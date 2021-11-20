«Судья выдумал красную карточку». «Локо» по ошибке лишился игрока и получил супергол

В 15-м туре РПЛ встретились «Локомотив» и «Ахмат». Первый тайм получился ярким и на удивление прошёл с преимуществом гостей, но главный момент вышел скандальным. К сожалению, не обошлось без спорного судейства.

За 10 минут до перерыва свою команду подставил Пабло. Защитник «Локомотива» головой сбросил мяч в сторону своих ворот, куда устремился нападающий «Ахмата» Артём Архипов. Ближе всего к сопернику оказался Мурило, который попытался притормозить его и выставил руку. Игрок грозненцев упал и показал, что бразилец ударил его в кадык. Главный арбитр Сергей Иванов не задумываясь назначил штрафной и выгнал Мурило с поля. Тот был явно не согласен с решением судьи, но не спас даже VAR.



В итоге «Локомотив» получил двойное наказание. У «Ахмата» в составе есть Даниил Уткин — король штрафных в РПЛ. Полузащитник легко перебросил стенку — 0:1. Супергол! Кстати, для воспитанника «Краснодара» это уже третий забитый мяч со штрафного в этом чемпионата. Ранее от него пострадали «Рубин» и «Динамо». Маэстро!

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Разобраться с решением Иванова «Чемпионату» помог арбитр Игорь Федотов. Похоже, его коллега ошибся.

«Удаление Мурило не просто спорное, оно никакое. Это не лишение явной возможности забить гол — мяч уходил в сторону от ворот, да и игрок «Ахмата» тоже бежал от ворот. Надо было назначить штрафной удар и показать жёлтую карточку.



Почему не вмешался VAR? Что у них происходит, я не знаю — может, повлиял авторитет Иванова. Но это явная и очевидная ошибка, судья просто выдумал красную карточку игроку «Локомотива», — сказал Федотов.