах D, E и G.
В группе D за место в плей-офф боролись Финляндия и Украина. Финны, перед последним туром опережавшие украинцев на два очка, уступили Франции (0:2). Украина свой шанс использовала, победив на выезде Боснию и Герцеговину (2:0). В итоге — второе место в группе и попадание в стыки.
В группе G занять второе место могли сразу три сборные — Нидерланды, Турция и Норвегия. В последнем туре Нидерланды победили норвежцев (2:0), сохранили первое место и завоевали прямую путёвку на ЧМ-2022. В стыки отправилась Турция, обыгравшая Черногорию (2:1).
В группе Е заранее было известно, что в стыках будут Уэльс и Чехия. Кто бы ни финишировал третьим, он попадал в плей-офф из Лиги наций. Третьей оказалась Чехия. А вот Уэльс набрал важное очко в матче с Бельгией (1:1). Это позволило валлийцам стать одной из сеяных команд.
Анализировать силу возможных соперников сборной России по полуфиналу нам ещё предстоит. Но просто нашим в любом случае не будет.
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