«Лестер» уничтожен в матче «Челси». Борьба за Лигу чемпионов уже проиграна

Если бы не Шмейхель, всё закончилось бы гораздо хуже.

12-й тур АПЛ начался с римейка финала Кубка Англии. «Челси» достойно отомстил за поражение на «Уэмбли», одержав одну из самых уверенных побед в сезоне. Гордиться Томасу Тухелю особенно и нечем: это уже пятое поражение «Лестера» в 12 матчах, из-за которого участник Лиги Европы застыл на 12-м месте.

Без Тилеманса креатив «Лестера» стремится к нулю

Этот матч стал первым с 2019 года, в котором «Лестер» не смог задействовать Юри Тилеманса в матче АПЛ. Практически идеальный полузащитник травмировал в предыдущем туре икроножную мышцу и поэтому не играл и за сборную. Вероятно, Юри в целом перегрузили: в том же матче со «Спартаком» он сначала попросил замену, но остался на поле и уже после этого отдал голевую.

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Симптоматично, что в такой ситуации Брендан Роджерс даже не попытался заменить Тилеманса хоть кем-то. Против «Лидса» «Лестер» сыграл с двумя центральными защитниками, против «Челси» вышел с тремя – а в полузащите вышли всё те же два опорника, Уилфред Ндиди и Бубакари Сумаре.

Это не дало абсолютно ничего. Тройка центральных защитников скорее мешала друг другу, чем помогала: к середине первого тайма «Челси» мог забивать минимум три. Ну а качество атаки лучше всего демонстрирует показать ожидаемых голов: 0,00. До перерыва Эдуар Менди был занят исключительно перепасовкой с защитниками.

И это с великолепным Джейми Варди, который и в 34 года борется за «Золотую Бутсу» АПЛ. К нападению «Лестера» немного вопросов (Патсон Дака с тем же «Спартаком» показал настоящую магию), но в этот раз его оказалось элементарно некому снабдить передачами.

Кажется, стал известен самый незаменимый игрок «Лестера».

Летние трансферы команды вызывают вопросы

«Лестер» мог получить от бывших игроков минимум четыре раза. Канте забил великолепный гол, а Бен Чилуэлл имел претензии на хет-трик. Один его опаснейший удар вытащил Каспер Шмайхель, в другом вратарю помогла перекладина, ещё один гол отменили из-за офсайда.

Также в третий раз за последние четыре игры «Лестер» пропустил с углового после подачи на ближнюю штангу. Так ему забили «Арсенал», «Брентфорд» – казалось бы, к игре против команды, тренер которой славится умением ставить стандарты, стоило подготовиться особенно тщательно, но нет.

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И такие проблемы «Лестер» испытывает далеко не только с действующим победителем Лиги чемпионов. Перед стартом тура всего четыре команды АПЛ имели в пассиве больше пропущенных голов, а прямо сейчас их всего две.

Тем временем, на скамейке команды весь матч просидел Янник Вестергор. Летом его купили за 15,84 миллиона фунтов у «Саугтемптона», и за осень он дошёл до уровня, когда не входит даже в топ-3 лучших центрбеков команды. И это точно не тот случай, когда защитнику не подходит игра в тройке: именно по такой схеме он регулярно играет в сборной Дании.

Просто с Вестергором или без него, но «Лестер» допускает очень много ошибок на своей половине поля. В случае с тем же Канте опорная зона, кажется, просто не ожидала рывка к штрафной и не попыталась встретить опорника. Сначала Роджерс публично просил купить ему защитника после травм Уэсли Фофана и Джонни Эванса, потом не оправдал надежд Вестергор, а теперь и возвращение Эванса оказывается совсем не панацеей.

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«Лестер» стареет

Крупное поражение со множеством нереализованных «Челси» моментов и отменёнными из-за офсайдов голами состоялось на фоне отличной игры Каспера Шмейхеля. Варди, повторюсь, просто великолепно начал сезон и позволил замаскировать многие проблемы на старте. Эванс точно не может записать себя эту игру в актив, но именно его вышколенная, почти идеальная игра в обороне позволяла «Лестеру» претендовать на ЛЧ в предыдущих двух сезонах.

Селекцию «Лестера» после чемпионства хвалили и, разумеется, было за что. Но на старте очередного сезона мы видим достаточно посредственный коллектив, в котором выделяются именно ветераны. Что будет без них, болельщикам клуба лучше даже не думать.