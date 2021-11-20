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РПЛ: рекорд Артёма Дзюбы по хет-трикам – как он забивал «Томи», «Ростову», «Уфе», «Тамбову» и «Нижнему Новгороду»

Дзюба стал рекордсменом чемпионатов России по хет-трикам. Вот кому он забивал
Павел Прохоров
Дзюба стал рекордсменом ЧР по хет-трикам
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Артём – спец по середнякам и аутсайдерам. Однажды положил три мяча команде Карпина.

Артём Дзюба оформил пятый хет-трик в чемпионатах России и стал новым обладателем рекордам по количеству матчей, в которых один игрок забивал не менее трёх голов. Нападающий поучаствовал в разгроме «Нижнего Новгорода» (5:1), а всего за первый круг чемпионата забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

Примечательно, что четыре хет-трика из пяти Дзюба записал на свой счёт за последние два года. Таким образом, нападающий обошёл Вагнер Лава, Александра Кержакова, Олега Гарина, Дмитрия Кириченко, и Саломона Рондона, у которых по четыре хет-трика в РПЛ. Вспоминаем, как Дзюба шёл к этому достижению.

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27.07.2013. «Ростов» – «Томь» – 3:0

Первый хет-трик Дзюба оформил в 24 года. Уже на четвёртой минуте Артём вывел «Ростов» вперёд, замкнув головой передачу Калачёва. Следующий гол нападающего пришлось ждать час – Джано выполнил пас вразрез, Дзюба ворвался в свободную зону и пробил. Голкипер Божович потащил удар, но форвард «Ростова» успел на добивании. На 84-й минуте Дзюба заработал пенальти, который сам же реализовал. Интересно, что в добавленное время команда Миодрага Божовича заработала ещё один 11-метровый, но к «точке» подошёл Калачёв и пробил мимо створа.

После того матча Дзюба прокомментировал первый хет-трик в карьере и рассказал о своих проблемах в «Спартаке»:

«Думаю, что способен играть лучше. Есть моменты, в которых мне стоит прибавлять. Хотя забить три гола… Со мной такое в первый раз в жизни!

Что касается «Спартака», то мы сейчас рядом в таблице, почти догнали их… Я немного остыл, успокоился после отъезда в «Ростов». Сейчас я здесь и хочу забивать и радовать тренеров и болельщиков. Здесь во мне нуждаются, мне доверяют, а доверие для футболиста — главное. В «Спартаке» были какие-то конфликты, не всегда на мою сторону вставали болельщики. Всё из-за того, что у меня всегда есть своё мнение, я никогда ни с кем не заигрываю. Бывали проблемы с отдельными людьми. Однако «Спартак» — это общество, к которому у меня нет никаких претензий или обид».

19.09.2019. «Зенит» – «Ростов» – 6:1

В матче с командой Валерия Карпина Дзюба забил три гола и сделал два ассиста. На 14-й минуте Артёма сбили в штрафной, и он реализовал пенальти. Через шесть минут в ворота Бабурина влетел второй мяч. Хет-трик Дзюба оформил за десять минут до конца матча, а до этого ассистировал Азмуну и Караваеву.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«3+2 — как я это делаю? Это магия. Так получилось. Прекрасные партнёры, прекрасный матч, прекрасная атмосфера. Просто кайф. Стараемся, работаем, пашем. Выполнили установку. Мне кажется, сегодня был практически идеальный матч в нашем исполнении. Мы готовились, разбирали «Ростов». Прекрасно понимали, что козырь этой команды — контратаки. Поэтому старались максимально перекрыть им все зоны. Залог в таких матчах — агрессия, выигранные единоборства. Как уже сказал, сегодня мы провели практически идеальную встречу. Все умнички.

Что больше люблю — отдавать или забивать? Трудно сказать. Если честно, и то и то кайфую. Конечно, когда забиваешь, это необъяснимый кайф, но и когда отдаю передачу, получаю удовольствие. Не знаю, 50 на 50, пусть будет так.

Да, я забрал мяч после финального свистка. А как тут не забрать? Такие матчи бывают очень редко, если не раз. Три забить и два отдать — это дорогого стоит, тем более с таким соперником, которого все очень сильно восхваляли и говорили, что будет трудный матч. В принципе, он таким и получился, не бывает лёгких встреч. Просто мы сегодня сыграли практически идеально», — сказал Дзюба.

