Отбор в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) проходит в три этапа

На первом Канада вынесла всех в своей группе — 1-е место, 4 победы и общий счет 27:1. Правда, и соперники были «ну такое»: Суринам, Бермуды, Аруба, Каймановы острова. Затем был «финал» с Гаити — 4:0.