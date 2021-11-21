Экстренное совещание на 5 часов и компенсация в £ 7,5 млн. Как увольняли Сульшера

Уле-Гуннар Сульшер больше не тренер «МЮ». Фанаты ждали этой новости долго, так что теперь точно могут открывать шампанское и праздновать. Клуб вступает в смутное время с и. о. и ищет достойного кандидата для управления третьим по стоимости составом в мире. Но обо всём по порядку.

Серия неудач «МЮ» продолжилась избиением от «Уотфорда»

«Манчестер Юнайтед» без шансов проиграл клубу с 17-го места АПЛ. Это стало поводом для увольнения Уле-Гуннара Сульшера, как выстрел Гаврило Принципа, начавший Первую мировую войну. На самом деле проблема назрела раньше – в предыдущие два месяца. «МЮ» сыграл 14 матчей и проиграл половину из них. Спасся против «Аталанты» и «Вильярреала» в ЛЧ только благодаря гению Криштиану Роналду и везению. Без шансов влетел «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Стал худшей командой АПЛ по ожидаемым очкам начиная с 1 октября. «Уотфорд» всего лишь вскрыл гнойник.

Что случилось после матча с «Уотфордом»?

Уле-Гуннар Сульшер с командой подошёл к болельщикам и извинился за поражение, но в ответ получил только освистывание. В соцсетях мгновенно поползли слухи, что в этот раз тренера точно уволят. И в этот раз они оправдались на 100%.

Игроки тоже понимали неотвратимость увольнения. По сообщениям Manchester Evening News, в раздевалке после матча «некоторые игроки и члены персонала были в слезах».

Руководство в это же время провело видеозвонок, на котором обсудило будущее «МЮ», но, по информации Sky Sports, прийти к решению об увольнении сразу так и не смогло. Однако уже через пару часов появилась информация, что управляющему директору «Юнайтед» Ричарду Арнольду поручили согласовать с Уле-Гуннаром условия расторжения контракта.

Что произошло 21 ноября?

Утром 21 ноября отставку Сульшера одобрил совладелец «МЮ» Джоэл Глейзер. Он – главный из шести Глейзеров во главе «МЮ». The Athletic писал, что 54-летний Джоэл «имеет наибольшее влияние на клуб» и фактически руководит им в одиночку.

После этого произошли формальные процедуры: клуб выпустил на официальном сайте заявление о том, что благодарит Сульшера за работу, и сделал то же самое в социальных сетях. Увольнение подали с формулировкой «по обоюдному согласию», но, по информации The Times, Уле-Гуннар получит неустойку в размере £ 7,5 млн.

Вот текст трогательного прощания «МЮ» с Уле-Гуннаром на официальном сайте: «Уле навсегда останется легендой «МЮ», и мы с сожалением приняли это трудное решение. Пускай последние недели были разочаровывающими, они не должны затмить всю ту работу, которую он проделал в течение последних трёх лет, чтобы заложить фундамент для долгосрочного успеха. Уле покидает клуб, но мы искренне благодарны ему за приложенные усилия на посту тренера и желаем ему всего наилучшего в будущем. Его место в истории клуба всегда будет неоспоримым – не только потому, что он многого добился в качестве футболиста, но и потому, что он прекрасный человек и тренер, который подарил нам много замечательных моментов. Его всегда будут рады видеть на «Олд Траффорд» в качестве члена семьи «МЮ».

Кто будет рулить клубом в ближайших матчах?

Исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» в ближайших матчах будет помощник Сульшера и экс-игрок манкунианцев Майкл Кэррик. Однако руководство «Манчестер Юнайтед» планирует найти опытного временного тренера, который будет работать с клубом до конца сезона-2021/2022.

Кого назначат после Кэррика?

Инсайдеры соревнуются в прогнозах на будущего тренера «МЮ» и называют Маурисио Почеттино, Брендана Роджерса, Хулена Лопетеги и Зинедина Зидана. Из этой четвёрки только Зидан не связан контрактными обязательствами ни с одним клубом, но чётко дал понять, что работать в Манчестере не собирается. По крайней мере, пока.

Тем более указание на то, что тренера ищут до конца сезона, явно намекает на то, что «МЮ» будет искать не действующих тренеров, а свободных агентов. И их выбор велик. На данный момент сидят без работы Эрнесто Вальверде, Кике Сетьен, Фрэнк Лэмпард, Андреа Пирло, Люсьен Фавр, Йоахим Лёв, Франк де Бур, Дженнаро Гаттузо, Пауло Фонсека, Руди Гарсия, Марк Хьюз, Андре Виллаш-Боаш, Доменико Тедеско. Станислав Черчесов, в конце концов.

Правда, на данный момент «МЮ» рассматривает ещё одну опцию. В клуб хотят позвать Лорана Блана, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Райян». Видимо, в клубе рассчитывают, что один французский специалист за полгода подготовит почву для другого.