Кто может возглавить «Манчестер Юнайтед». 7 претендентов

Поражение от «Уотфорда», и Сульшера по-настоящему штормит. Кажется, так близко к отставке он ещё не был. Кто может сменить Уле? От легенды «Реала» до руководителя «Локо» по спорту и развитию.