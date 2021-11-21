«МЮ» нужно менять тренерскую политику. Они слишком долго тянут

«Манчестер Юнайтед» получил 1:4 от «Уотфорда» и откатился на седьмое место в АПЛ. По потерянным очкам команда Сульшера и вовсе девятая, но самое страшное совсем не в этом. Если посмотреть на таблицу АПЛ по ожидаемым очкам, начиная с 1 октября, «МЮ» – худшая (!!!) команда АПЛ. Выше даже сменившие тренеров «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл». В последних 14 матчах «МЮ» победил лишь пять раз, а проиграл сразу семь. Сульшеру давали время на исправление ситуации, но, кажется, он провалился.

А разве можно было ждать чего-то другого? Три победы против «Тоттенхэма», «Аталанты» и «Сити» что-то изменили бы? Ответ на оба вопроса очевиден. Уле-Гуннар давно метил на выход, и у боссов «МЮ» было несколько удобных моментов, чтобы избавиться от норвежца. Последний – в ноябрьскую паузу на матчи сборных, как это сделали в уже упомянутых «Астон Вилле» и «Ньюкасле», а ещё в «Барселоне» и «Дженоа». «МЮ» пошёл своим путём и теперь всё равно отправил Сульшера на улицу.

В этом решении управленцев «Манчестер Юнайтед» сконцентрировано отчаяние. Они гнули свою линию (хочется верить, что она была), а теперь вынужденно опустили руки и поставили клуб (и нового тренера) в крайне неудобное положение. Впереди два важнейших матча в группе ЛЧ, где придётся оборонять место в евровесне, а между ними встречи в АПЛ с «Челси» и «Арсеналом». Но проблема с тренером назрела в «МЮ» не в ноябре 2021-го, а значительно раньше.

Сразу оговоримся: Сульшер – не физрук, а достойный специалист, который умело подстраивался под соперника в топ-матчах и даже давал результат в виде постоянных выходов в ЛЧ. Но это точно не тот уровень, на который должен рассчитывать клуб, обладающий третьим по стоимости составом в мире. И да, проблема «МЮ» вовсе не в Сульшере, а в том, кто руководит клубом за кулисами.

После ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона «МЮ» управляли четыре специалиста, и каждого из них можно и нужно было уволить раньше. Дэвида Мойеса держали в клубе до тех пор, пока он не лишил «МЮ» даже теоретической возможности сыграть в ЛЧ-2014/2015. Луи ван Гал скуксился ещё в декабре 2015-го, когда вылетел в ЛЕ из лигочемпионской группы с ЦСКА, «Вольфсбургом» и ПСВ и выдал серию из двух ничьих и трёх поражений в АПЛ. Итог: голландец доработал до конца сезона, а «МЮ» финишировал вне топ-4. Жозе Моуринью бодро начал и даже взял три трофея в первом сезоне, но тоже засиделся. Правда, буквально на месяц, в который поместились три ничейных исхода и поражение. Теперь настало время Уле-Гуннара Сульшера, которого легко можно было снять 10 матчей назад.

Боссы «МЮ» слишком долго принимали решения, поэтому в последнее время клуб шёл по пути неудачника. Оставляя Сульшера после новых провалов, манкунианцы будто продолжали токсичные отношения. Терпели боль и унижение, не чувствовали лёгкости, но шли дальше без надежды на будущее. Боязнь убрать норвежца была похожа и на походы на нелюбимую работу из-за опасений, что лучшей ты либо недостоин, либо не найдёшь. Теперь наконец-то случилось радикальное решение.

Пока непонятно, кто будет новым тренером «Манчестер Юнайтед», но ясно одно: руководителям клуба нужно не бояться изменений и жёстко обговаривать KPI перед выходом нового коуча. Никто не должен получать дополнительного времени только за то, что он хороший человек и умеет выстраивать атмосферу. Безусловно, круто, что Сульшеру удалось наладить взаимоотношения в коллективе, но любой топ-тренер должен делать это, если хочет достигнуть успеха. В результатоцентричном мире медлить = проигрывать. Современный футбол давно отошёл от концепции тренеров-долгожителей, если речь не идёт о звёздах профессии типа Юргена Клоппа или Хосепа Гвардиолы. При всём уважении к Сульшеру он слишком далёк от немца и испанца, чтобы получать дополнительные финансы и шансы.

И ещё, работа топ-тренера видна сразу. Она не всегда может выражаться в мгновенном результате, но легко считывается по продвинутым метрикам, описывающим игру команды. Если «МЮ» найдёт такого, то может выдать ему карт-бланш в виде трёхлетнего контракта, но не сразу, а после испытательного срока длиной в сезон или полтора. Например, Томас Тухель подписал полноценный трёхлетний контракт только после того, как показал успешность на короткой дистанции. Есть уверенность в том, что он получил бы его даже без победы в ЛЧ, потому что «Челси» вышел на качественно иной уровень игры, а результат стал лишь логичным следствием этого.

Почти все последние тренеры «МЮ», наоборот, получали долгосрочные офферы сразу же. Мойесу выписали шесть лет, а ван Галу и Моуринью дали по три года. Уле-Гуннар Сульшер – исключение. Он доказал, что должен получить работу, результатом – за время, пока норвежец был и. о. главного тренера, «МЮ» выдал отрезок, на котором был третьим клубом АПЛ по ожидаемым очкам. Но та феерия с восемью победами подряд, возможно, была ответной реакцией на увольнение Моуринью. Потом Сульшеру привезли гения Бруну, который почти в одиночку спас для «МЮ» сезон-2020/2021. Теперь крыть было банально нечем.

«Манчестер Юнайтед» пришёл к безысходной ситуации сам. Так было не только с Сульшером, но и со всеми тренерами после сэра Алекса Фергюсона. Есть ощущение, что в последние годы «МЮ» пытался построить империю, а получался какой-то Оксимирон. С самокопаниями и непониманием, какой путь избрать. Отказ от империализма (будем верить, что он случится) – первый шаг на пути к выздоровлению, потому что только результат должен определять будущее тренера. Эра долгосрочного правления в футболе ушла, поэтому «МЮ» нужно перестать искать для себя нового Фергюсона и давать шансы тем, кто их не заслуживает. В конце концов, «Юнайтед» слишком велик и богат, чтобы бесконечно повторять одни и те же ошибки.