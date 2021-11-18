Ночевал на стадионе, пережил 15 ножевых и сел в тюрьму. История звезды «МЮ» и «Челси»

Томас развлекался с подружками на «Стэмфорд Бридж» — своего жилья у него не было.

Микки Томас разрывал в «Ман Юнайтед» и «Челси», но попутно боролся с личными проблемами: боязнь скопления людей, последующий алкоголизм и финансовые трудности. В итоге футболист связался с фальшивомонетчиками и присел на полтора года.

В школе Микки Томаса гнобили из-за лишнего веса и фобии. Спасал только футбол

«Я был ребенком, который вырос в суровом и неблагополучном районе. У моей семьи совсем не было денег. К тому же у меня была фобия, из-за которой я почти не посещал школу. Если по правде, я был туповат: плохо писал и читал, поэтому мне даже с трудом удавалось списывать у одноклассников», ― признался Микки Томас в интервью The Telegraph в 2008-м.

В детстве Микки жутко притесняли в школе из-за лишнего веса и боязни скопления людей. Поэтому мальчик рос замкнутым. С социализацией помогал только футбол. В 13 лет он уже блистал за сборную завода из родного городка Колуин-Бей на северо-западе Уэльса. У родителей не было денег на экипировку, поэтому бутсы и форму ему подогнал завод.

Спустя два года возни в местной любительской лиге Микки Томаса и его лучшего друга Джои Джонса заметили скауты «Рексема». В первые два сезона после тренировок им приходилось чистить бутсы игроков первой команды и убирать территорию стадиона. Однажды главный тренер «Рексема» Джон Нил подвозил Микки на своей машине и выдал мотивационный спич: «Сынок, я сделаю тебя профессиональным футболистом». Эти слова заставили парня тренироваться с удвоенной силой.

«Джон отлично разбирался в людях и сразу прочитал меня. В 15 лет я всё ещё боялся гулять по улицам и чувствовал себя запуганным. На тренировках я был весёлым и дерзким, но это было лишь прикрытием», ― рассказал Микки в автобиографии «Kickups, Hiccups, Lockups».

За основу «Рексема» 17-летний Томас дебютировал в сезоне-1971/1972 против «Уолсолла». Хотя он чуть не пропустил этот матч: «Я так перенервничал, что сбежал прямо перед игрой. Но спасибо Джону, который меня нашёл и вернул».

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Разрывал в «Ман Юнайтед» и «Челси», но не хватало денег даже на жилье

В ноябре 1978-го 24-летний Микки Томас перебрался в «Манчестер Юнайтед» за £ 333 тыс. В футболке «МЮ» вингер провёл три сезона, за которые собрал 110 матчей и 15 мячей. В 1979-м он помог команде доползти до финала Кубка Англии, в котором «Ман Юнайтед» отлетел от «Саутгемптона». В Манчестере его прозвали «валлийским Бестом» из-за огромного влияния на игру.

«В «Юнайтед» я всегда нервничал. Мне было сложно справляться с давлением, играть на домашнем стадионе на глазах у более чем 58 тысяч человек. Ещё до официального назначения Рона Аткинсона я сообщил Мартину Эдвардсу, что хочу перейти в другой клуб, так как не справляюсь с давлением», ― с грустью вспоминал Микки.

Стресс он топил в алкоголе: накануне матчей выпивал по две-три бутылки вина. Без них валлиец не мог уснуть. Из-за спиртного Микки чуть не погиб: «Я переборщил с вином и чуть не захлебнулся во сне собственной блевотой».

В «МЮ» не могли поверить, что один из лидеров клуба собирается уйти. Виной всему было пристальное внимание со стороны фанатов и СМИ ― Микки всё ещё страдал из-за фобии: «Мне неоднократно предлагали продлить контракт, но я отказался. Рон Аткинсон не верил, что я ухожу. Он кричал: «Никто не уходит из «Манчестер Юнайтед», если его не выгоняют!». Я просто не мог больше терпеть».

После «Ман Юнайтед» Микки выбирал команды поменьше ― играл в «Эвертоне», «Брайтоне» и «Сток Сити». «Я был подавлен, а моя карьера развивалась в отрыве от меня: быстро перебрался в «Эвертон» и «Брайтон», а затем попал в «Сток». Я просто садился в самолёт и исчезал», ― так Микки описывал своё состояние в 1980-е.

