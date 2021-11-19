Внутри ЦСКА есть конфликт. Готов ли клуб это признать?

За ЦСКА грустно.
Я не являюсь фанатом этой команды, но признаю, что это самый понятный клуб в плане управления. Точнее, был таковым во время Гинера/Бабаева/Яровинского/Слуцкого.
Теперь можно говорить что угодно, выдумывать теории заговоров, но после слов Олича становится понятно: в клубе нет единства. Несколько центров принятия решений и каждый тянет на себя. Лебедь, рак и щука. Увы, стандартная история, потому и классическая. В «Спартаке» и «Локомотиве» мы не раз видели такое же.
Последние даже стали чемпионами, несмотря на вражду главного тренера с руководством. И всё же это, скорее, исключение. Оно свойственно кризисной лиге, теряющей свои позиции в Европе. Обычно не добиваются успеха клубы, в которых тренер публично возмущается трансферами. Или клубы, где тренер говорит, что его с первого дня выживали из команды.
Говорят, Олич своим интервью ударил по Бабаеву и Гинеру. На мой взгляд, по Орешкину ударил как раз сильнее. Назначение Олича было неуместным с самого начала. Я сейчас не подстраиваюсь под результаты. С самого начала писал о неуместности приглашения Олича. И раз это решение Орешкина, то вопросы тут именно к нему.
Ну и последнее. Большой привет всем болельщикам ЦСКА, которые возмущаются словами Олича. Ну или тем, что коллега Панков опубликовал интервью. В том плане, что человек, симпатизирующий клубу, не должен его уничтожать. И вот тут интереснее всего, что бы выбрали болельщики ЦСКА: выход конфликтов наружу (удар по имиджу клуба) или сохранение противоречий внутри коллектива (непонимание фанатами процессов в команде).
Болельщики вполне имеют право на второе. На то они и болельщики, которые переживают за команду. Хотя если кто-то придерживается первого варианта, то является ли он провокатором и псевдожурналистом?
Может быть, первый шаг к решению проблемы – это признание проблемы?
- 19 ноября 2021
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