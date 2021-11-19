У «Манчестер Сити» новый король ассистов? Как Гвардиола преобразил игру своего защитника

Пять голевых передач в двух последних матчах превратили Жоау Канселу в самого обсуждаемого игрока «Манчестер Сити». Но ещё весной 2020-го в Англии трансфер Канселу называли провальным, а пресса регулярно писала о готовности «Ман Сити» расстаться с ним.

Канселу остался и к зиме 2021-го превратился в одного из важнейших игроков «Манчестер Сити». Что изменилось за этот период и какие решения Гвардиолы помогли Канселу стать эффективнее?

Тухлый старт карьеры в «Манчестер Сити» из-за проигранной конкуренции Уокеру

Даже когда основной исполнитель великолепен на своей позиции, тренеры всё равно считают необходимым подписывать ещё одного игрока на ту же позицию. Всё делается для того, чтобы избежать стагнации. Один из последних ярких примеров – Люк Шоу в «Манчестер Юнайтед». Левый защитник поначалу проигрывал борьбу новичку Алексу Теллесу, однако со временем вытеснил его из основного состава.



Так же поступил и Пеп Гвардиола, когда подписал конкурента для Кайла Уокера на правом фланге защиты. Летом 2019-го «Манчестер Сити» расстался с Данило, который ушёл в «Ювентус», и подписал Жоау Канселу. Его трансфер обошёлся «Ман Сити» в € 60 млн, что сделало Канселу самым дорогим крайним защитником мира на тот момент.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Стремительной адаптации не вышло. За сезон-2019/2020 Канселу всего 11 раз появился в стартовом составе в матчах АПЛ. Уокера подстегнула конкуренция, которую тот выиграл вчистую (28 матчей чемпионата в стартовом составе). Особенностью Канселу является ещё и способность сыграть на левом фланге. Но там тоже было тесно – Менди играл, пока был здоров, а в его отсутствие за левый край отвечал Александр Зинченко.

Гвардиола не спешил доверять Канселу выступление в важных матчах. Всё начиналось с малого – полностью отыгранные встречи на ранних стадиях Кубка Лиги (по 90 минут с «Порт Вейлом», «Фулхэмом» и «Шеффилд Уэнсдей»). Но уже в четвертьфинале с «Ньюкаслом» Канселу появился лишь на 19 минут, а полуфинал с «Арсеналом» просидел на скамейке.



Похожая история произошла и в Кубке Англии. В полуфинале «Ман Сити» встречался с «Манчестер Юнайтед». В первой встрече «Ман Сити» добился победы 3:1 – Канселу наблюдал за успехом команды со скамейки запасных. Гвардиола выпустил его на ответный матч, но проигнорировал в финале с «Астон Виллой». Единственный положительный момент для Канселу в том сезоне – Лига чемпионов. Шесть из девяти матчей он сыграл в основном составе, в том числе с «Реалом» и «Лионом». Правда, «Ман Сити» оступился на французском клубе и не прошёл дальше четвертьфинала, что натолкнуло Гвардиолу на мысли об изменении тактики.



А пока положение Канселу оставалось шатким. К зиме поползли разговоры об интересе со стороны различных клубов. AS писал о желании «Валенсии» вернуть Канселу. «Барселона» была готова обменять его на Семеду, а «Манчестер Сити» – включить в сделку по защитнику «Интера» Алессандро Бастони.



Гвардиола рассчитывал, что Канселу задержится в клубе надолго, но подчёркивал – насильно удерживать никто не будет. А решение по будущему оставлял за самим игроком. И Канселу остался, чтобы превратиться в одного из самых эффективных игроков «Манчестер Сити».

Гвардиола устроил тактическую перестройку. Канселу начал выполнять две роли

В сезоне-2020/2021 «Манчестер Сити» стартовал не лучшим образом. Дошло до того, что в 11-м туре на своем поле сыграли вничью с «Вест Бромвичем», который к тому моменту набрал всего шесть очков и обитал в зоне вылета. По итогам тура «Ман Сити» опустился на шестое место, а отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляло пять очков.



После этой неудачи Фернандиньо на правах лидера взял слово в раздевалке и на повышенных тонах поговорил с одноклубниками. Гвардиола не оставался в стороне, а прорабатывал тактические изменения.



По словам Гвардиолы, они назревали давно. Первым сигналом стало поражение от «Лиона», а следующим – 2:5 от «Лестера» на «Этихаде». Гости легко убегали в контратаки, пользуясь высоким расположением хозяев.



Гвардиола анализировал плюсы и минусы игры высоким блоком. С одной стороны, бóльшая часть игры проходит на половине соперника. Контроль над мячом минимизирует шансы оппонента на регулярное создание моментов. Но такой подход требует высокого исполнительского мастерства и точности при передачах. В сезоне-2019/2020 «Манчестер Сити» лишился Давида Сильвы, который вернулся в Испанию.



Соперники адаптировались к стилю «Манчестер Сити», ловили на ошибках и убегали в контратаки. Гвардиоле не нравилось, что его команде приходится «много бегать».

«Ман Сити», как и раньше, начинал матчи по схеме 4-3-3. Когда мяч оказывался у команды, она перестраивалась на 3-2-5. Два полузащитника выдвигались в атакующую линию, а на помощь оставшемуся в центре Родри приходил Канселу. Уокер оставался в тройке с Диашем и Стоунзом.