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26.09.2020. «Зенит» – «Уфа» – 6:0

В прошлом сезоне «Зенит» одержал семь крупных побед. Дзюба отметился тремя голами с «Уфой» и отдал одну голевую передачу на Азмуна. Первый мяч Артём, как и в предыдущих встречах, забил с пенальти – ударил в левый угол, а Беленов полетел в правый. На 61-й минуте Дзюба мягкой передачей вывел Азмуна на ударную позицию, и Сердар уверенно оформил дубль. В оставшиеся 20 минут Артём забил дважды: сначала с лёта пробил в дальний верхний угол после обработки мяча грудью, а затем из центра штрафной точно попал в правую девятку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Оформив хет-трик, Дзюба обошёл Симоняна в списке лучших бомбардиров страны и поднялся на шестое место.
«Нервно начали второй тайм, но забили третий мяч и поймали кураж. Нам нужно было вернуть должок. В прошлом году ничего им не забили. Была какая-то недосказанность. Тем более в преддверии очень большого матча.
До этого мы много матчей не забивали. Говорили даже, что нам чего-то не хватает. Так что не считаю, что мы зря так много забили перед матчем со «Спартаком». Такие результативные матчи придают настроения», – прокомментировал очередной хет-трик нападающий.

16.05.2021. «Тамбов» – «Зенит» – 1:5

В своей карьере Дзюба оформил три покера ¬– два за сборную и один за клуб. В сентябре 2015 года форвард поразил ворота Лихтенштейна, в июне 2019-го Сан-Марино, а в последнем туре сезона-2020/2021 – аутсайдера чемпионата России. Первый гол Дзюба забил на 11-й минуте и отпраздновал его в непривычной манере – с соской во рту. За сутки до матча у Артёма родился третий сын, и футболист, изображая характерные покачивания руками, отметил событие.

Уже вылетевший из РПЛ «Тамбов» не собирался сдаваться и забил гол в раздевалку, но на 55-й минуте «Зенит» вышел вперёд – Кузяев прострелил во вратарскую, Дзюба ловко развернулся и пробил мимо вратаря. А на 72-й и 74-й минутах форвард «Зенита» сделал счёт разгромным: сначала головой переправил мяч в дальний угол, а затем подкараулил отскок и забил четвёртый.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Эмоции самые восхитительные. Буду проставляться обязательно! Родился третий сын, забил 200-й гол, оформил покер, ещё и Сердара обогнал (в гонке бомбардиров. – Прим. «Чемпионата»). Сердар, наверное, с коня упал, когда катался у себя.

Когда в последний раз четыре забивал? Мне кажется, как-то за сборную было. А, я же здесь и забивал Сан-Марино. Это вообще мой любимый стадион. Очень сильно люблю стадион в Саранске», – прокомментировал свой покер Дзюба.

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19.11.2021. «Зенит» – «Нижний Новогод» – 5:1

Рекорд нападающий установил 19 ноября 2021-го. Сначала Артём ассистировал Малкому, а на 34-й минуте ударом с нескольких метров переправил мяч в пустой угол ворот. На этом Дзюба не остановился и забил под занавес первого тайма – Малком отличной передачей нашёл в штрафной Артёма, который легко ушёл от Кечкеша и мощнейшим ударом вколотил мяч в сетку с близкого расстояния. В историю форвард вошёл, когда на 59-й минуте «Зенит» убежал в быструю контратаку: Малком вырезал передачу на ход Дзюбе, который технично подрезал мяч над Нигматуллиным.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Нас было нетрудно настроить, потому что с «Уралом» был неважный матч в целом. В том числе и у меня. Поэтому я копил всю эту злость всё время, правильно подготовился. Спасибо ребятам за передачи, за общий вклад.
Огромное уважение «Нижнему», что приехали играть в футбол и даже сделали 2:1. Если бы не удаление, думаю, нам бы было тяжелее. И поле тяжёлое очень, хотя лучше, чем со сборной, говорят, было. Победа непростая, но сейчас нет простых побед. Мне понравился второй гол, потому что хорошо приложился, ну и третий — всегда любил такие черпачки. Но там Малком выждал паузу, хорошая контратака была», – признался экс-капитан сборной России после матча.

Интересный факт: во всех матчах, в которых Дзюба оформлял хет-трик, он провёл на поле 90 минут. В трёх из пяти играх Артём отмечался в протоколе ещё и в качестве ассистента.

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