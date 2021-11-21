Восемь бед «Спартака». И ни одного ответа

«Спартак» снова проиграл. На этот раз – на выезде «Краснодару», хотя прошлой осенью там же в бело-красной форме разгромил соперника со счётом 3:0, опередил «Зенит» и вышел на первое место. А на «Чемпионате» появился текст про успешный «Спартак», который питается эмоциями.
В этом тексте мы не будем напоминать, как работает клуб Федуна (который больше не ходит на стадион) и что в нём происходит вне футбольного поля. Одно и то же можно писать после каждого тура. А сравнить Руя Виторию с Олегом Кононовым или Раулем Рианчо всегда можно в комментариях.
Тезисно и почти без эмоций напоминаем – в какую яму попал «Спартак» в год столетия.
1. После 1:3 в Краснодаре команда осталась на 10-м месте и продлила серию без побед во всех турнирах до семи матчей. Относительно ярко удаётся играть в Лиге Европы, тогда как в РПЛ спартаковцы обыграли только «Ахмат», «Уфу», «Химки», «Урал» и «Крылья».
2. При Витории «Спартак» проиграл 10 матчей из 21.
Фото: «Чемпионат»
3. Не хватает игроков практически на все позиции. Ощутимо даже отсутствие Хендрикса, ведь в роли джокеров Витория использует Рассказова и Ломовицкого (именно они вышли спасать против «Краснодара»).
4. «Минус четыре» по забитым и пропущенным – хуже только у «Ахмата», «Уфы» и клубов из зоны вылета и стыковых матчей. На статистику сильно повлияло разгромное поражение от «Зенита» со счётом 1:7 – питерские игроки (в том числе Ракицкий) говорили, что не забудут его никогда.
5. Лучший бомбардир «Спартака» Понсе (4 гола) – травмирован. Из трёх голов Соболева – два забиты с пенальти, причём в игре с «Краснодаром» Александру повезло, что судьи дали вторую попытку и его первый слабо-вальяжный удар заиграли.
Фото: spartak.com
6. Промеса (3 гола с игры в чемпионате) тем временем судят в Нидерландах – обвиняют в покушении на убийство. У него ноль победных голов в сезоне, а против «Краснодара» проявились неточные подачи с угловых, после которых соперник убегал в контратаки.
7. Защита – разорвана. Тройка Джикия – Жиго – Кофрие не справляется. Пример – гол «Краснодара» с игры, когда «Спартак» потерялся между линиями, а Промес раньше времени остановился.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале «Матч Премьер».
8. До сих пор непонятен статус Витории.
С одной стороны – «Спартак» регулярно проигрывает, у тренера нет чёткой эмоциональной связи с болельщиками и командой. С другой – остались шансы в Лиге Европы, проблемы из третьего пункта не дают тренеру развернуться и частично объясняют его неудачи.
Из-за того, что будущее Руя не решено, проект «Спартак» не выглядит долгосрочным.
Его будущее размыто.
А значит, падение непредсказуемо.
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