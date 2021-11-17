«Бергкамп – гений, всему меня научил». Интервью с колумбийцем, который тащит «Сочи» в ЛЧ

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра – лучший!

Лучший бомбардир «Сочи»;

лучший, то есть самый успешный легионер лиги по системе «гол + пас»;

лучший после Гамида Агаларова из «Уфы» по количеству голов в чемпионате;

7+3 в восьми матчах действительно делают новичка лиги одним из лучших.

Особенно после того, как Матео сначала удивил – тем, что переводчиком его послематчевого интервью стал Жоаозиньо. А затем впечатлил – когда уничтожил оборону ЦСКА и особенно Игоря Дивеева двумя голами в течение трёх минут.

Прямо сейчас «Сочи» идёт на втором месте – в том числе благодаря победам над ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком». Игроки хвалят тренера Владимира Федотова за мотивацию и неповторимые установки, а Кассьерра в интервью «Чемпионату» рассказывает, что он – как и весь «Сочи» – в порядке, потому что в команде всем комфортно.

– На поле я такой же, как в жизни, – объясняет Кассьерра. – Свободный, спокойный, мотивированный. А ещё я счастлив, потому что мне нравится жить в Сочи, команда играет на меня, у меня всё получается, и это общее позитивное настроение помогает нам лучше играть, а мне – забивать. Я также готовлюсь к матчам индивидуально: смотрю видеоразборы будущих соперников, узнаю особенности их игры и психологию.

Фото: pfcsochi.ru

В самом клубе мне тоже комфортно. Тренер Владимир Федотов – здорово мотивирует и разбирает наши игры. Я говорю на испанском языке с Нобоа, Жоаозиньо, Мамманой и нашим физиотерапевтом, на смеси языков – со всеми остальными. Мы – команда.

Жизнь Кассьерры в Сочи: ни разу не купался, удивлён, что в России бывает так тепло

– Перед переходом в Россию я переписывался с некоторыми игроками, – говорит колумбиец. – И мне сказали, что у вас сильный чемпионат, а «Сочи» реально развивается. С моим соотечественником Вильмаром Барриосом до переезда не говорил – мы пообщались только перед матчем с «Зенитом», и он подтвердил: в России серьёзный чемпионат.

Честно, про город и клуб «Сочи» ничего не знал. Но как появился вариант с переходом, я начал узнавать, что клуб растёт и борется за высокие места, а моей задачей в нём будет много забивать. То, что я люблю больше всего.

Для меня, конечно, странно, что в холодной и ледяной России (а такой она кажется из Южной Америки) есть туристический город с морем и климатом Средиземного моря. Город, где бывает очень жарко – в отличие от других мест, где мы играли. И что стадион находится на море.

Я живу в Адлере. На пляж ещё не ходил, в море тоже не купался: сейчас холодно, отложил до лета. Зато узнал, что в гостинице «Имеретинская» вкусно готовят мясо. Свободное время я провожу с женой (мы вместе семь лет) и сыном – ему три месяца, он только учится ходить. Мы гуляем по набережной, иногда ходим по ресторанчикам, но в основном готовим дома. А ещё я люблю играть в Play Station – в Call of Duty и FIFA (за «Барселону», «Сити» и за свою команду в Ultimate Team).

Кассьерра – про босое детство в Колумбии и язык барбакоа

– Я из Барбакоа (не путать с барбекю) – маленького городка на юго-западе Колумбии. Здесь нет особенных достопримечательностей: живёт рабочий класс, город постепенно развивается, рядом с домами строят футбольные поля.

Жизнь – по сравнению с моим детством, когда на улицах постоянно случались вооружённые конфликты – успокоилась, и я счастлив. И также с удовольствием вспоминаю, как бегал босиком по любому покрытию, тренировался на старых и разбитых стадионах и всё равно играл в футбол.

