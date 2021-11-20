Этому «Спартаку» не поможет ничто. Первый круг команда завершила десятой

Руй Витория, несмотря на слухи об отставке и приходе в «Спартак» Паоло Ваноли, продолжает работать с командой и ломать голову над возникающими перед каждой игрой проблемами. В Краснодаре португалец должен был придумать, как компенсировать потерю сразу четырёх полузащитников – Зобнина, Литвинова, Бакаева, а также Хендрикса, который мог бы подменить кого-то из выбывших. В общем-то, особого выбора у главного тренера красно-белых не было: центр, как и прогнозировалось, закрыли Умяров с Игнатовым.

То ли из-за кадровой ситуации, то ли из-за желания посостязаться с командой Виктора Гончаренко в открытом футболе Витория отошёл от схемы с тремя центральными защитниками и сыграл 4-4-2. Первая же атака навела на мысль о том, что сегодня в Краснодаре будет весело. Ионов сделал то, что не смог за целый матч в Хорватии – заработал опасный штрафной, а потом мягко поставил ногу в единоборстве, и «Спартак» из-за секундной слабости игрока сборной России убежал в опасную контратаку: так состоялся первый в удар в створ – от Умярова.

Было много игры в переходах, поэтому болельщики получали удовольствие от футбола. А по-настоящему взорвался краснодарский стадион, когда «быки» открыли счёт. Игроки «Спартака» пассивно отоборонялись после стандарта у чужих ворот, а хозяева – молодцы, всё сделали безупречно. Первый номер сборной России Сафонов своевременно и точно выбросил мяч вперёд, комбинация Сперцян – Кабелла – Кордоба – красота! Колумбиец забил впервые за восемь туров.

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Однако центральная фигура первого тайма не игроки – судья Сухой. Он показал абсолютно «левую» жёлтую карточку Умярову (никакой игры рукой не было), а потом разозлил спартаковцев тем, что не поставил два пенальти. Но на самом деле в этих двух эпизодах не было оснований для назначения 11-метрового.

В первом случае мяч попал в прижатую руку Черникова (площадь тела не увеличивалась), во втором – Ларссон получил по ноге за пределами штрафной. Если бы обе ноги шведа находились в штрафной, тогда следовало бы указать на «точку».

А вот после 45-й минуты Сухого готовы были разорвать уже игроки и тренеры «Краснодара». Пенальти в ворота Сафонова он назначил спорный, так как, судя по повтору, скорее, Игнатов придерживал Петрова, да ещё и дал перебить. Правда, перебивали по делу – Черников вбежал в штрафную до того, как Соболев нанёс свой ужасный удар. Со второй попытки центрфорвард гостей пробил намного лучше. Исправился.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

В общем, в этой игре было всё, за что мы любим футбол – даже если этот футбол наш, российский. Голы, эмоции, скандальные решения судей. После матча «Краснодар» – «Спартак» будет что вспомнить и о чём поговорить.

Во втором тайме зрители тоже не скучали. «Спартаку» было непросто выходить от ворот под прессингом «Краснодара», но, когда это получалось, команда Витории создавала моменты. Всякий раз при участии Промеса, который, к слову, как минимум не выглядел потерянным на фоне информации о его судебном деле (за 90+ минут голландец совершил 66 касаний мяча – больше всех в составе красно-белых). Но на исходе часа игры опять на сцену вышел Сухой, наказав «Спартак» 11-метровым. В этом случае в судью не бросишь камень: Айртон не впервые показал себя слабым звеном в обороне, схватив Ионова рукой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Потом игра чуть-чуть потеряла краски. «Краснодар» при счёте 2:1 превратился из эстета в рационалиста, работал на сохранение результата. Наверное, это давление неудачной серии: одна победа в последних пяти турах и два поражения подряд. «Спартак» доминировал, действительно нравился своей игрой. Кажется, будь у Витории посильнее подбор игроков, он боролся бы за Лигу чемпионов, но что теперь говорить – в летнее окно надо было жаловаться на селекцию. Возможно, сегодня португалец просто окончательно убедился, что команде в её нынешнем виде не поможет ничто. Ни одно тактическое или кадровое решение.

«Спартак» выиграл в Краснодаре по ударам в створ – 4:3 (а общее количество ударов – 16:14 в пользу «быков»), но всё равно проиграл. В концовке, скорее, запомнился не какой-то момент москвичей, а суперсейв Селихова: хотя бы вратарская проблема в команде сейчас решена. Безвыигрышная серия красно-белых в РПЛ продлилась до пяти матчей. Первый круг «Спартак» завершает на 10-м месте с 19 очками. В прошлом сезоне при Тедеско было третье место с 29 очками.