Вау, де Хеа отбил пенальти. Судья переназначил — он взял и второй

Матч «Манчестер Юнайтед» в Уотфорде начал дарить шоу с самого начала. После очень неаккуратной игры Бруну Фернандеша у своих ворот Скотт Мактоминей сбил в штрафной Джошуа Кинга, и арбитр назначил пенальти. К «точке» подошёл Исмаила Сарр, который не смог переиграть Давида де Хеа:

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Кико Фемения тут же добил мяч в сетку, но он слишком рано вбежал в штрафную. Пенальти пришлось перебивать – но де Хеа справился и со вторым ударом Сарра!

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При ударах с точки де Хеа в этом сезоне пока просто непробиваем: помимо двух ударов от Сарра, он отразил пенальти и в исполнении Марка Ноубла в игре с «Вест Хэмом». Примечательно, что тогда Ноубл вышел на замену на 94-й минуте с единственной целью: забить пенальти, сравнять счёт в игре. Но даже этого не хватило – де Хеа спас для «МЮ» победу.

Как тут не вспомнить, что до этого сезона у де Хеа была серия из 36 (!) пропущенных пенальти подряд. 11 последних – в финале Лиги Европы с «Вильярреалом», когда вратарь пропустил от абсолютно всех игроков в послематчевой серии, а потом не смог забить пенальти сам. И вообще под конец сезона играл только в Лиге Европы, так как в чемпионате конкуренцию у него выиграл Дин Хендерсон.

Сульшер в одном из интервью рассказал: «Он позвонил мне летом. Сказал, что хочет раньше закончить отпуск и начать предсезонную подготовку. Он хотел быть готовым и быть лучшей версией самого себя. Давид много работал, и сейчас он сосредоточен. Когда ты понимаешь, что проделал работу и достиг лучших показателей в физических тестах, это придаёт больше уверенности и мотивации».

Кажется, те пенальти в Гданьске помогли де Хеа стать лучше.