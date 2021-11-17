«Проползли». Что пишут на Украине о выходе сборной в стыковые матчи ЧМ-2022

Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину (2:0) в заключительной игре отбора ЧМ-2022 и вышла в стыковые матчи. Команда Петракова решила исход встречи во втором тайме благодаря точным ударам Зинченко и Довбика на 58-й и 79-й минутах. Украине было недостаточно своей победы – была необходима потеря очков Финляндией с Францией. Французы помогли, победив финнов 2:0.

Таким образом, украинцы ни разу не проиграли в отборе ЧМ-2022, заняли второе место и при жеребьёвке стыковых матчей будут в числе несеяных команд. Рассказываем, что пишут на Украине о победе команды.

UA-Football: «Проползли»

Украинский футбольный портал опубликовал два текста о выходе своей сборной в стыковые матчи и был немногословен. Текст с заголовком «Проползли» — о том, как Украине пришлось непросто в городе Зеница: «Нашей команде для того, чтобы занять второе место в группе нужно было побеждать боснийцев и при этом надеяться на победу Франции над Финляндией. Однако первый тайм наша команда провела не лучшим образом – типичные 0:0, при этом Бущан один раз реально спас. Второй тайм также стартовал не очень быстро, однако Зинченко после флангового прохода Цыганкова подкрался незаметно и открыл счёт».

Журналист Игорь Семйон в своём тексте с заголовком «Ещё поборемся» акцентировал внимание на свисте фанатов хозяев во время исполнения гимна Украины. «Обратили внимание, как боснийские болельщики свистели во время звучания гимна Украины? Их было немного, но настроились очень враждебно. Подобное настроение царило и среди футболистов сборной Боснии и Герцеговины. Несмотря на утрату шансов на продолжение борьбы за мундиаль, балканская команда не хотела во второй раз подряд уступать на своём поле. Желание уколоть соперника ощущалось в каждом действии хозяев», – написал автор.

Фото: uaf.ua

После гола Зинченко победа не была в кармане у Украины. «Теперь оставалось просто спокойно довести этот матч до победы. В середине тайма, правда, был очень напряжённый период – когда прошло несколько навесных передач во владения Бущана, когда в падении через себя бил Превляк (Бущан вытащил из-под перекладины). Показалось, что может Украина и содрогнуться, но нет… Удалось поймать соперника на контратаке: боснийцы пошли вперёд большими силами и пропустили передачу от Шапаренко на Довбика. Артём укротил мяч, довёл его до ворот и удачно пробил – 0:2», – отметил журналист.

Sport.ua: «Колоссальное напряжение! Украина добыла путёвку в плей-офф квалификации ЧМ»

Украинские журналисты отметили, что в матче присутствовало колоссальное напряжение. «Впрочем и боснийцы продолжали бороться, несмотря на то что в турнирном плане эта игра для них ничего не решала. Несколько раз они создавали напряжённость у ворот гостей, особенно после розыгрышей угловых. А на 77-й минуте во второй раз в этом матче украинцев по-настоящему выручил Бущан. На этот раз ударом через себя мог забить Превляк», – отметил журналист при счёте 1:0.

Football.ua: «Украина точно не будет той командой, которую мы видели по ходу этого цикла»

Спортивное издание отметило, что на второй тайм Украина вышла играть иначе. «Сложно было уследить за тактическими перестановками от Петракова в перерыве, но на общем плане сразу стало понятно, что Украина вышла играть на повышенных скоростях. Такая ставка сыграла даже против всё того же низкого блока соперников, а первый опасный момент второй половины записал на свой счёт Яремчук на 56-й минуте, когда ему не позволил завершить классный скрытый пас Малиновского Ахмедходжич. Уже при следующем наступлении Цыганков с левого фланга отдаст на ближнюю штангу, Ярмоленко поборется с соперником ради удачного отскока на Зинченко у себя за спиной, а Александр расстреляет пустые ворота», – отметило издание.

Также журналисты Football.ua считают, что в марте их команда преобразится: «Как квинтэссенция пройденного пути — финальная игра против Боснии и Герцеговины на её поле, после первого тайма которой уверенности в успешном продолжении отборочной кампании заметно поубавилось. Однако коллектив Александра Петракова сумел реализовать свои амбиции и в конечном итоге праздновал грандиозный успех. Как бы там дальше ни сложился плей-офф, сборная проделала большую работу над своей психологией и теперь уже точно не будет той командой, которую мы видели по ходу этого цикла». Лучшим игроком матча СМИ выбрало Георгия Бущана (8,0).

Мнения официальных лиц матча и президента Украины

Попадание Украины в стыковые матчи после победы над Боснией и Герцеговиной (2:0) прокомментировали и.о. главного тренера Александр Петраков, Александр Зинченко и президент страны Владимир Зеленский.

Петраков: «Плей-офф? Никаких планов у меня нет, я исполняющий обязанности. Что будет дальше – не знаю. Ничего не могу ответить. Мы сделали всего 50% от того, что нужно. Сейчас будет жеребьёвка, там очень тяжёлый плей-офф. Я знаю одно – ребята никого не боятся. У нас собрался очень сильный коллектив. Кто бы там ни был, у нас одна цель – поехать в Катар.

Благодарность Франции? Я сейчас всё решу с президентом, потому что не знаю, как это делается. Думаю, телеграмму отправить надо, поблагодарить за порядочность. Это слово забыто в нашем обществе. Поздравляю всю Украину и до свидания!»

Александр Петраков Фото: uaf.ua

Зинченко: «Добыли нужный результат, и спасибо сборной Франции за то, что не подвели. Но сделали только половину работы, весной ещё невероятно сложные матчи плей-офф. У нас было много брака и ошибок, в том числе из-за поля. И соперник довольно организован, было непросто. Но мы вышли на второй тайм и собрались. И спасибо Жоре Бущану за тот сейв. Это произошло перед моими глазами. Я думал, что уже гол, но он сделал что-то невероятное. Он подтолкнул всю команду бежать вперёд. Бущан проделал невероятную работу».

Зеленский: «Эти ребята только что победили и вышли в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира – 2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвём глотку, когда им это удастся. Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!»