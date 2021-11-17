Чемпиона мира обвиняют в серии изнасилований. Ему грозит от 10 лет до пожизненного

Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвинили ещё по двум эпизодам сексуального насилия. Они присоединяются к пяти обвинениям, которые у него висят с августа: четыре за изнасилование и ещё одно домогательство.

Ниже — ключевые моменты по делу:

Жертвы футболиста (четыре женщины старше 16 лет) заявили, что он изнасиловал их в своем особняке в графстве Чешир. Период преступлений – с октября 2020-го по август 2021-го.

У Менди также был сообщник – 40-летний Луи Саа Маттури, который обвиняется по тем же пунктам.

Приговор должен быть вынесен уже 24 января 2022-го, но из-за новых обстоятельств суд может сдвинуть дату.

В прошлом месяце судья в третий раз отказал Менди в освобождении под залог – такое решение приняли из-за слишком серьёзных улик.

Сейчас Бенжамен содержится в ливерпульской тюрьме HMP Altcourse. Сам футболист категорически отрицает выдвинутые против него обвинения.

Фото: Charlotte Tattersall/Getty Images

В тюрьме Менди пережил паническую атаку. В качестве свидетелей выступили одноклубники — Грилиш и Марез

В суде Бенжамена Менди и Луи Саа Маттури представляет Дженни Уилшир из лондонской адвокатской конторы Hickman&Rose. Она отказалась давать какие-либо комментарии после неудачного слушания об освобождении под залог. По информации Daily Mail, обвиняемые тоже были немногословны — обронили всего пару реплик.

Из-за закрытости процесса вытащить какие-либо подробности сложно. Собрать пазл помогают только сливы от инсайдеров различной надёжности. Так, например, The Sun рассказал, что Менди перевели в VP-блок, где содержатся насильники. Хотя Бенжамен сперва обрадовался ― французу показалось, что он будет дожидаться суда в крыле для VIP-заключённых. На этом фоне у Менди случился нервный срыв.

По информации The Telegraph, в качестве свидетелей суд допросил партнёров Менди по «Ман Сити» — Джека Грилиша и Рияда Мареза. Они вместе отдыхали в особняке француза, после чего поехали в ночной клуб. Однако домой Бенжамен возвращался уже без них.

У обвинения нет оснований полагать, что Бенжамина оклеветали. Тем более у футболиста подпорченная репутация ― он не раз вляпывался в скандалы. Так, год назад полиция задержала Менди и конфисковала автомобиль за € 500 тыс. из-за вождения без прав и страховки. Тогда всё обошлось штрафом.

А уже в начале 2020-го Бенжамен словил условный срок: регулярно нарушал карантин в период локдауна, устраивая дома вечеринки. Соседи жаловались на шум и фейерверки: «Его файершоу было лучше, чем в Лондоне».

«Ман Сити» уже удалил весь товар с Менди из магазина

Ещё в августе, когда Менди только выдвинули первые обвинения, «Ман Сити» моментально отстранил футболиста и выкатил официальный релиз: «Отстранение действует на время расследования. Больше не дадим комментариев до окончания следствия». Этот же кейс использовала Футбольная федерация Франции.

Позже клуб делитнул из интернет-магазина все товары, связанные с Бенжаменом. А если в поисковой строке вручную ввести его фамилию, то сайт перенаправит на домашнюю страницу.

Санкции к футболисту применила и студия Electronic Arts Sports, которая удалила карточку Менди из одиночных режимов в FIFA 22. Однако она по-прежнему доступна в Ultimate Team. Студия официально не комментировала данное решение.

Ещё до сексуального скандала в «Сити» признали покупку Бенжамена Менди провальной. Хотя три года назад он со сборной Франции забрал золотые медали чемпионата мира в России.

За три года его трансферная стоимость просела на € 35 млн. Покупали за € 57,7 млн – в 2017-м эта сумма была рекордной для защитника.

В Манчестере Менди собрал 16 травм, из-за которых пропустил 123 матча или 727 дня – и это до ареста в августе.

Тренерский штаб регулярно обвинял его в отсутствии дисциплины, опозданиях и легкомысленном отношении к тренировкам.

В 2018-м Гвардиола разносил француза за опоздание на тренировку. Менди летал в Лондон на бой Поветкина и Джошуа.

В прошлом году Goal выкатил инсайд: Пеп Гвардиола собрал команду и сказал, что на публике будет топить за футболистов, но в раздевалке выскажет всё. Первым делом досталось как раз французу, который на три часа опоздал на восстановительные процедуры.

В этом весь Бенжамен. Гвардиола не раз проводил с ним воспитательные беседы, в которых просил сконцентрироваться на футболе, а не на развлечениях и соцсетях. Результатов это не дало.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Менди грозит от 10 лет до пожизненного. В СМИ фигурируют 15 лет

Согласно первой статье английского Закона о половых преступлениях, изнасилование классифицируется на три части. При разных обстоятельствах обвиняемому грозит от 10 лет тюремного заключения до пожизненного срока.

В случае с Бенжаменом Менди есть отягчающий фактор – его обвиняют сразу в серии изнасилований. Плюс у француза был сообщник. Пока всё идет к тому, что срок будет явно больше 10. Местные СМИ пишут о сроке от 15 лет и выше. В любом случае нужно ждать решения суда, который состоится в январе.

Хотя его команда работает качественно – сторона защиты где-то откопала сразу трёх свидетельниц, которые давали показания о невиновности футболиста. Речь идёт о 22-летней Аннабель, 23-летней Матильде и 32-летней Давии. Последняя ещё и с прессой успела пообщаться: «Я никогда не видела, чтобы Бенжамен вёл себя с женщинами жестоко, зло или неуважительно. Напротив, он всегда хочет, чтобы всем было комфортно».

Бенжамен может надеяться только на компетенцию Дженни Уилшир, которая попытается убедить суд в смягчающих обстоятельствах: воздействии алкоголя или наркотиков, депрессии или в чём-нибудь подобном. Без них у Менди всё больше шансов словить крупный срок.