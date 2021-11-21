Месси проснулся! Для первого гола в чемпионате понадобилось шесть матчей

Лионель Месси это сделал. Аргентинец присоединился к «Пари Сен-Жермен» ещё летом, но поначалу никак не мог дебютировать, а потом — забить в чемпионате Франции. Теперь с этим неприятным статистическим фактом можно попрощаться.
В 14-м туре Лиги 1 в гости к «ПСЖ» приехал «Нант», и матч получился весёлым. Хотя какое тут веселье — всё внимание только на Месси.
Первая вспышка случилась уже на 2-й минуте — дежурный седьмой гол в чемпионате забил Килиан Мбаппе. А вот дальнейшего экшена пришлось ждать до середины второго тайма. Сначала Кейлор Навас схлопотал абсолютно безумное удаление — выбежал из штрафной на перехват и прыгнул солдатиком в соперника.
В меньшинстве «ПСЖ» немного дрогнул и даже пропустил, но быстро взял себя в руки. На 81-й минуте Месси мог отметиться ассистом, однако защитник не стал делиться славой и забил удивительный по технике автогол. А в самой концовке случилось главное событие. Лео забил сам, причём сделал это в своей манере — с подходом к штрафной и изящным ударом в угол. Признайтесь, что соскучились по таким моментам.
Видео гола.
Гол и победа — это, конечно, приятно. Но давайте внимательнее посмотрим на статистику. Для первого гола во французском чемпионате Месси понадобилось сыграть в шести матчах, в пяти из которых он выходил на поле в стартовом составе. Это 412 минут. И сегодняшний мяч — вообще первое результативное действие Лео в Лиге 1.
Особенно удивительно статистика Месси в чемпионате смотрится на фоне его выступления в Лиге чемпионов. В главном европейском клубном турнире мы видим привычного Лео: 3 матча — 3 гола. Настоящая загадка.
Зато статистика Месси в чемпионате, какой бы она ни была, никак не скажется на командных успехах. Похоже, титул «ПСЖ» уже обеспечен — отрыв от второго места в таблице в данный момент составляет уже 13 очков.
Кстати, совсем скоро мы узнаем имя обладателя «Золотого мяча». И если верить многим зарубежным СМИ, то им станет как раз Месси. Дальше всех пошёл португальский канал RTP, сообщивший, что Лео уже обо всём рассказали и даже взяли у него традиционное интервью. Заслужил?
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