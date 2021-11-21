Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«ПСЖ» — «Нант» — 3:1, видеообзор матча 14-го тура чемпионата Франции, гол Лионеля Месси, 20 ноября 2021 года

Месси проснулся! Для первого гола в чемпионате понадобилось шесть матчей
Михаил Рождественский
Месси проснулся! Забил в Лиге 1. Обзор
Комментарии
Теперь Лео прорвёт?

Лионель Месси это сделал. Аргентинец присоединился к «Пари Сен-Жермен» ещё летом, но поначалу никак не мог дебютировать, а потом — забить в чемпионате Франции. Теперь с этим неприятным статистическим фактом можно попрощаться.

В 14-м туре Лиги 1 в гости к «ПСЖ» приехал «Нант», и матч получился весёлым. Хотя какое тут веселье — всё внимание только на Месси.

Франция - Лига 1. 14-й тур
20 ноября 2021, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Нант
Нант
1:0 Мбаппе – 2'   1:1 Коло Муани – 76'   2:1 Аппиа – 81' (автогол)   3:1 Месси – 87'
Удаления: Навас – 65' / нет

Первая вспышка случилась уже на 2-й минуте — дежурный седьмой гол в чемпионате забил Килиан Мбаппе. А вот дальнейшего экшена пришлось ждать до середины второго тайма. Сначала Кейлор Навас схлопотал абсолютно безумное удаление — выбежал из штрафной на перехват и прыгнул солдатиком в соперника.

В меньшинстве «ПСЖ» немного дрогнул и даже пропустил, но быстро взял себя в руки. На 81-й минуте Месси мог отметиться ассистом, однако защитник не стал делиться славой и забил удивительный по технике автогол. А в самой концовке случилось главное событие. Лео забил сам, причём сделал это в своей манере — с подходом к штрафной и изящным ударом в угол. Признайтесь, что соскучились по таким моментам.

Видео гола.

Гол и победа — это, конечно, приятно. Но давайте внимательнее посмотрим на статистику. Для первого гола во французском чемпионате Месси понадобилось сыграть в шести матчах, в пяти из которых он выходил на поле в стартовом составе. Это 412 минут. И сегодняшний мяч — вообще первое результативное действие Лео в Лиге 1.

Особенно удивительно статистика Месси в чемпионате смотрится на фоне его выступления в Лиге чемпионов. В главном европейском клубном турнире мы видим привычного Лео: 3 матча — 3 гола. Настоящая загадка.

Зато статистика Месси в чемпионате, какой бы она ни была, никак не скажется на командных успехах. Похоже, титул «ПСЖ» уже обеспечен — отрыв от второго места в таблице в данный момент составляет уже 13 очков.

Кстати, совсем скоро мы узнаем имя обладателя «Золотого мяча». И если верить многим зарубежным СМИ, то им станет как раз Месси. Дальше всех пошёл португальский канал RTP, сообщивший, что Лео уже обо всём рассказали и даже взяли у него традиционное интервью. Заслужил?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021