После матчей на камнях болело всё тело, но я как-то не обращал на это внимания: играл на турнирах, пробивался вперёд, потому что любил футбол. А босиком мы играли не потому, что не было обуви, а потому что так привыкли. И это здорово меня зарядило: теперь, когда есть бутсы и многое другое, ты особенно ценишь то, что имеешь.

Я говорю на испанском, английском (неидеально) и немного на португальском (до «Сочи» играл за «Белененсеш».– Прим. «Чемпионата»). Также там, где я родился, существует язык барбакоа – можно сказать, что я и на нём говорю. Это тот же испанский, просто с акцентом.

Матео в «Аяксе»: тренировки Бергкампа и как жить после того, как партнёр впал в кому

Профессиональную карьеру Кассьерра начинал в клубе «Депортиво Кали», где до него играли нападающий «Аталанты» Луис Муриэль и местная легенда, вратарь Фарид Мондрагон. За полтора года в Колумбии Матео забил 12 голов и стал чемпионом страны, после чего его позвали в «Аякс».

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Три года в Голландии – это три гола в 21 игре за основу, а также матчи за вторую команду и аренда в «Гронинген».

– Из Колумбии в «Аякс». Как это было?

– Непросто: уехать в другую страну одному, столкнуться с другим футболом, культурой и языком. Я не говорил ни на английском, ни на голландском, с трудом общался с партнёрами, в магазинах и даже парикмахерской, но спустя время заговорил. Мне также помог соотечественник Давинсон Санчес (который теперь в «Тоттенхэме»): мы вместе обедали в колумбийском ресторане Panelazo, ездили на тренировки. Потом к нам присоединялись другие испаноязычные ребята. И им было проще: они знали, что тут есть свои. А когда приезжали мы – на испанском не говорил никто.

– В твоём «Аяксе» тренером нападающих работал Деннис Бергкамп. Чему он тебя научил?

– Деннис Бергкамп – крак (так испаноязычные футболисты называют гениев. – Прим. «Чемпионата»). Он научил меня всему: открываться и занимать правильную позицию. Играл против меня на тренировках, опекал в качестве защитника и объяснял, что в «Аяксе» ставят отличный от остальных футбол: обороняются всей командой, и, когда один потерял мяч, все стараются отобрать его максимально быстро. Говорил, что «Аякс» – великий клуб, и мотивировал нас, что мы должны забивать много голов, ведь мы – нападающие.

Деннис Бергкамп Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

– Твоим одноклубником был Абдельхак Нури. Ты был в команде, когда он рухнул на газон, в дальнейшем впал в кому и вышел из неё почти через три года – в марте 2020-го. Как это было? Что ты чувствовал?

– На сборах в Австрии мы играли с «Вердером», меня заменили, и я ушёл в раздевалку, чтобы переодеться. И услышал: что-то происходит.

Что случилось дальше – вы знаете.

А как после такого выходить на поле? Не знаю. Было грустно, страшно и странно – от того, что ты каждый день видел партнёра по команде, а потом он пропал. А ведь Нури был очень талантливым футболистом, начинал играть за первую команду «Аякса».

Фото: VI Images/Getty Images

Почему Кассьерра счастлив?

– В «Сочи» ты забиваешь много. До этого – сильно меньше. В чём причина?

– Мой предыдущий клуб «Белененсеш» в целом забивает редко, и там я стал лучшим бомбардиром команды. Но сейчас – слава богу – я в «Сочи», у меня тут много матчей и голов. Будет ещё больше.

– Как тебе РПЛ?

– Каждая лига – особенная. В России – она сильная. Команды – много и мощно обороняются. Все матчи – трудные. Лёгких – не бывает. И нет большой разницы между первыми и последними местами. В России рубятся все.

– Последний вопрос: ты счастлив?

– Да! Потому что дела идут хорошо, мы в лидерах, в жизни тоже порядок: я забиваю за «Сочи» и хочу продолжить в том же духе.