В январе 1984 года Джон Нил, который раскрыл Микки Томаса в «Рексеме», пригласил его в «Челси». На футбольном поле у него было всё отлично: 9 мячей в 43 матчах и возвращение в вышку. Однако Томасу не хватало денег даже на жилье: «Я получал всего £ 500. Меня улыбнули слова Михаэля Баллака, который жаловался на дороговизну жилья в Лондоне, хотя получал £ 120 тыс в неделю».

Жена и ребёнок Томаса жили в Уэльсе у родителей, поэтому бóльшую часть зарплаты он посылал им. В Лондоне Микки приходилось ночевать даже в общежитиях для бездомных за £ 10 в сутки. Вскоре он нашёл способ, как вообще не платить за ночлег: валлиец договорился со сторожем «Стэмфорд Бридж» и ночевал в судейской комнате или раздевалке. «Я не скучал: приводил с собой девочек, которые развлекали меня», ― с ухмылкой признавался валлиец.

В «Челси» Томасу действительно нравилось, но вместо Джона Нила команду возглавил Джон Холлинс. В планы нового тренера Микки не входил, поэтому тот отправился сперва в «Вест Бромвич», а затем пылил в «Дерби», «Уичите Уингз» из США, «Шрусбери», «Лидсе», «Стоке» и, наконец, вернулся в родной «Рексем».

В тюрьме сидел с насильниками и убийцами. Фаны «Ливерпуля» просили расписаться на туалетной бумаге

В 1992-м «Рексем» болтался в четвёртом дивизионе, но все равно сумел выдать сенсацию: в январе клуб вышвырнул «Арсенал» из Кубка Англии. Один из мячей со штрафного закинул как раз Микки Томас ― этот гол позже признали лучшим в том сезоне.

Дальнейшая судьба Томаса ― кромешный ад. Сперва его спалили в машине с сестрой бывшей жены. Интрижка закончилась для валлийца сломанной челюстью и 15 ножевыми. «Мы как раз приступили к самому интересному, когда стекло автомобиля разбили молотком. Это был муж сестры и его друг, которые собирались меня убить», ― так описывал эти события Микки Томас.

Уже в 1993-м 38-летнего Микки поймали с поличным за распространением фальшивых купюр номиналом в £ 10 и £ 20. Оказалось, валлиец сбывал фальшивки через молодняк «Рексема». До суда Микки был уверен, что отделается условным сроком, а на заседании и вовсе шутил: «Кому нужна новенькая десятка на оплату телефона?». В итоге он получил 18 месяцев, которые отбывал в Ливерпуле и Дербишире.

«Я был всего лишь посредником, но получил 18 месяцев строгого режима. Например, Тони Адамс, который управлял пьяным автомобилем и мог кого-нибудь убить, отделался всего четырьмя месяцами», ― возмутился после приговора Микки Томас.

В ливерпульской тюрьме Микки боялся насилия со стороны местных фанатов из-за манчестерского прошлого. Однако они не трогали Томаса, а лишь время от времени просили расписываться на туалетной бумаге: «Я понимал, что они потом будут делать с этой бумагой, но иначе было нельзя».

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В Дербишире повезло куда меньше: он отбывал срок сразу со 124 осужденными, которых приговорили к пожизненному заключению. Вдобавок валлийца кинули в камеру к насильникам и убийцам, один из которых отрезал жертвам головы.

«Мне повезло, что один здоровяк интересовался футболом, поэтому защищал меня. Тюрьма научила многому. Например, спать с одним открытым глазом. Тюрьма дала мне уверенность, которой мне так не хватало. Я должен был полагаться только на себя. Она научила меня не доверять никому и никогда! И, конечно, выбирать себе друзей осторожно».

После освобождения Микки перебрался в любительский валлийский клуб «Портмадог», где позже занял пост главного тренера. За три месяца команда набрала всего 1 очко, а Томас в итоге завязал с футболом.

Сейчас валлийца приглашают комментировать матчи «Ман Юнайтед» на различных радиостанциях. Плюс Микки ведёт мероприятия, на которых много шутит про футбол: «Мы все делаем ошибки. Моя ошибка состояла в том, что фальшивые купюры в £ 20 были на дюйм больше оригинала».