Перемены пошли на пользу – «Манчестер Сити» выиграл 13 матчей подряд и пропустил лишь в четырёх из них. В атакующей линии изменения тактики наилучшим образом сказались на Илкае Гюндогане, который впервые в карьере забил 10+ голов за сезон. Гюндогана первым в истории «Ман Сити» признали лучшим игроком месяца в АПЛ два раза подряд.



Вторым игроком, чей прогресс зимой-2020 отмечали эксперты, был Канселу. Гвардиола оценил его готовность адаптироваться к любым требованиям. Уокер всё также не подпускал конкурентов на свою позицию, поэтому Канселу стал появляться на левом фланге. Менди и Зинченко всё чаще уступали ему место в основном составе. При этом Канселу оказался эффективен не только как классический бровочник, но и как полузащитник, активно участвующий в созидании.

Тепловая карта действий Канселу в сезоне-2019/2020

Тепловая карта касаний Канселу в сезоне-2020/2021

Значимость крайних защитников в «Ман Сити» выросла

В октябре аналитики The Athletic обнаружили тенденцию – за последние два года крайние защитники «Манчестер Сити» выбились в лидеры по количеству касаний.

В период с 2016-го по 2019-й в топ-5 по количеству касаний среди игроков «Ман Сити» входил только один крайний защитник – у Уокера было 7978 касаний. По этому показателю Уокер уступал Отаменди, Сильве, Де Брёйне и Фернандиньо.



В последние два года ситуация поменялась. В период с 2020-го по 2021-й в топ-5 по количеству касаний вошли Родри (3794), Диаш (3678), Канселу (3473) и Уокер (2694). Только потом идут Гюндоган, Силва и Де Брюйне.



Гвардиола и до этого активно задействовал крайних защитников. В период с 2016-го по 2019-й Зинченко (116,04) и Делф (106,29) были лидерами «Ман Сити» по среднему количеству касаний за 90 минут.

Новые роли и задачи крайних защитников сказались на их вовлечении в игру команды. Изменения помогли «Манчестер Сити» впервые пробиться в финал Лиги чемпионов. При владении мячом Гвардиола использовал два защитных блока на случай контратак. Первый – 3-2-5, когда один из крайних защитников (чаще Канселу) поднимался выше в пару к Родри.



Ещё один вариант – игра в двух защитников и трёх хавбеков. При такой расстановке два центрбека оставались на своих позициях, а крайние защитники образовывали тройку вместе с Родри в центре.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

С изменением ролей у Канселу и Уокера вырос процент касаний от общего количества касаний всех игроков «Ман Сити» за матч. В период 2016-2020 годов средний показатель Канселу – 10,9%. В последние два года он вырос до 11,4% (у Уокера – с 11,7% до 11,9%).

Но эффективность Канселу не закончилась на большей вовлечённости в игру команды и перемещениях в полузащиту для помощи Родри при разрушении контратак соперника. Канселу ещё и прибавил в созидании. За два последних матча Канселу отдал пять ассистов, но прогресс был заметен ещё в прошлом сезоне. К февралю 2020-го Канселу входил в топ игроков по количеству предголевых передач (4). Больше на тот момент отдали только Джек Грилиш (5) и Хамес Родригес (7).



Также в прошлом сезоне Канселу входил в топ-5 по количеству ожидаемых ассистов с игры (3,83). Больше только у Мохамеда Салаха (4,23), Джека Грилиша (5,42) и Бруну Фернандеша (5,81). Кроме того, Канселу выбился в лидеры «Манчестер Сити» по вовлечённости в секвенции (игровые комбинации, во время которых команда отдаёт четыре и более пасов). В среднем за 90 минут Канселу был вовлечён в 57,6 секвенции. У Родри этот показатель 56,2. А у Де Брёйне и вовсе 48,7.



Фактически игра «Манчестер Сити» в большей мере оказалась во власти Канселу. Гвардиола всегда знал о его гибкости и понимал, что Канселу нужно лишь время: «По характеру он один из самых закрытых игроков нынешнего состава. Я понимал, что стоит подождать, период адаптации каждый игрок проходит по-разному».



Канселу благодарил тренера за индивидуальный подход. В недавнем интервью он отмечал, как Гвардиола раскрыл в нём новые стороны и помог вывести игровые качества на более высокий уровень.



Об этом говорят и цифры. The Athletic сопоставил показатели Канселу с несколькими игроками из «Баварии» и «Барселоны», которые работали под руководством Гвардиолы. В учёт брались футболисты, которые в среднем за 90 минут отдали 50 успешных пасов, совершили два отбора и создали два момента.

Таких оказалось пятеро – помимо Канселу, это Артуро Видаль, Тьяго Алькантара, Бастиан Швайнштайгер и Дани Алвес. Канселу уступил всем по проценту точных пасов (64,3%), и отборов (2,1 – столько же у Швайнштайгера. Лидер — Тьяго — 3,7). А по количеству созданных моментов Канселу наравне со всеми – 2,1.



За последние полтора года роль Канселу в «Манчестер Сити» размылась. Теперь его нельзя назвать исключительно крайним защитником – в одинаковой мере он и полузащитник, одинаково эффективно успевающий действовать в разрушении и созидании.



Гвардиола дал Канселу время и раскрыл его лучшие качества, которые приносят пользу команде здесь и сейчас. А Канселу переждал непростой период адаптации, чтобы стать одним из важнейших игроков современного «Манчестер Сити».