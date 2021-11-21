Фукс — уже почти легенда ЦСКА. Удалился и подставил команду

Кажется, Бруно Фукс близок к удивительному достижению. Защитник ЦСКА становится легендой РПЛ, практически не появляясь на поле. Матч 15-го тура с «Химками» стал для бразильца вторым в чемпионате (трансфер состоялся в августе 2020-го) и первым в лиге, в котором он вышел в старте. Но сыграл Бруно немного.

Всё было нормально до 15-й минуты, когда «Химки» провели роковую для армейцев атаку. Нападающий Кемаль Адеми собирался замкнуть прострел, но ему помешал Фукс. Защитник ЦСКА вчистую проиграл позицию сопернику и не придумал ничего лучше, чем прихватить того за руку. Адеми охотно упал и потребовал назначить пенальти. Владислав Безбородов сначала проигнорировал момент, однако после подсказки VAR посмотрел повтор и указал на «точку».

Но и это не всё! Арбитр решил, что Фукс совершил фол последней надежды, и удалил его с поля. Бруно, который до этого мило улыбался и убеждал Адеми, что ничего не было, вердикт судьи шокировал. Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий тоже удивился. В данном случае не надо быть специалистом, чтобы прочитать по губам. Если убрать нецензурные слова, получится что-то вроде этого: «Ну какая красная?»

Отдельный вид искусства — лицо Игоря Дивеева.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Фукс подставил ЦСКА, однако наказание так и не стало двойным. Адеми, который заработал пенальти, решил пробить сам и простил армейцев. Игорь Акинфеев направление удара угадал, но спасать не пришлось — мяч просто не попал в створ.

По-настоящему воспользоваться численным преимуществом «Химки» не смогли. Гости били по воротам гораздо больше хозяев, но реальных голевых моментов мы так и не увидели. Итог — закономерная ничья 0:0. Кстати, ЦСКА и «Химки» не играли друг с другом с таким счётом с 2007 года.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

ЦСКА потерял очки не вовремя. В случае победы армейцы могли взлететь в топ-4 и сравняться по очкам с «Динамо». Вместо этого они шестые и уступают по дополнительным показателям «Краснодару». Для «Химок» результат престижный, но положение у команды всё ещё незавидное — 15-е место, зона вылета.