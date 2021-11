Восхищал Гвардиолу, учился у Моуринью. Кто подменит Сульшера в «МЮ»

Боссы «Манчестер Юнайтед» всё-таки решились расстаться с Уле-Гуннаром Сульшером после унизительного поражения от «Уотфорда» (1:4), однако оперативно найти постоянного сменщика норвежца не получилось. Среди вариантов на должность следующего главного тренера называют Зинедина Зидана, Луиса Энрике, Брендана Роджерса и Эрика тен Хага, но трое из этих специалистов в настоящий момент возглавляют другие команды, а насчёт бывшего коуча Криштиану Роналду в «Реале» нет определённости. В результате исполняющим обязанности на ближайшие несколько игр назначили Майкла Кэррика. При Сульшере 40-летний англичанин занимал должность ассистента.

Едва ли болельщикам стоит надолго привыкать к Кэррику в качестве главного тренера – в заявлении на сайте «МЮ» уточняется, что он экстренно принял руководство на ближайшие матчи. Вполне возможно, что уже к следующему году Майкл либо вернётся к обязанностям помощника, либо начнёт самостоятельную работу в другом клубе. Однако это не значит, что тренерские качества Кэррика не имеют никакого значения: ему придётся руководить командой в ключевых матчах с «Вильярреалом» и «Челси», а возможно, и с «Арсеналом». Эти три игры могут запустить возрождение или толкнуть «Манчестер» дальше в пропасть. Есть смысл проанализировать, чего болельщикам лучше ждать от промежуточного наследника Сульшера.

Каким игроком был Кэррик

Руководство основой «МЮ» – логичный итог долгой игровой и тренерской карьеры Кэррика, хотя он едва ли рассчитывал забраться на вершину благодаря череде провалов. Кэррик перешёл из «Тоттенхэма» летом 2006 года за € 27,2 млн и вошёл в топ-пять самых дорогих трансферов клуба. Он отыграл за «Манчестер» 11 лет и завершил карьеру в сезоне-2017/2018, причём последний год – в статусе капитана.



Формально англичанин заменил разругавшегося с Алексом Фергюсоном Роя Кина, хотя на самом деле оказался игроком совсем другого типа. Ирландский бульдозер косил всех от своей штрафной до чужой, наполнял одноклубников энергией и вселял ужас в соперников. Тихоход Кэррик действовал, скорее, в роли скрытого плеймейкера: высматривал подключения партнёров из глубины, исполнял изящные закидушки и передачи вразрез, а в редких случаях подключался к атакам вторым темпом.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Партнёры мгновенно оценили стиль новичка, хотя фанаты часто его недооценивали. В отличие от страстных Роя Кина, Алана Смита и Пола Скоулза, он редко бросался в костоломные подкаты, почти никогда не конфликтовал с соперниками и не упрекал одноклубников. Действия Кэррика часто основывались на интуиции и задавали темп «Манчестера», хотя со стороны казалось, что он выбирает самые простые решения: игру вперёд накоротке или вообще передачу поперёк поля. Из-за спокойного менталитета и на контрасте со звёздными партнёрами Кэррик остался одним из самых незаметных футболистов великого «МЮ» 2006-2013, который выиграл пять титулов АПЛ и взял Лигу чемпионов.

На фоне других полузащитников Кэррик выступал гарантом стабильности. Скоулз уже не тянул 40 матчей за сезон, а в 2011-м и вовсе на год завершил карьеру. Андерсон, Оуэн Харгривз и Даррен Флетчер травмировались, выздоравливали и снова вылетали – константой оставался лишь Кэррик, которому Фергюсон безоговорочно доверял в ключевых матчах. Даже в сезоне-2009/2010, когда у англичанина развилась депрессия после провального финала ЛЧ с «Барселоной», ему досталась ключевая роль. Именно Кэррик с Флетчером подменяли основных центральных защитников Фердинанда и Видича, которые пропустили много матчей из-за повреждений.



Постепенно фанаты прониклись уважением к незаметному герою «МЮ» – особенно по ходу последнего для Ферги сезона-2012/2013, когда только невероятный Робин ван Перси затмил Кэррика с его точнейшими передачами через головы защитников. За тонкие ассисты и мудрые решения к англичанину наконец пришло признание: его включили в символическую сборную сезона и номинировали на звание игрока года, а болельщики посвятили Кэррику чант It’s Carrick you know, hard to believe it’s not Scholes («Это Кэррик, вы знаете, трудно поверить, что это не Скоулз»).



