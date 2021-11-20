«Бавария» снова сенсационно проиграла. Её остановил свой же воспитанник

В Бундеслиге стартовал 12-й тур – и сразу преподнёс сенсацию. «Бавария» проиграла на выезде «Аугсбургу» (1:2), потеряв очки лишь в третий раз в чемпионате-2021/2022. До этого была ничья с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1) в первом туре и поражение от «Айнтрахта» (1:2) в седьмом.

Кстати, в конце октября «Боруссия» М разнесла «Баварию» в Кубке Германии (5:0). Команда Нагельсмана не только потерпела крупнейшее поражение с 1978 года, но и впервые в истории проиграла в Кубке Германии с разницей в пять голов. И вот — новая неудача в чемпионате.

«Баварию» обыграл свой же воспитанник

Все три гола в матче «Аугсбург» и «Бавария» забили в первые 38 минут. Счёт открыл защитник хозяев Мадс Педерсен (нет, не велогонщик). Датчанин успел на добивание после того, как защитник «Баварии» заблокировал удар, и сильно пробил в правый нижний угол. Во втором голе, как и в первом, атака развивалась с левого фланга – Бордуши выполнил подачу в штрафную, где Андре Хан всех перевисел и отправил мяч в ворота – 2:0. «Бавария» быстро оклемалась: через две минуты Левандовски положил корпус в штрафной и отквитал один мяч. Спасти встречу красные могли на 79-й минуте: польский форвард нанёс удар по центру ворот – отличный сейв другого поляка Рафала Гикевича.

Интересно, что возглавляет «Аугсбург» бывший воспитанник «Баварии» Маркус Вайнцирль. 46-летний тренер рос в «Штраубинге» и «Пассау», но большую часть карьеры провёл за дубль красных в региональной лиге «Юг» – выступал с 1995 по 1999 год. За основной состав Вайнцирлю не удалось дебютировать, правда, в товарищеских матчах он выходил. Маркус завершил игровую карьеру в 31 год из-за травмы колена.

Вайнцирль входит в число молодых и талантливых тренеров Германии. Он учился на тренерских курсах вместе с Рогером Шмидтом (тренер ПСВ), Маркусом Гисдолем (тренер «Локомотива») и Томасом Шнайдером (экс-помощник Лёва в сборной Германии). В 2007-м Маркус начал тренерскую карьеру. Он вывел «Ян Регенсбург» – команду с одним из самых низких бюджетов в третьей лиге – во вторую Бундеслигу.

Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

В 2012-м тренер пошёл на повышение. «Аугсбург» боролся за выживание в Бундеслиге и предложил контракт молодому специалисту. В первом сезоне при Вайнцирле команда сохранила прописку в Бундеслиге, а во втором заняла восьмое место, оказавшись всего в одном очке от зоны еврокубков. Поначалу Маркусу было непросто – он потерял несколько защитников и полузащитников и купил игроков за мизерные деньги. Так в команде появились Андре Хан (€ 250 тыс.), Рагнар Клаван (€ 250 тыс.) и Кевин Фогт (€ 600 тыс.). Эти футболисты помогли ему спасти клуб от вылета, а затем сделать рывок в турнирной таблице. В сезоне-2014/2015 «Аугсбург» занял пятое место и дошёл до 1/16 Лиги Европы, где уступил «Ливерпулю». Через год Вайнцирль ушёл в «Шальке».

Там у него не очень получилось. Клуб занял 10-е место в чемпионате, при этом дошёл до четвертьфинала Лиги Европы. Летом 2017-го Вайнцирль ушёл.

Третьим клубом Маркуса в Бундеслиге стал «Штутгарт», где он проработал шесть месяцев, после чего был уволен из-за неудовлетворительных результатов. При нём клуб начал чемпионат с двух поражений со счётом 0:4 – второй худший старт тренеров в истории Бундеслиги.

В апреле 2021-го Вайнцирль вернулся в «Аугсбург». Сейчас команда борется за выживание, так что победа над «Баварией» очень ценна. Кстати, ранее Вайнцирль никогда не обыгрывал Нагельсмана. Зато у него были победы над Гвардиолой (две), Клоппом и Тухелем (по одной).