После ухода сэра Алекса результаты «МЮ» ухудшились, но Кэррик по-прежнему оставался важнейшим участником состава, независимо от главного тренера. Дэвид Мойес, Луи ван Гал и Жозе Моуринью одинаково доверяли полузащитнику и прислушивались к его идеям, даже если не ставили в состав. Другие представители великого поколения уходили, но Кэррик по-прежнему выдавал мастер-классы в Премьер-лиге, несмотря на солидный возраст. В ноябре 2017-го он перенёс операцию из-за нарушений сердечного ритма. Кэррик полностью восстановился, но стало ясно, что игровая карьера 36-летнего полузащитника подходит к концу. Моуринью мгновенно предложил Кэррику должность в штабе, и тот согласился. С начала сезона-2018/2019 он ассистировал Особенному, а после его увольнения вошёл в штаб Сульшера.

Что о нём говорили одноклубники и тренеры

Кажется, все наблюдавшие за игрой Кэррика профессионалы испытывают к нему безграничное уважение. Это касается не только одноклубников и тренеров «МЮ», но и соперников – например, Пеп Гвардиола назвал его одним из лучших полузащитников на своей памяти и сравнил с Серхио Бускетсом и Хаби Алонсо. Благодаря Полу Скоулзу за Кэрриком закрепилось прозвище Роллс-ройс – за надёжность и спокойствие, которые он привносит в действия команды. «С ним очень легко играть, – объяснил Скоулз. – Быть центральным полузащитником в этом клубе – значит, брать на себя ответственность. Тащить мяч, обороняться, заводить команду. Он делает всё это и даже больше. Никто не умеет держать мяч и делать это максимально просто так же хорошо, как он».



Для Моуринью Кэррик выступил проводником в мир культурных ценностей «Манчестера». Во время одного из матчей тренер спросил полузащитника на скамейке запасных, почему болельщики поют про Диего Форлана. Тот объяснил, что уругваец – культовый персонаж для фанатов «МЮ», потому что провёл за команду меньше 100 матчей, но отметился дублем на «Энфилде». «Самое важное качество – быть человеком с большой буквы, – ответил Моуринью на вопрос, почему предложил Кэррику должность ассистента. – Клубу повезло, что он много лет играл здесь в футбол. Теперь его тело говорит, что пора остановиться, но мы хотим сохранить его здесь».

Фото: Stu Forster/Getty Images

По информации источника The Athletic, Моуринью быстро понял, что Кэррик идеальный связной между ним и остальными игроками: «Он спокойный, организованный и не жаждет славы. Если он говорит о чём-то, значит, это что-то важное. Он подаёт себя так, что остальные прислушиваются».

Есть ли у него тренерский стиль и сильные качества?

Далеко не все классные футболисты обладают подходящим характером и темпераментом для тренерской работы. Для Кэррика превращение из игрока в ассистента получилось естественным и почти незаметным. Он и до завершения карьеры уже много лет делился наблюдениями с молодыми игроками – не унижал и не отчитывал за ошибки, а давал конкретные указания, как усилить игру. В качестве тренера он продолжил в том же ключе – в недавнем материале The Athletic про «МЮ» говорится про умение Кэррика подмечать отдельные детали.



Ещё весной 2018-го Поль Погба поблагодарил англичанина за полезный совет перед манчестерским дерби. Тогда «МЮ» уступал 0:2 к перерыву, но перевернул игру и победил 3:2, а французский полузащитник дважды забил. Именно Кэррик подсказал Погба, чтобы тот чаще караулил подборы и набегал в чужую штрафную. «Майкл показал мне видео, которое оказалось очень полезным, – признался Погба. – После тренировок или матчей он каждый раз подходит ко мне и объясняет, как нужно действовать в следующий раз».



При Сульшере именно Кэррик и другой ассистент Киран Маккенна в основном руководили тренировками первой команды. Некоторые футболисты считали, что клубу не помешают более опытные специалисты, но все без исключения признавали сильные стороны Кэррика: внимательность и способность донести идеи до игроков в доверительной личной беседе. «Он очень помог мне с адаптацией после перехода, – поблагодарил тренера Фред. – После тренировок мы остаёмся на небольшие дополнительные занятия. Иногда отрабатываем удары, иногда передачи. Он понимает футбол и живёт им».

Логично, что большинство звёзд «МЮ» надеются на приглашение топ-тренера, но слухи о недовольстве Кэрриком явно преувеличены и вырваны из контекста. Футболисты, наоборот, признают авторитет Майкла, поскольку чувствуют, что он близок к ним и совсем недавно добивался значительных успехов в том же клубе. Многие игроки выступали вместе с ним, а для остальных он легенда благодаря 17 трофеям в «МЮ».



Конечно, личная связь с игроками и наблюдательность ещё не делают Кэррика будущим Хави или Зиданом. Однако пока это оптимальный вариант, чтобы разрядить обстановку, пока клуб разыскивает следующего главного тренера. Кэррик искренне любит «МЮ», но не претендует на постоянную должность. Возможно, отсутствие давления в следующие недели поможет ему успокоить игроков после агонии при Сульшере. Человек, мышлением которого восхищался Гвардиола, наверняка найдёт что сказать даже в самой сложной ситуации.